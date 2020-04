Íñigo Errejón reproche au gouvernement la mesure concernant les enfants, dernière minute en direct

18:19 GOUVERNEMENT | Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a demandé mardi au PP de ne pas “jouer” avec la Garde civile lors de l’interrogatoire au Sénat des ordres du gouvernement de poursuivre les canulars sur le Covid-19. En outre, il a de nouveau rejeté le repentir car ce serait “accepter la culpabilité”, bien qu’il ait déclaré que la gestion de cette pandémie pourrait se faire “mieux, encore mieux”.

18:15 SALVADOR ILLA | Le ministre de la Santé a assuré, lors de la séance de contrôle au gouvernement au Sénat, qu’il avait “pleine confiance” dans les données des personnes décédées du coronavirus fournies quotidiennement par les communautés autonomes.

18:12 ANDALOUSIE | Le ministère de la Santé et des Familles du gouvernement andalou a effectué dans la province de Malaga un total de 11 892 tests appelés rapides pour les utilisateurs et les travailleurs des maisons de soins infirmiers de la province de Malaga.

18:10 TERESA RODRÍGUEZ | La coordinatrice de Podemos Andalucía et présidente du groupe parlementaire d’Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a affirmé ce mardi que “le supermarché est l’endroit où vous ne devriez pas emmener un enfant” pendant la crise sanitaire actuelle des coronavirus, et les mineurs “ont besoin l’air et la lumière ».

18:00 PLUS DE 17 000 MORTS AU ROYAUME-UNI | Plus de 17 000 personnes sont décédées victimes du coronavirus au Royaume-Uni, selon un bilan provisoire qui ne prend en compte que les décès dans les hôpitaux et que l’institut national de statistique lui-même considère comme décimé, depuis le nombre réel de décès pourrait être jusqu’à 41% plus élevé.

17:55 CRITIQUE QUOTIDIENNE DU PRÉSIDENT DE LA GENERALITAT | Le ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias, a censuré les commentaires du gouvernement catalan selon lesquels une Catalogne indépendante aurait enregistré moins de décès et aurait été infectée par un coronavirus, a déclaré la porte-parole. Meritxell Budó, et a averti Junts per Catalunya que le virus ne connaît pas de frontières et que c’est le moment de faire face à la crise sanitaire et sociale. “Il ne touche à rien d’autre.”

17:50 EXTREMADURA – ETAT CRITIQUE | Le gouvernement régional d’Estrémadure commencera à appliquer dans les prochains jours un protocole d’accompagnement familial des personnes infectées par Covid-19 qui sont dans un état critique ou aux citoyens dans la phase finale de leur vie, à la fois dans les centres hospitaliers et dans les centres sociaux et de santé ou résidences.

Dans le cas de patients décédés dans des résidences pour des raisons non liées à Covid-19 La visite de votre membre de famille durera 16 heures, et si c’est pour les patients atteints de coronavirus, cela prendra quatre heures.

Pendant ce temps, dans le cas des hôpitaux, si le patient est en unité de soins intensifs, la visite ne peut pas durer quatre heures “Evidemment” car “l’isolement est très compliqué” et le temps “n’est pas précisé et sera un délai raisonnable”.

17:45 ERREJÓN CRITIQUE AUSSI LA DÉCISION SUR LES ENFANTS | Le chef de Más País, Íñigo Errejón, a reproché au gouvernement d’avoir décidé qu’à partir de lundi, les enfants ne peuvent aller dans la rue pour accompagner l’un de leurs parents que dans des “espaces fermés”, tels que supermarchés, pharmacies ou banques, au lieu de de les laisser se promener, et lui a demandé de rectifier.

«L’objectif était que les garçons et les filles sortent dans la rue et puissent marcher, pas seulement à l’intérieur, où le risque de contagion est plus élevé. Le gouvernement devrait rectifier », a écrit Errejón dans un commentaire publié sur son compte Twitter personnel

L’objectif était que les garçons et les filles sortent dans la rue et puissent marcher, non seulement dans des espaces fermés où le risque de contagion est plus grand. Le gouvernement devrait rectifier. – Íñigo Errejón (@ierrejon) 21 avril 2020

17:40 LE BICIMAD MATIN FONCTIONNE DE NOUVEAU | La Mairie de Madrid rouvrira BiciMAD ce mercredi à 6 heures du matin, avec l’obligation de porter des gants pendant le service, après sa fermeture le 16 mars par la Compagnie des transports municipaux (EMT) pour éviter les contagions dues à l’évolution de la Covid-19.

