Il est faux que l’Espagne soit le huitième pays de l’OCDE avec le plus de tests par habitant

Le ministère de la Santé a partagé lundi un tweet du secrétaire général de l’OCDE, Ángel Gurría, dans lequel il a classé l’Espagne comme le huitième pays de l’organisation avec le plus de tests par habitant pour détecter le coronavirus.

L’Espagne fait partie des dix premiers pays de @OCDE en nombre de tests de diagnostic. L’augmentation de la capacité de test est cruciale pour faire face à # COVID19 https://t.co/Q0bxOBGQpM – Ministère de la Santé (@sanidadgob) 27 avril 2020

Par la suite, Santé a publié un communiqué de presse avec ce titre: “L’OCDE place l’Espagne à la huitième place parmi les pays avec le plus de tests COVID-19 effectués.” Et, pour la première fois, il a diffusé les données des tests effectués à ce jour, ventilées par type de test et par communauté autonome.

Cependant, l’équipe de Our World in Data, à l’Université d’Oxford, qui produit les données publiées par l’OCDE, a nié cette interprétation et souligne que «le manque de comparabilité entre les pays signifie que on ne peut pas dire que l’Espagne occupe la huitième place, tout comme le ministère de la Santé“Comme Joe Hasell, l’un des chercheurs, le fait remarquer dans un tweet.

“Il est très important de souligner que le titre dans le communiqué de presse, indiquant que l’Espagne occupe la” huitième place du classement de l’OCDE ” n’est pas approprié»Explique à Newtral.es Esteban Ortiz-Ospina, un autre membre de l’étude d’Oxford.

Max Roser, le fondateur de Our World in Data, le précise également sur son compte Twitter: «Les données espagnoles ajoutées par l’OCDE ne sont pas comparables aux données d’autres pays. Notre objectif n’est pas d’inclure les tests d’anticorps, mais l’OCDE a ajouté la PCR et les tests d’anticorps pour l’Espagne (1 035 522 tests PCR + 310 038 tests d’anticorps) ».

Selon les données mises à jour, si nous analysons le nombre de tests PCR par habitant qui détectent les infections, L’Espagne se classerait au 17e rang de l’OCDE. Nous expliquons ce que disent les données.

La source OCDE

Lundi, dans les données publiées par l’OCDE, il a été précisé que la source d’information est Notre monde en données sauf pour l’Espagne, pour laquelle les données fournies par le Cabinet de la présidence du gouvernement sont utilisées, avant même que la Santé ne les fasse. public sur leur site Web.

Source: OCDE.

Dans le graphique de l’OCDE, l’Espagne apparaît comme le huitième pays, avec un taux de 28,6 tests pour mille habitants. Mais pour préparer ce graphique, ils ont compté à la fois les 1 035 522 tests PCR et les 310 038 tests d’anticorps, qui totalisent 1 345 560 tests.

Cependant, lorsque l’on compare les tests PCR, qui sont ceux publiés par d’autres pays, le taux en Espagne est en réalité beaucoup plus faible, à 22,29 pour mille habitants, comme l’indique Our World in Data, qui L’Espagne est classée 17e dans l’OCDE, même en dessous de la moyenne de 22,9 des pays membres de l’organisation.

En fait, Healthcare ne propose que des données de PCR qui donnent un résultat confirmé pour dénombrer quotidiennement les infections signalées par les communautés autonomes. Des détails des tests d’anticorps, il a annoncé qu’il ne rendrait compte que chaque semaine. Nous l’expliquons ici:

[Y ahora ¿qué estamos contando realmente en la estadística de contagios?]

Pourquoi Oxford ne le considère pas comme le huitième

Il y a un autre fait. Les unités ne sont pas cohérentes d’un pays à l’autre, car les autres pays de la comparaison d’Oxford ils indiquent le nombre de personnes qui ont subi le test et non le nombre de tests, comme le fait l’Espagne, explique Ortiz-Ospina. La différence est constatée dans la base de données Our World in Data et également dans le rapport de l’OCDE, mais pas dans le communiqué de presse du ministère.

«Beaucoup de gens surinterprètent de petites différences entre la couverture des tests dans différents pays. Les différences dans la manière dont les pays déclarent les données des tests limitent considérablement les comparaisonsHasell a ajouté dans un tweet.

Les chercheurs ont mis à jour les données avec le chiffre de 1 035 522 tests proposés par le gouvernement, mais indiquent que il n’y a toujours pas d’informations régulières dans les rapports quotidiens de Santé, ce qui rend impossible de suivre la série sur le nombre de tests effectués.

De plus, ils ont précisé qu’ils n’incluent que les tests PCR dans l’analyse car l’Espagne est le premier pays à publier des données de tests sérologiques précises. «Les spécifications techniques de la PCR et des tests sérologiques sont différentes et la chose la plus claire est donc de garder les données séparées. dans la mesure du possible », explique Ortiz-Espina.

Réponse de Moncloa

L’équipe de communication de la présidence a déclaré hier soir que “l’OCDE a produit et publié son propre graphique avec des tests de diagnostic conjoints, sans techniques discriminatoires” et assure que “en aucun cas la communication gouvernementale n’a indiqué à l’OCDE quel type de données elle devrait utiliser. pour vos rapports ».

Moncloa cite également Stefano Scarpetta, directeur de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales à l’OCDE, notant que «les données de la plupart des pays sont collectées en tant que nombre total de tests, mais nous n’avons pas de ventilation détaillée des données entre le PCR et tests sérologiques ».

Dans une interview avec Onda Cero, Gurría a également défendu que “ce n’est pas une question de pression” et a reconnu que “l’absence de chiffres d’Espagne est ce qui a donné lieu au premier débat”, “plus tard il y avait un chiffre agrégé et nous l’avons publié”. Bien que cela garantisse également que l’OCDE devra ajuster les séries statistiques.

Données de santé

La semaine dernière, lors de la session plénière du Congrès du 22 avril, le président Pedro Sánchez a assuré que “l’Espagne est l’un des pays du monde qui teste le plus sa population”. Mais cette affirmation est également fausse, nous l’expliquons ici:

[Sánchez: «España es de los países del mundo que más test realiza a su población»]

Dans ce cas, Moncloa a précisé qu’elle avait utilisé des nombres absolus pour effectuer la comparaison. Cependant, comme l’explique Ortiz-Ospina, “les comparaisons des taux de tests donnent des informations sur les différences de couverture de la population, pays par pays”. Bien qu’il souligne également que d’autres mesures doivent être envisagées.

«L’évolution des nombres totaux (c’est-à-dire absolus) est également importante; il est également important d’évaluer les taux positifs (le pourcentage de tests positifs, ou de manière équivalente, le nombre de tests par cas confirmé) et leur évolution dans le temps. Sur notre page, nous présentons les données sous tous les angles, précisément afin de permettre un débat ouvert “, ajoute-t-il.

Sources: