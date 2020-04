Ils permettront une activité sportive en Italie à partir du 4 mai

Giuseppe Conte, Premier ministre italien, a annoncé les dates de retour à la formation individuelle et de groupe, après deux mois de chômage, en raison du Covid-19.

Il y a déjà une date pour le renouveau sportif …

Giuseppe Conte, Le Premier ministre italien a annoncé dimanche que 18 mai, Les clubs de football peut retour à la formation de groupe, après presque deux mois d’inactivité par l’impact de Coronavirus Covid-19 dans le pays transalpin.

Coronavirus: l'Italie autorisera les visites en famille, pratiquera des sports et rouvrira les parcs publics à partir du 4 mai Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a détaillé le projet de confinement progressif de ses citoyens. Le pic des décès et des infections diminue.

Après avoir été l’un des pays les plus infectés par Covid-19, Conte a souligné que depuis le 4 mai, Les les athlètes pourront faire des exercices en plein airaussi longtemps que tu sais respecter les mesures de sécurité et garder le distanciation sociale.

“A partir du 4 mai, il sera possible de pratiquer des sports de plein air, en respectant la distance de sécurité de deux mètres. En outre, le les athlètes professionnels de disciplines individuelles peuvent s’entraîner dans des centres sportifs, en respectant la même distance de sécurité. »

De même, le le Premier ministre a donné son feu vert de sorte que de 18 mai, le formation pour le football professionnel et d’autres équipes sportives.

‼ ️🇮🇹 #L'Italie commencera sa "désescalade" à partir du 4 mai, reprenant l'activité du secteur de la construction et de la fabrication. Dès le 18, petits commerces, musées et bibliothèques ouvrent. Le 1er juin, ils ouvriront des salons d'accueil et de coiffure. # 26avril # COVID19

