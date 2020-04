Il est obligatoire de porter des masques à Mexico: comment fonctionne la mesure?

Qu’implique la phase 3 du coronavirus au Mexique? 5:46

(. espagnol) – Le gouvernement de Mexico a décrété l’utilisation obligatoire de protecteurs buccaux à partir de ce lundi dans tous les espaces publics de la capitale mexicaine pour empêcher la propagation de Covid-19.

Le Mexique est officiellement en phase 3 de la contingence sanitaire due à la pandémie de coronavirus, qui est le stade de la propagation la plus rapide des infections et dans lequel le plus grand nombre d’hospitalisations par jour est attendu, selon le ministère de la Santé.

“Nous sommes actuellement au stade le plus critique de l’infection dans le pays et en particulier dans la zone métropolitaine”, a déclaré dimanche le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, lors d’une conférence de presse.

Ce lundi, le Mexique rapporte 14 677 cas de coronavirus et 1 351 décès, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins. De son côté, Mexico a enregistré ce dimanche 3 966 cas et 309 décès dus à Covid-19.

Le combattant qui se bat contre Covid-19 avec un 3:14

Qui devrait porter des embouchures?

Le mandat du gouvernement de Mexico est que toute la population porte des masques dans les espaces publics.

Il s’agit d’une mesure qui étend l’utilisation obligatoire de cette pièce aux transports publics dans la capitale mexicaine, déjà en vigueur depuis le 17 avril. À l’époque, des masques faciaux étaient nécessaires pour entrer dans les transports en commun, assister aux réunions et si d’autres personnes étaient contactées, selon le gouvernement de Mexico.

Mais maintenant il faut l’utiliser dans tous les espaces publics de la capitale, selon Sheimbaum ce dimanche.

“Si nous quittons la maison, il est préférable d’utiliser des masques faciaux, non seulement dans les transports publics, mais pour les utiliser” (partout), a ajouté Sheimbaum.

Il a également mentionné que ceux qui devraient se protéger le plus sont les personnes ayant des problèmes de santé préexistants et que ceux qui présentent des symptômes peuvent appeler la ligne Locatel ou envoyer un SMS au 51515 avec le mot «COVID-19».

L’avantage du masque en public n’est pas de protéger le porteur des maladies, mais de protéger les autres de l’exposition s’ils sont malades ou porteurs asymptomatiques. “Mais si nous portons tous des masques, nous pourrions nous entraider”, a déclaré le Dr Joseph Vinetz, professeur à la section des maladies infectieuses de la Yale School of Medicine.

Sheinbaum a demandé aux fonctionnaires, au grand public et aux journalistes d’informer la population sur l’utilisation obligatoire des masques afin que “de plus en plus de personnes” les utilisent, sans toutefois mentionner d’amendes pour non-respect de la mesure.

Les jeunes Mexicains donnent de l’équipement et du talent contre Covid-19 1:57

Pourquoi l’embout buccal est-il important?

Le secrétaire du gouvernement de la capitale mexicaine a déclaré qu’après avoir rencontré des experts de la santé, ils ont souligné que selon des “publications scientifiques” (sans mentionner lesquelles), ils disent que “en particulier dans les zones métropolitaines, l’utilisation de masques est importante” pour éviter les infections

“Il y a beaucoup de gens qui, comme nous le savons, peuvent être infectés par ce virus, qui ont la covid-19 et qui sont asymptomatiques, de sorte que ces personnes peuvent en infecter d’autres”, a déclaré Sheinbaum. “C’est pourquoi il est important que nous portions tous nos masques, et en même temps, d’autres personnes ont un moyen de se protéger.”

Comment le masque facial est-il utilisé?

Il est important de se laver les mains à l’eau et au savon avant de manipuler le masque. Une fois que vous allez l’utiliser, n’oubliez pas de le prendre par les élastiques et de le mettre directement derrière les oreilles sans toucher ni contaminer la partie qui fait face à votre bouche.

Le gouvernement de Mexico a publié une vidéo, mais vous pouvez trouver plus d’informations sur la façon de porter des masques ici.

Autres mesures de protection

Bien que Sheinbaum et les autorités sanitaires aient insisté sur l’utilisation de masques faciaux, cela ne signifie pas que d’autres mesures de protection doivent être négligées pour empêcher la propagation du virus.

Il est recommandé:

– L’utilisation obligatoire du masque dans les lieux publics

– L’utilisation de gel antibactérien

– Lorsque vous toussez ou éternuez la couverture avec l’angle interne du bras

– Évitez de vous toucher le nez, la bouche, les yeux et le visage en général après avoir été en contact avec des surfaces contaminantes, telles que des mains courantes dans les transports en commun.

– Répétez le lavage des mains avec du savon et de l’eau.

«L’appel continue d’être de rester à la maison et de garder une distance saine. Il y a des gens qui doivent sortir pour effectuer des activités essentielles et il faut éviter les foules pour éviter les risques de contagion. Plus il y a de gens rassemblés sans Sana Distancia, plus il y a de chances de l’attraper », a déclaré le chef du gouvernement de Mexico.

N’oubliez pas que l’utilisation de masques faciaux ne remplace pas la distance sociale d’au moins deux mètres et les ordres de confinement.

D’autres États qui ont demandé à la population d’utiliser des masques buccaux dans les espaces publics sont l’État du Mexique, Cohuila, Yucatan et Tamaulipas, entre autres.

