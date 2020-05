Il est faux qu’il y ait “15 mineurs admis” par COVID-19 à l’hôpital Infanta Sofía de Madrid et trois dans un “hôpital de Talavera”

Un message audio circulant sur le réseau indiquant qu’à l’hôpital Infanta Sofía (situé à Madrid), 15 enfants sont admis atteints de coronavirus dans un état grave, certains intubés. C’est FAUX. Comme expliqué à Newtral.es, le service de communication de l’hôpital de Madrid, “Il n’y a pas d’enfant admis à l’hôpital”, ni pour coronavirus ni pour aucune autre pathologie.

Les mineurs qui, au début de l’état d’alerte, étaient à l’hôpital ou “ont été libérés ou sont allés à l’hôpital de La Paz”. De plus, l’établissement pédiatrique «est occupé par des adultes infectés par des coronavirus». Ils n’ont pas non plus reçu de mineurs pour urgence ou consultation.

De même, l’audio indique qu’à Talavera (de la Reina), une ville de la province de Tolède, il y a trois enfants admis pour coronavirus. L’hôpital spécifique n’est pas indiquéCependant, dans les deux centres hospitaliers de la municipalité, il existe deux possibilités: l’hôpital de jour Quirón Salud à Talavera et l’hôpital public Nuestra Señora del Prado.

De Newtral.es, nous avons contacté le service de presse du service de santé de Castilla la Mancha en charge de la communication à l’hôpital public de Nuestra Señora del Prado et ils ont indiqué que les informations étaient fausses, «ils n’ont pas de patients COVID -19 à trois mineurs dans un état grave “et que “ne cache en aucun cas ou cacherait des informations pertinentes dans le domaine de la santé publique dans cette pandémie causée par COVID-19 ». De même, le ministère “regrette profondément et condamne la diffusion de messages douteux et faux qui peuvent provoquer une alarme sociale”.

Pour leur part, du service de presse de l’hôpital Quirónsalud Toledo, dont dépend l’hôpital de jour Quirónsalud Talavera, ils expliquent à Newtral.es que «comme c’est un centre de jour, nous n’avons pas d’hospitalisation. Par conséquent, aucun patient d’aucune sorte n’a été admis. »

Sources:

Service de communication de l’hôpital Infanta Sofía de Madrid, service de presse de la santé de Castilla la Mancha