Ibovespa dépasse les 81 000 points avec l’influence du pétrole et de New York

L’indice Bovespa fonctionne haut dans cette première heure de négociation, garanti par les gains de la plupart des blue chips, en mettant l’accent sur les actions de Petrobras, qui accompagnent une nouvelle journée de reprise des prix du pétrole. La marchandise augmentant de plus de 20% dans les contrats à terme de New York, les actions de la compagnie pétrolière brésilienne progressent de plus de 2%.

Aux États-Unis, le nombre de nouvelles demandes d’allocations de chômage, qui est tombé la semaine dernière et est tombé en dessous de certaines estimations du marché, s’est distingué à la dernière minute.

L’attente se tourne maintenant vers les données PMI, qui représentent l’indice américain des directeurs d’achat. L’attention particulière est donnée par le fait que les PMI en Europe, principalement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ont été jugés assez négatifs, montrant les dégâts de la pandémie de coronavirus dans ces économies.

Malgré cela, les marchés boursiers européens ont pris de l’ampleur au cours des dernières minutes, reflétant l’accélération des prix du pétrole et la hausse des futurs indices de New York.

Dans le cas du pétrole, l’augmentation est principalement attribuée aux tensions entre les États-Unis et l’Iran. Le chef des Gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salami, a autorisé ses forces à attaquer la marine américaine après que le président américain Donald Trump a menacé de couler hier. Navires iraniens. Pour la télévision d’État, Salami a averti que ses forces “répondraient.

A 10h33, Ibovespa progresse de 0,80% à 81 333,22 points. Au maximum, il atteint 81 933,50 points (+ 1,54%).

Les bourses de New York, qui venaient de démarrer leurs activités, ont enregistré en même temps des gains de plus de 0,70%.

