Il est “immoral” de vendre un test à 100 $ alors qu’il vaut presque 7

«Avec le recul, cette pandémie était quelque chose que nous savions déjà pouvoir se produire. Mais en même temps, personne n’aurait pu le prévoir », explique Olfert Landt, fondateur de TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, une petite entreprise berlinoise qui produit des kits de test PCR, avec lesquels les laboratoires détectent le COVID-19, avec une fiabilité de 100% Landt a été parmi les premiers à développer un protocole de test qui a servi de base aux 250 000 premiers kits de diagnostic distribués gratuitement par l’OMS à plusieurs pays.

Le biochimiste a suivi de près l’évolution de l’épidémie en Chine début janvier. Lorsque le premier cas de contagion s’est produit en Bavière un mois plus tard, il est devenu clair pour lui que le virus pouvait voyager et provoquer une situation similaire à celle de Wuhan, en Chine, où il s’était propagé de manière incontrôlable.

Lisez aussi: “Nous avons gagné la bataille.” La Nouvelle-Zélande prétend avoir éliminé les infections locales à coronavirus

«À la mi-février au plus tard, alors que de nombreux infectés et morts avaient déjà été enregistrés en Italie, il était clair que le virus était une pandémie, et qu’il fallait le contenir en restreignant les vols et en mettant la population en quarantaine. Mais vous voyez comment les gens ont réagi. Ils ont poursuivi leurs activités comme si de rien n’était. Dans de nombreux endroits, ils ont même refusé de le reconnaître comme une pandémie “, explique Landt en conversation avec DW.

Deux mois et demi plus tard, selon l’ONU, le monde est dans la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, avec près de trois millions de personnes infectées et environ 200 000 morts, et une dévastation économique sans précédent dont l’issue est encore incertaine.

Cela peut vous intéresser: Coronavirus au Royaume-Uni: les jumeaux décédés de Covid-19 à seulement 3 jours d’intervalle

Les plages vides de Cancun au Mexique sont un coup dur pour le tourisme, mais elles donnent une pause à la nature.

La vie ou l’argent, comme dans une agression

Landt pense que les gouvernements ont réagi tard. «On peut le dire comme ça: de la vie ou de l’argent, comme dans une agression. Un politicien doit peser les dommages sanitaires et économiques et prendre des décisions. Si Lufthansa avait été informée dès le départ qu’elle ne pouvait pas se rendre en Chine, la compagnie aérienne aurait probablement répondu par une demande d’indemnisation pour dommages. Au final, il y a eu une fermeture partielle de l’économie, on peut donc dire que la décision a été prise une semaine ou deux trop tard “, dit-il. L’expert souligne cependant que ce premier cas en Bavière a été une alarme pour les laboratoires allemands qui se sont préparés indépendamment de l’action du gouvernement pour pouvoir effectuer des tests.

Lire aussi: Le président salvadorien autorise le recours à la force meurtrière contre le crime organisé

Les tests massifs effectués par l’Allemagne, quelque 500 000 par semaine, ainsi que le dépistage d’éventuelles infections, sont la pierre angulaire de la stratégie du pays européen pour contenir le virus. Ils sont appliqués à de larges groupes de la population, à tous ceux qui ont des symptômes de grippe, qui ont été en contact avec une personne infectée ou qui ont un soupçon pur d’avoir contracté le virus. Le personnel de santé est également fréquemment testé dans les hôpitaux, les laboratoires et les cabinets médicaux.

L’un des kits vendus par TIB Molbiol.

Demande mondiale de preuves

«Notre test n’est pas cher. Avec tout le matériel nécessaire, il s’élève à environ 6 euros, y compris le coût du laboratoire ne devrait pas coûter plus de 10 euros. Que le test soit vendu quelque part pour 100 euros, cela signifie que quelqu’un empoche les 90 euros restants “, explique Landt, et exhorte, en particulier dans des pays comme le Mexique, où un test varie de 100 $ à 300 $, à rechercher un consensus entre les laboratoires, les fournisseurs et les autorités sanitaires pour établir un prix plafond.

