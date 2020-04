“Ils dosent l’information” – . Miami (51)

TIJUANA – Le gouverneur de Basse-Californie, Jaime Bonilla, a revendiqué vendredi de vrais chiffres dans le rapport épidémiologique de la pandémie de COVID-19 qui est publié chaque jour par l’administration fédérale.

“Ils dosent l’information parce qu’ils ne la publient pas telle quelle”, a accusé Jaime Bonilla Valdez ce vendredi.

Le président de l’État a expliqué que, alors que le secrétariat à la santé de la Basse-Californie signalait 72 décès vendredi, les autorités fédérales indiquent qu’il n’y a que 31 décès.

Quelques heures plus tard, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, porte-parole désigné et coordinateur de la stratégie contre la pandémie, a évité d’engager une polémique sur les déclarations de Bonilla.

“Ce que je dis des 32 gouverneurs, c’est qu’ils méritent tout notre respect; ils sont l’autorité sanitaire de chaque Etat”, a-t-il déclaré.

Les informations traitées par l’agence fédérale, a-t-il soutenu, sont extraites des données fournies par chaque État sur la base des dispositions de la loi fédérale sur la santé.

Mais ce n’est pas le seul différend auquel López-Gatell a été confronté, qui a répondu hier aux disqualifications du gouverneur du Michoacán et, un jour plus tôt, à celle de Jalisco.

“Il semble qu’il y ait une tendance, parce que je ne sais pas si c’est à cause de la désinformation et d’autres chiffres ou parce qu’ils n’ont pas les informations, ou c’est une combinaison d’incompétence et de désinformation”, a accusé Bonilla Valdez.

“Mais c’est très grave parce que dans tout le pays, il y a beaucoup de désaccords avec les informations qui se font précisément dans le centre du pays et nous devons savoir quelle est réellement la raison.”

“Je demande pourquoi? Lorsque nous signalons les décès survenus dans notre État, cela signifie que ces graphiques qui parlent de 486 morts au niveau national ne sont pas vraiment réels “, a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la Basse-Californie a mis en garde contre le danger que, lors du traitement des informations en temps réel, les États fournissent des chiffres et la fédération d’autres.

“Cela signifie que l’information est dosée, car ils ne la publient pas telle quelle. J’aimerais que cela m’explique au Mexique. Je ne comprends pas pourquoi ils ne disent pas ce que c’est. “

