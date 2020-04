IMSS lance un million de masques KN-95

Les masques KN-95 sont destinés au personnel médical et d’hygiène de l’IMSS qui s’occupe de l’urgence sanitaire dans tout le pays. La garde rend la garde nationale

Drapeau d’un million de masques pour IMSS

Régénération, 25 avril 2020. À l’entrepôt central de l’IMSS, Zoé Robledo a supervisé la distribution de masques de protection qui, d’un million de dollars, ont commencé à être distribués à l’IMSS dans tout le pays.

Le directeur général de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo, a donné le signal de départ à la caravane de camions de fret.

Ladite caravane transporte un million de masques de protection KN95 pour les agents de santé participant à l’urgence sanitaire par COVID-19.

Ceci dans les unités médicales et les hôpitaux de la sécurité sociale à travers le pays.

Drapeau de départ

À l’entrepôt IMSS pour les programmes spéciaux et Red Fría, situé à Vallejo, Zoé Robledo a reconnu les travailleurs chargés de recevoir le matériel, de les organiser et de les distribuer.

Il a expliqué qu’ils arrivent non seulement aux unités médicales et aux hôpitaux de l’IMSS, mais aussi aux institutions du secteur.

“Ce sont des moments où il faut être solidaire avec des collègues d’autres institutions. Nous sommes très, très reconnaissants »

“(…), Les journées ont été très longues pour vous et pour tous, mais votre tâche est très intense”, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que les camions iront à 35 Bureaux de représentation de la sécurité sociale.

De plus, les fournitures seront livrées dans les plus brefs délais à la personneIl sanitaire dans les 25 unités médicales de haute spécialité (UMAE) du pays.

Les livraisons comprendront également d’autres unités médicales qui en ont besoin.

Zoé Robledo a souligné que ces fournitures ont une grande valeur pour le personnel en première ligne de soins, il est donc essentiel de garantir leur arrivée en toute sécurité.

“Les forces armées sont ici et surveillent l’entrepôt sur place et d’autres sociétés nous ont aidés pendant le voyage, de la part de la Garde nationale et d’autres agences qui ont aidé à prendre soin des itinéraires”, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que la livraison des fournitures se poursuivra dans les prochains jours sur le territoire national.

Il a noté que Les gens savent que tous les travailleurs de la sécurité sociale sont sur le point de sauver des vies.

Si le matériel arrive à temps, le personnel sera préparé, équipé et protégé, “C’est le message que nous avons voulu transmettre, qu’ils contribuent également à la vigilance du travail de nos collègues”.

Dans cet entrepôt de la sécurité sociale Actuellement 80 personnes travaillent, il a une capacité maximale dans une zone sèche de 1 863 mètres cubes.

Il dispose même de sept chariots élévateurs pour effectuer des manœuvres simultanées qui accélèrent le travail et optimisent le temps.