“Il est immoral de vendre un test Covid-19 pour 100 $. Ils exploitent la rareté et la peur du peuple ». Le fondateur de TIB Molbiol, ne comprend pas qu’un pays comme le Mexique, avec plus de 120 millions d’habitants, n’a pas reçu suffisamment de preuves, le coût pour lui n’est pas un argument. «Le gouvernement mexicain aurait pu demander un devis auprès du gouvernement allemand. C’est une situation d’urgence, une solution pourrait être recherchée ».

De l’autre côté de l’Atlantique, un proche collaborateur de Landt pilote l’entreprise lorsque la pandémie a les États-Unis comme épicentre et que le reste du continent tremble devant le pic attendu d’infections. Le biologiste moléculaire argentin Eduardo Thuroff raconte comment certains pays d’Amérique latine ont réagi. «Le Chili a envoyé un avion des forces aériennes chiliennes à Francfort, où 4 000 kits ont été envoyés de Berlin, ce qui représenterait plus ou moins 400 000 détections. La même chose a été faite avec les îles Canaries. Ils ont eu une épidémie à Fort Ventura et un avion est allé chercher les kits à Berlin. De nombreux diplomates d’ambassade vont récupérer les kits sur les avions consulaires de leur pays », se souvient le chef de l’Amérique du Nord pour TIB Molbiol, en conversation avec DW.

Olfert Landt n’est pas motivé par un gain financier, mais par la résolution de problèmes épidémiologiques.

TIB Molbiol, sur le front épidémiologique

Thuroff travaille avec le fondateur de TIB Molbiol depuis près de 30 ans et l’a accompagné sur le front de guerre lors de nombreuses épidémies épidémiques comme le SRAS ou le MERS et Ebola, et maintenant dans la lutte contre le COVID-19. L’expert met l’offre de l’entreprise en noir et blanc dans le cas de la pandémie actuelle,

«Il y a quatre kits que nous vendons. Deux sont pour vérifier la présence du SRAS CoV-2, un autre est un kit de contrôle de vérification positive et un quatrième est de détecter d’autres coronavirus », explique Thuroff.

L’expert explique qu’il est très important pour les pays de comprendre qu’il n’est pas nécessaire de commander la même quantité des quatre kits. “Pour 100 kits de détection de Sars-CoV-2, indispensables à la détection, 20 ou 30 kits suffiraient à confirmer et seulement 5 kits pour identifier d’autres coronavirus”, souligne-t-il. Ce problème a eu avec le Mexique, un pays qui a tout demandé en quantités égales.

La production complète de TIB Molbiol est offerte à l’OMS et à l’OPS, aux gouvernements qui demandent une assistance directe à la société à Berlin, et le reste est vendu dans le monde entier par le biais de la multinationale suisse Rocher Diagnostics. La société a distribué environ 10 000 kits dans le monde, qui desserviraient environ 10 millions de personnes.

La pandémie a tout surmonté

De son côté, Gastón Fumero, chef de TIB Molbiol en Colombie, parle d’une révolution. «Nous avons de l’expérience dans d’autres situations d’urgence comme H5N1, H1N1 avec Zika, mais cette pandémie a tout surmonté. En nombre, en quantité et dans les mouvements de personnes pour permettre aux produits d’atteindre le plus rapidement possible différentes destinations », explique l’expert en biotechnologie.

De Colombie, ils ne vendent pas seulement des tests COVID-19. «Nous avons un large portefeuille avec environ 250 produits. De ce catalogue, il y a certains pays qui n’ont jamais rien commandé. Nous avons maintenant des commandes de petits pays d’Amérique centrale et des Caraïbes, comme les Bahamas, le Belize, Trinidad Tobago, la Barbade et Saint-Domingue. Avec le COVID-19, il y a eu une mondialisation sans précédent dans nos commandes », souligne-t-il.

Fumero reconnaît que, bien que les prix des kits soient accessibles à l’Europe et aux États-Unis, lorsqu’ils sont vendus en dollars, ils deviennent plus chers pour les pays d’Amérique latine en raison du taux de change. «Un kit avec 100 réactions coûte environ 200 $. “Le problème vient des intermédiaires, des multinationales ou du fait que l’équipement de laboratoire nécessaire n’existe pas.”