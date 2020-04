Ils prévoient jusqu’à 1 milliard d’infections à coronavirus dans des pays touchés par une crise comme la Colombie, le Venezuela et El Salvador

López-Gatell: l’embout buccal ne réduit pas la contagion de covid-19 3:31

(.) – L’International Rescue Committee (IRC) estime qu’il pourrait y avoir jusqu’à 1 milliard d’infections à coronavirus dans les pays touchés par une crise, à moins que des mesures rapides ne soient prises pour enrayer sa propagation.

Dans le pire des cas, il prévient que cela pourrait causer jusqu’à 3,2 millions de morts.

“Ces chiffres devraient servir de signal d’alarme: le poids total, dévastateur et disproportionné de cette pandémie n’a pas encore été ressenti dans les pays les plus fragiles et déchirés par la guerre”, a déclaré David Miliband, président et chef de la direction du Comité international pour Sauvetage.

“Nous sommes encore dans la fenêtre critique de temps pour monter une réponse préventive robuste aux premiers stades de la covid-19 dans beaucoup de ces pays et empêcher la poursuite de cette épidémie dans le monde.”

Dans un communiqué, l’IRC a déclaré avoir compilé des estimations basées sur des modèles et des données produites par l’Imperial College de Londres et l’Organisation mondiale de la santé.

Le rapport de l’Imperial College de Londres auquel l’IRC se réfère pour modéliser les taux de mortalité dans le cadre de différentes politiques répressives. Il a pris en compte des variables telles que l’économie d’un pays, la démographie de la population et la capacité estimée des soins médicaux.

Les 34 pays touchés par la crise auxquels l’IRC fait référence sont: Afghanistan, Burundi, Bangladesh, Burkina Faso, Tchad, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Colombie, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, El Salvador, Éthiopie, Grèce, Irak, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Mali, Myanmar, Niger, Nigéria, Pakistan, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Ouganda, Venezuela et Yémen.

