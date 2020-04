IDEMIA fournit un contrôle d’accès biométrique intégré au nouveau siège de Digital Garage au Japon

IDEMIA, le leader mondial de l’identité augmentée, a annoncé aujourd’hui le premier déploiement du MorphoWave ™ Compact au Japon pour offrir une sécurité et une commodité élevées aux entreprises et au public.

La technologie d’impression numérique sans contact a été installée au nouveau siège de Digital Garage, situé dans le célèbre quartier de Shibuya à Tokyo. Ils sont les premiers à expérimenter un contrôle d’accès biométrique si rapide, sans contact et intégré au Japon, grâce à cette implémentation réalisée en collaboration avec JAPAN AEROSPACE CORPORATION (JAC), partenaire officiel à valeur ajoutée d’IDEMIA. JAC a également configuré le réseau à l’aide du MorphoWave ™ Compact pour s’intégrer au système Digital Garage.

Les 450 employés du siège social de Shibuya bénéficient de tous les avantages du MorphoWave ™ Compact pour le contrôle d’accès aux bureaux et aux sols. Ils peuvent authentifier leur biométrie d’un simple geste de la main, une “onde” sans contact à l’intérieur du lecteur MorphoWave ™ Compact, qui garantit efficacité, confort, rapidité et sécurité. C’est également une méthode de vérification plus hygiénique, car les doigts des utilisateurs ne sont pas en contact avec le capteur biométrique, qu’ils accèdent au bâtiment et au sol ou soient enregistrés.

Le MorphoWave ™ Compact est un lecteur biométrique équipé de la technologie d’empreinte digitale 3D alimentée par l’intelligence artificielle (AI) qui peut scanner quatre doigts en moins d’une seconde. Les algorithmes du système biométrique garantissent une précision de correspondance élevée et permettent d’identifier jusqu’à 100 000 utilisateurs par un appareil. Dans une perspective plus large, MorphoWave ™ Compact élimine le besoin de cartes, la mémoire PIN, un accès incorrect et, surtout, le souci de plusieurs personnes touchant une surface.

Nezu Nobuyoshi, directeur général et vice-président des ventes pour IDEMIA Japon Il a déclaré: “Avec le nombre croissant de points d’accès dans les bâtiments et les bureaux, la technologie d’authentification par empreinte digitale 3D sans contact est de plus en plus importante pour assurer la commodité et la sécurité maximale.” En tant que leader de la biométrie, nous voulons fournir aux organisations une technologie biométrique avancée qui est pratique à utiliser et qui permet aux utilisateurs de s’identifier sans complications “.

Un porte-parole de Digital Garage a déclaré: “Nous sommes fiers d’être les premiers au Japon à mettre en œuvre cette technologie d’impression numérique 3D sans contact pour le contrôle d’accès biométrique, qui garantit l’identification précise de nos employés et visiteurs. La technologie IDEMIA nous convient parfaitement grâce à son application polyvalent et facile, précision et fiabilité dans la mise en correspondance des empreintes digitales “.

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’identification augmentée, fournit un environnement fiable qui permet aux citoyens et aux consommateurs de mener à bien leurs activités quotidiennes (telles que payer, se connecter et voyager), à la fois dans l’espace physique et numérique.

Protéger notre identité est devenu une mission cruciale dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. En fournissant une identité accrue, une identité qui garantit la confidentialité et la confiance, garantissant des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre façon de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos plus grands atouts – notre identité – que ce soit pour des individus ou pour des objets, toujours et où la sécurité est importante. Nous fournissons une identité renforcée aux clients internationaux dans les secteurs de la finance, des télécommunications, de l’identification, de la sécurité publique et de l’IoT. Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans 180 pays.

Pour plus d’informations, visitez www.idemia.com / Et suivez @IdemiaGroup sur Twitter

À propos de Digital Garage

Digital Garage est impliqué dans deux segments récurrents: le segment fintech, qui fournit un ensemble de différents modes de paiement pour les opérateurs de commerce électronique et les détaillants en face à face, et le segment marketing, qui fournit des solutions intégrées dans les domaines numérique et réel. Dans le même temps, il développe des activités d’investissement et de développement pour des entreprises prometteuses à travers le monde. De plus, en collaboration avec nos principaux partenaires, DG Lab, une organisation de R&D ouverte et innovante, opère. En tant qu’entreprise qui crée de nouveaux «contextes» à l’ère d’Internet, elle connectera plusieurs entreprises et créera des services innovants.

À propos de JAC

JAPAN AEROSPACE CORPORATION (JAC) a une histoire de plus de 60 ans et est l’une des principales sociétés aérospatiales du Groupe ITOCHU, fournissant des services uniques et spécialisés basés sur le concept de “un seul” (exclusif) et de “niche top” (meilleur) . JAC propose des services «d’ingénierie et techniques» à valeur ajoutée et propose des solutions commerciales, principalement liées à la sécurité nationale et aux infrastructures sociales, et améliorant la sécurité, la commodité et l’accessibilité au marché japonais.

