Illa: «Notre pays a été le premier en nombre de personnes infectées et en nombre de morts à adopter le décret d’alarme»

Lors de son intervention à la session de contrôle du gouvernement, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré que le 14 mars, notre pays était le premier en nombre de personnes infectées et en nombre de morts à adopter le décret d’alarme.

Mais ce n’est pas le cas: lorsque l’Espagne a décrété l’état d’alarme, le 14 mars, il y avait 4 231 cas et 120 décès enregistrés. Autriche ou Portugal, qui ont mis en place des mesures de séquestration les 16 et 18 mars, respectivement, représentaient moins de mille cas et un seul décès à ces dates. La Belgique, qui a également établi l’internement le 18 mars, a enregistré 1 486 cas et 14 décès.

Si le taux de cas par habitant, l’Espagne n’a pas été la première à établir. Le 14 mars, il y avait un taux de 9,0 cas pour 100 000 habitants, alors que le taux au Portugal était de 4,7 et le taux britannique de 8,6 cas pour 100 000 habitants.

Le taux de mortalité en Espagne, à 0,26 décès pour 100 000 habitants, était également supérieur à celui de la France (0,22), de la Belgique (0,12), de l’Allemagne (0,08), du Portugal (0,01 ) et en Autriche (0,01) lorsque ces pays ont mis en place des mesures de confinement.

Mais également, L’Italie a décrété l’état d’urgence un mois et demi plus tôt, le 31 janvier après avoir détecté deux cas dans le pays.

Précisions de comparaison

Ces types de comparaisons laissent de côté des considérations telles que le fait que chaque pays comptabilise les cas et les décès différemment, et utilise des quantités et des types de tests différents pour les détecter, ce qui détermine le nombre d’infections enregistrées.

De plus, les mesures de confinement et les implications des états d’alarme sont différentes dans chaque pays, ce qui rend les mesures non comparables.

Au Portugal, les supermarchés, les pharmacies, les boulangeries, les stations-service et les banques ont mis en place des restrictions de capacité. Les citoyens de moins de 70 ans doivent rester à la maison, mais ils peuvent aller travailler, aider leur famille et sortir avec des enfants, entre autres activités essentielles, comme le prévoit le décret.

Par exemple, en Autriche, l’utilisation de masques faciaux est obligatoire dans les magasins et dans les transports publics ou en France, bien que la fermeture des commerces non essentiels ait été établie, les mouvements sont autorisés individuellement s’ils sont effectués à moins d’un kilomètre de la maison.

En Allemagne, la fermeture est partielle, avec des mesures différentes dans chaque État et les déplacements sont autorisés individuellement ou avec des personnes qui partagent une maison. Les voyages en couple sont également autorisés en Grèce, mais dans certaines régions, comme sur l’île de Mykonos, un couvre-feu a été établi après 20h00.

Dans certains pays, comme le Royaume-Uni ou la Belgique, il est également permis de quitter la maison pour faire de l’exercice.

La réponse Santé

Newtral.es a consulté le ministère de la Santé au sujet des données que le ministre a utilisées pour présenter cette déclaration, mais nous n’avons pas reçu de réponse.

Par conséquent, si nous analysons à la fois les dates et les taux de personnes infectées ou de décès, l’Espagne n’a en aucun cas été le premier pays à adopter le décret d’alarme ou les mesures de confinement. La déclaration d’Illa est FAUX.

