Il y a 2 millions 158 mille 33 cas de COVID-19 dans le monde

L’épicentre de la pandémie de COVID-19 continue d’être les États-Unis, qui enregistrent 671 151 infections et 33 268 décès.

Décès par COVID-19 dans le monde, ils sont passés à 144 mille 47 ce jeudi et les cas de contagion à 2 millions 158 mille 33, selon les estimations de l’Université Johns Hopkins, sur la base des rapports des gouvernements du monde.

L’épicentre de la pandémie continue d’être États Unis, qui enregistre 671 mille 151 infections et 33 mille 268 décès; c’est-à-dire un tiers des cas de la planète et 23% des décès dans le monde.

Parallèlement, le Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a confirmé à ce jour 130 000 885 décès dans le monde dus au COVID-19 et un million 991 000 562 infections.

Selon les estimations en temps réel de Johns Hopkins, Espagne C’est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre d’infections à coronavirus, puisque le gouvernement a signalé 184 000 948 cas et 19 000 315 décès.

Cependant, Italie C’est le deuxième pays avec le plus grand nombre de décès, avec 22 170. Les infections dans ce pays s’élèvent à 168 941. La France C’est le quatrième pays au monde le plus touché par la pandémie, avec 147 000 91 cas et 17 000 941 décès.

Allemagne C’est le cinquième pays avec le plus grand nombre de cas signalés de COVID-19, avec 137 mille 698, mais il enregistre moins de décès que beaucoup d’autres pays, avec 4 mille 52. Par exemple, bien que Royaume-Uni signale moins de cas, avec 104 146, a triplé le nombre de décès Allemagne, avec 13 759.

La Chine, où la flambée de coronavirus est née, rapporte que la maladie a été contenue, car elle a progressé lentement pour atteindre 83 428 cas de contagion et 3 346 décès.

Les pays asiatiques les plus touchés par COVID-19 sont l’Iran, avec 77 000 995 cas et 4 000 869 décès signalés, et la Turquie, avec 74 000 193 cas et 1 000 643 décès.

Le Brésil reste le pays avec le plus d’infections et de décès par coronavirus en Amérique latine, avec 30 683 cas et 1 947 décès à ce jeudi. En Afrique, l’Égypte est le pays le plus touché, avec 2 673 cas et 196 décès; suivie de l’Afrique du Sud, qui compte 2 605 cas et 48 décès.

Avec des informations de Notimex