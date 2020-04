Il y a cinq ans, Palmeiras a provoqué la première élimination des Corinthians dans l’arène

Il y a cinq ans, Palmiers et Corinthiens le troisième derby de l’histoire d’Arena Corinthians, le premier tour. Les rivaux se sont affrontés pour le match unique des demi-finales de la Championnat Paulista 2015 et a donné Verdão, sur les pénalités.

Comme Alvinegro a eu une meilleure campagne dans la phase initiale, le match s’est déroulé à Itaquera. Sur le terrain, 2 à 2 au tableau d’affichage, avec des buts de Victor Ramos et Rafael Marques pour les palmeirenses, et Danilo et Mendoza pour les Corinthians. Avec le match nul en temps normal, décision sur les pénalités pour découvrir le finaliste.

Dans la collection, Robinho a fait une erreur pour Alviverde, et Elias et Petros se sont arrêtés dans les bras de Fernando Prass. 6 à 5 au décompte et Palmeiras s’est qualifié pour la finale de l’Etat après huit ans.

L’élimination a également été la première du nouveau domicile des Corinthians. En 2014, les Corinthians sont tombés face à l’Atlético-MG dans la Copa do Brasil avec l’arène déjà en fonction, mais le match décisif a eu lieu à Belo Horizonte.

Dans la décision, Palmeiras finirait par perdre contre Santos et remporter le vice-championnat. A Allianz Parque, la victoire est de 1 à 0. A Vila Belmiro, Santos gagne par 2 à 1 en temps normal et 4 à 2 aux tirs au but.

Voir aussi:

