Ils appliqueront Hoy No Circula pour tout le monde à Mexico d’ici la phase 3 de COVID-19

Claudia Sheinbaum a dévoilé cinq nouvelles mesures qui seront mises en œuvre à partir de ce jeudi 23 avril, dans le cadre de l’entrée en phase 3 de la pandémie COVID-19

Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé de nouvelles mesures dans le capital dans le cadre de la déclaration du Phase 3 de la pandémie de COVID-19 dans le pays.

Par le biais de son compte Twitter, la présidente a stipulé cinq nouvelles mesures qui seront mises en œuvre à partir de ce jeudi 23 avril.

A partir de ce jeudi, 20% des stations du Métro, Metrobús et Light Rail qui ont actuellement peu de demande et la vitesse de déplacement sera augmentée pour éviter les endroits où de nombreuses personnes se rassemblent. transports publics concessionnels et RTP pour augmenter la fréquence des déplacements et éviter les foules. A partir de ce jeudi, le programme sera obligatoire Ne circule pas aujourd’hui pour tous les véhicules, quel que soit l’hologramme dont ils disposent. Cette mesure exclut les chauffeurs de taxi, le transport de marchandises et les personnes handicapées. Cette action permettra d’équilibrer les sorties incontournables des personnes en semaine, et des mesures plus strictes seront prises pour assainissement des espaces publics et des transportsIl y aura un une plus grande vérification des entreprises qui ne respectent pas la fermeture établie depuis le début de la pandémie.

