Il est faux que le gouvernement “ait par erreur saisi 3 000 euros” aux familles gitanes qui l’ont ensuite dépensé à Mercadona

Vous nous avez demandé dans notre numéro WhatsApp (+34682 58 96 64) la saisie de 3000 euros sur les prétendues cartes d’aide gouvernementale, au lieu des 110 euros qui, selon les messages viraux qui sont partagés, sont ce qui correspondrait à chaque famille. L’auteur de la première vidéo qui mentionne ces prétendues aides a avoué qu’il l’avait inventé et qu’il s’agissait d’une “blague”.

Le thème est devenu viral à la suite de plusieurs vidéos accompagné d’un message qui assure que «le gouvernement a tort et qu’au lieu de verser 110 euros d’aide à chaque famille gitane, ils paient 3000 euros. Quand le gouvernement se rend compte qu’il bloque les cartes, mais il est trop tard … les gitans ont profité des achats du siècle! ».

Il y a plusieurs vidéos sur le sujet, et dans l’une d’elles, un jeune homme explique ce qui s’est passé: il dit que dans les “cartes de solidarité” 3000 euros ont été entrés par erreur – il ne dit pas qui – et que, bien qu’ils aient été annulés par la suite, Ils ont pu faire des achats au supermarché avec cet argent: «certains de 700 euros, d’autres de 800 euros».

Dans ces vidéos il y a trois choses qui ne sont jamais révélés: dans quelles cartes se trouvent-ils, où est-il arrivé et qui a fait cette supposée erreur. Tous les messages qui blâment la confusion sur le transfert au gouvernement n’indiquent aucune autre source d’information, à part ces pièces faites maison qui sont devenues virales en quelques heures. En fin de compte, cet après-midi, l’auteur de la vidéo a publié qu’il était c’était une blague: “Pour vous dire que je vais arrêter de télécharger des vidéos sur le Tiktok (..) était une blague, Dieu sait, je ne sais même pas pour les jambons, je viens de l’inventer.”

Ce sont les clés de ce qui s’est passé:

Les cartes dont la vidéo parlait existent. Les appels cartes de portefeuille qui ont été accordées par certains gouvernements locaux et régionaux à titre de compensation aux familles bénéficiant des bourses de salle à manger compte tenu de la situation de confinement dû au coronavirus, après avoir conclu un accord avec La Caixa. Caixabank, en charge de la saisie de ces subventions publiques, a admis qu’il y avait «Un incident dans les processus internes» de mise à jour de solde «incorrecte» commise par vous, mais que vous n’avez pas pu effectuer d’achats avec les cartes concernées, «car les cartes concernées ont été bloquées«.Ces subventions sont accordées par les communautés autonomes ou les conseils municipaux, et non par le gouvernement central, comme les messages qui accompagnaient les vidéos assurent dans les vidéos La Caixa a expliqué à Newtral.es que cet événement avait eu lieu en Catalogne le 22 avril dernier. La Fédération des associations de femmes gitanes universitaires a avancé cet après-midi qu’il s’agissait d’informations faux et a affirmé qu ‘«il n’y a pas de compensation pour les minorités ethniques». Au cours du processus de vérification, nous avons consulté le ministère de l’Éducation et du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la Generalitat, qui n’a pas répondu aux messages de Newtral. est pour le moment.

Que sont les cartes portefeuille?

La bourse ou les cartes prépayées permettent d’effectuer des achats dans des établissements, “comme une carte normale, avec un solde facturé à l’avance et qui peut être rechargé”, selon Caixabank. Cependant, ils ont une série de règles: vous ne pouvez pas dépasser la limite de revenu dont ils disposent (c’est-à-dire qu’ils fonctionnent comme une carte de débit et non une carte de crédit: quand il atteint zéro, vous ne pouvez pas continuer à dépenser) et vous pouvez définir d’autres normesPar exemple, que les achats ne peuvent être effectués que dans les supermarchés.

“Dans la situation actuelle de confinement, certaines administrations leur accordent la distribution de l’aide sociale: la même aide que certaines familles ont reçue en subventionnant le montant de la nourriture de leurs enfants à la cantine scolaire, ou la même que celle qu’elles ont reçue si elles fréquentaient une cantine social, recevez-le sur une carte, pour le même montant auquel ils avaient droit auparavant, et qui est périodiquement rechargé “, expliquent des sources de l’entité. Vous pouvez vérifier le solde aux distributeurs automatiques de billets, mais n’autorisez pas le retrait d’espèces.

Caixabank dit aussi que c’est faux

Caixabank a confirmé à Newtral.es qu’il y avait “un incident dans les processus internes de l’entité” concernant une mise à jour “incorrecte” du solde. «Le 22 dernier, suite à un incident dans les processus internes de CaixaBank, certaines cartes prépayées avaient une mise à jour de solde incorrecte. L’incident a été localisé immédiatement et les cartes concernées ont été bloquées, ce qui n’a pas pu fonctionner dans l’après-midi “, expliquent-ils.

Des sources de l’entité, qui ont précisé que l’erreur était de la Caixabank, n’ont pas précisé le montant incorrect, mais elles ont veillé à ce que les informations contenues dans les vidéos avec des achats massifs présumés avec la carte de 3000 euros soient fausses et assurent que les achats «n’auraient pas pu être effectués avec la mauvaise recharge, car l’opération a été bloquée ». L’erreur s’est produite non seulement dans certaines cartes pour la salle à manger, mais aussi chez plusieurs personnes qui ne reçoivent pas de subventions publiques.

Pour le moment, la Generalitat n’a pas donné plus d’informations sur cet événement à Newtral.es. A la suite de ces informations, un supposé communiqué a été diffusé dans lequel il a été fait référence à cet incident et il a été assuré que toute l’aide dont ces familles avaient à récupérer l’argent dépensé allait être suspendue: «revenu garanti, subvention et familles monoparental ». Cette annonce, attribuée à la Generalitat de Catalunya, est Faux.

La Generalitat elle-même il l’a démenti sur le compte Twitter du Département du Travail du gouvernement régional: «Les informations contenues dans ce document sont FAUX, nous le nions fermement et elles n’ont pas été publiées par le Département du Travail, des Affaires Sociales et de la Famille ou par la Mairie de Barcelone».

ALERTE Les informations que j’ai dites que ce document est FAUX, le démenti n’a pas encore été publié par le Département de Treball, Afers Socials and Families ou par @bcn_ajuntament Seguiu vient des polices officielles. # FakeNews # FakeCovid19 pic.twitter.com/9f92Vdcqt4 – Treball. gencat (@treballcat) 24 avril 2020

Sources:

CaixabankTik TokYoutube Compte Twitter officiel du Département du travail de la Generalitat de CatalunyaEfe