17:30 «ACCRÉDITATION IMMUNITAIRE» | L ‘”accréditation de l’immunité” concernant le coronavirus qui a été mise sur la table par le groupe de travail dirigé par l’épidémiologiste Oriol Mitjà Dans le document qui a été remis au gouvernement catalan pour absence de confinement, il s’avère controversé car il pourrait notamment violer la réglementation européenne sur l’utilisation des données personnelles.

17:20 CRESPÓN NOIR À LA TVE | Le PP a enregistré une proposition de non-loi au Congrès des députés pour TVE et le site Web RTVE pour afficher une crêpe noire sur l’écran pendant que l’état d’alarme dure condoléances pour les décès du coronavirus.

17:15 MARIÉ DEMANDE AUX ENFANTS DE PASSER | Le président du Parti populaire, Pablo Casado, a exigé ce mardi au gouvernement que permettre aux enfants de faire de courtes promenades dans des espaces ouverts et “rectifier” son idée qu’ils peuvent accompagner leurs parents dans des établissements “surpeuplés et contagieux” comme un supermarché ou une banque.

17:10 AUTRICHE | Le gouvernement de l’Autriche a annoncé mardi un calendrier de reprise des affaires qui comprend la reprise des activités de tous les magasins du 1er mai et la réouverture des restaurants au milieu du mois, après avoir renoncé à la pire phase de la pandémie de coronavirus.

17:05 AMENDE DE 10 400 EUROS À CEUTA | La police nationale de Ceuta a proposé de sanctionner jusqu’à 10 400 euros aux huit personnes qui le 5 avril et “déjà sous les mesures de séquestration de l’état d’alerte” participé à une fête d’anniversaire dans une maison avec terrasse dans le quartier du Prince et ils l’ont diffusé “en détail” sur les réseaux sociaux.

16:55 LE CHÔMAGE A PRESQUE LA MOITIÉ D’UN MILLION DE PERSONNES | Le ministre du Travail et de l’Economie sociale, Yolanda Diaz, a déclaré que depuis le 12 mars le chômage enregistré a augmenté de 484 678 personnes, avec deux phases différentes.

Cela a été déclaré lors de son discours devant la commission du travail, de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations au Congrès, où il a noté que, selon les dernières données disponibles du service public de l’emploi (SEPE), il y en a plus de 3 en Espagne, 7 millions de chômeurs.

16:45 LE PROCUREUR DÉJÀ ENQUÊTE 86 RÉSIDENCES | Le bureau du procureur général (FGE) a augmenté ce mardi à 86 le nombre de résidences faisant l’objet d’enquêtes criminelles par le ministère public en raison de la situation créée par la pandémie de Covid-19 et près de la moitié d’entre elles, soit un total de 40, sont trouvé à Madrid. Vendredi dernier, il a indiqué que les enquêtes sur d’éventuels délits étaient limitées à 38 résidences.

16:30 AGUADO CRITIQUE LE DÉCRET SUR LES ENFANTS | Le vice-président de la Communauté de Madrid, Ignacio Aguado, a défendu que “les enfants doivent sortir se promener, pas faire du shopping”.

Selon lui, comme il l’a transféré sur son compte Twitter, “le gouvernement oblige les parents à mettre fin à la promenade dans un supermarché, un espace fermé, où le risque de contagion est plus grand”. “C’est une erreur. J’espère qu’ils rectifieront “, at-il dit.

Les enfants doivent sortir pour se promener, pas pour faire du shopping. Le gouvernement oblige les parents à mettre fin à la promenade dans un supermarché, un espace fermé, où le risque de contagion est plus grand. C’est une erreur. J’espère qu’ils rectifient. – Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) 21 avril 2020

16:20 ESPAGNE | Le troisième vice-président des affaires économiques et de la transformation numériqueNadia Calviño, a fait en sorte que le gouvernement ne tient pas de “calendrier officiel” sur la relance du secteur du tourisme face à la crise des coronavirus. Cependant, lors d’une conférence de presse télématique après le Conseil des ministres, Calviño a souligné que “J’espère” que la campagne d’été pourra être menée et que le secteur du tourisme, “fondamental” pour l’économie du pays, bénéficiera d’un “traitement spécial” de la part du gouvernement face à la crise.

