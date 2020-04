Gusttavo Lima montre des dons après un live controversé et regrette: «J’ai été jugé»

Gusttavo Lima a publié une vidéo passionnante sur son réseau social montrant le résultat du don de nourriture collectée au cours de leur vie dans cette quarantaine. Critiqué et dénoncé pour la consommation excessive de boissons alcoolisées lors de la présentation, l’ambassadeur a décidé de ne plus diffuser ses émissions à domicile, mais a assuré qu’il ne manquerait pas d’aider les personnes dans le besoin.

Gusttavo Lima a utilisé son réseau social pour montrer la distribution des dons collectés lors du live qu’il a fait la semaine dernière. Dans la vidéo, le mari d’Andressa Suita montre des images d’une communauté pauvre envisagée avec des dons et des épingles, après avoir reçu un flot de critiques et de dénonciations à Conar (National Advertising Self-Regulation Council), pour avoir semblé boire et jurer: “Seuls ceux il était de l’autre côté de la médaille, il sait la véritable importance de recevoir de l’aide. Dès l’instant où j’ai vu le sourire de ces gens, j’ai compris le vrai sens d’aimer les autres. Cette vie simple, avec laquelle ils m’ont jugé par toutes les actions, a changé la la vie de centaines de personnes. Et c’est, après tout, ce qui compte vraiment. Faire son cœur, aider les autres, distribuer l’amour et le bonheur. Et vous, avez-vous pensé à changer le monde aujourd’hui? “

Gusttavo Lima garantit qu’il ne cessera d’aider

Bien qu’il ait renoncé à faire des vies pendant cette quarantaine, le sertanejo a assuré dans son réseau social qu’il ne cesserait d’aider les nécessiteux. “Tant que j’aurai des conditions et une bonne santé, j’aiderai ces familles pour toujours … Le travail social se poursuit maintenant dans les coulisses. (…) Nous cherchons à faire notre part et rien de tout cela ne serait possible si vous – fans, partenaires et supporters, n’étiez pas là.” mes remerciements à mon Dieu et à vous tous “, a remercié le père de Gabriel et Samuel, qui veut maintenant avoir une fille avec sa femme.

Gusttavo Lima fait un show privé pour ses enfants

Ce samedi (18), Gusttavo Lima a été filmé par Andressa Suita faisant une émission privée pour ses enfants, Gabriel et Samuel, âgés respectivement de 2 et 1 ans. Sur les images, l’ambassadeur apparaît assis sur un canapé dans son manoir et joue de la guitare pour Gabriel et Samuel, qui s’amusent à jouer avec l’équipement et à danser les tubes de leur père. Le mannequin a récemment filmé son plus jeune fils en déclarant qu’à l’avenir, elle voulait être une chanteuse “papa”.

Gusttavo Lima a obtenu des épingles après le live de Michel Teló

Lorsqu’il a décidé de faire son premier live à domicile dans cette quarantaine, Michel Teló a prévenu qu’il n’aurait pas de musiciens et qu’il régulerait son propre son. Accompagné uniquement de sa femme, Thais Fersoza, l’artiste a été très apprécié par les internautes, qui ont épinglé le live de la nuit précédente, réalisé par Gusttavo Lima. “Michel Teló fait vivre seul. La maturité à un autre niveau”, écrit un internaute se référant au fait que Gusttavo avait mis en place une super production chez lui. “Michel Teló montre comment vivre”, a ajouté un autre. Cela ponctuait toujours: “Poli, réglant le son lui-même, donnant l’opportunité aux fans, sans groupe”.

