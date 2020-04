Ils ajoutent 17 mille 337 décès par COVID-19 au Royaume-Uni

Le nombre de décès dus à COVID-19 dans les hôpitaux britanniques a augmenté de 823 par rapport à la veille, pour un total de 17 337 décès

Le nombre de décès dus à coronavirus COVID-19 enregistrés dans les hôpitaux du Royaume-Uni a augmenté de 823 par rapport à la veille, pour un total de 17 337 décès, a indiqué le ministère de la Santé.

Les autorités sanitaires ont effectué 18 mille 206 tests en 24 heures et détecté 4 mille 301 nouveaux cas confirmés de maladie, dont 129 444 personnes ont déjà été infectées dans le pays depuis le début de la pandémie.

Le British National Statistics Office (ONS) a détaillé que 1 443 personnes de plus étaient décédées du COVID-19 dans des résidences de L’Angleterre y Pays de Galles au cours des quatre semaines précédant le 10 avril, tandis que 466 sont décédés à la maison au cours de la même période.

Entre le 3 et le 10 avril, en Angleterre et au Pays de Galles, la mort de 18 mille 516 personnes a été enregistrée quelle qu’en soit la cause, 7 mille 996 décès de plus que la moyenne des cinq dernières années.

Le porte-parole officiel du Premier ministre britannique, Boris Johnson, a affirmé que le gouvernement maintient l’objectif d’atteindre 100 000 tests quotidiens ce mois-ci, bien qu’environ 20 000 soient effectués chaque jour.

L’Exécutif attend également une expédition de 400 000 blouses chirurgicales pour protéger le agents de santé du Royaume-Uni, bien que pour le moment l’avion militaire qui s’est rendu en Turquie pour récupérer le matériel attend toujours.

Au lieu de cela, une cargaison de 140 000 robes est arrivée de Birmanie, bien que, selon les médias britanniques, Système de santé publique (NHS) porte environ 150 000 de ces robes par jour.

Avec des informations de l’EFE