16:15 ESPAGNE | Arturo Pérez-Reverte Il a répondu à un tweeter qui lui a demandé s’il souffrait de “racisme linguistique” en raison de certaines expressions de la porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, à qui il a répondu que le “Accent andalou” avec “Vulgarité et bagatelles expressives”.

María Jesús Montero. (Photo: Moncloa)

16:05 SOLIDARITÉ | Knee, avec l’intention de remercier le travail de tous ceux qui luttent quotidiennement contre la pandémie qui affecte la Communauté de Madrid avec une gravité particulière, fera un don à partir de ce mardi et au cours des prochaines semaines de nombreux packs de sandwichs de solidarité grâce au soutien de la Fondation Damm, présidée par Demetrio Carceller Arce. Les groupes qui recevront ce don sont parmi les plus touchés par COVID-19, tels que les personnes âgées, les agents de santé, les personnes à charge ou les conducteurs d’EMT qui les transportent.

15:55 ESPAGNE | Le ministre de la consommation, Alberto Garzón, a reconnu que au début de la crise, il y avait “la panique»Étant donné la possibilité de pénuries dans les supermarchés, tout en faisant la “spéculation minoritaire” qui s’est produite avant l’augmentation des prix de certains produits, comme l’ont dénoncé les associations de consommateurs.

15:50 ÉCONOMIE | Le vice-président aux affaires économiques, Nadia Calviño, a annoncé la réduction à 4% de la TVA sur les livres électroniques et les magazines et journaux numériques, en l’assimilant au taux d’imposition de ces mêmes produits en papier. Comme Calviño l’a expliqué lors d’une conférence de presse après le Conseil des ministres, cette mesure fait partie du nouveau décret-loi royal qui complète celles approuvées ces dernières semaines “par des mesures horizontales pour la société dans son ensemble mais aussi par davantage de mesures vous spécifiez ».

15:45 SAN FERMÍN 2020 | Le coronavirus modifie complètement notre relation. Vivant pour la première fois dans un enfermement que personne ne pensait possible, ce terrible virus nous a laissés sans Pâques et menace l’été. Cette 2020 se terminera par l’un des festivals les plus importants de notre pays, San Fermín. Mais ce n’est pas la seule fois que les Sanfermines ont été annulées. Cliquez ici pour voir les trois seules occasions où les Sanfermines n’ont pas été célébrées normalement.

15:41 ANDALOUSIE | Alors que Teresa Rodríguez se moque du Eglise, l’institution catholique continue d’être débordée et de collaborer en Andalousie avec plus de 70 000 familles, soit quelque 230 000 personnes. De cela, le porte-parole d’Adelante Andalucía, ne dit rien.

Teresa Rodríguez au Parlement andalou.

15:35 États-Unis | Le laboratoire IDEXX réalise depuis la mi-février plus de 5 000 tests pour détecter le virus COVID-19 chez les chats, les chiens et les chevaux avec symptômes respiratoires dans 17 pays et, à ce jour n’a pas trouvé de résultats positifs. Ainsi, le laboratoire note que cela suggère que les chiens et les chats vivant avec des personnes infectées restent généralement non infectés. sauf dans de rares cas isolés.

15:30 ESPAGNE | Le ministre de la consommation, Alberto Garzón, cconsidérant que l’explication donnée par le chef général de l’état-major général de la garde civile, José Manuel Santiago, à propos de ses déclarations controversées sur les canulars, est “raisonnable”, et a défendu que le Corps et les forces de sécurité de l’État sont dédiés à poursuivre les crimes, pas “la vérité, peu importe”, et que “la critique est toujours légitime et fondamentale dans la démocratie”.

15:23 ESPAGNE | L’association Le défenseur des patients a demandé au Procureur provincial de Madrid Quoi enquêter un cas manque de test pour parents de toilettes infectées Elle affecte un agent de santé de Gregorio Marañón qui a été testé positif pour Covid-19 par PCR et qui vit avec quatre autres personnes.

15:15 ÉTAT D’ALARME | Le Conseil des ministres a approuvé mardi un décret-loi royal contenant plus de 30 mesures économiques, dont de prolonger de deux mois le caractère préférentiel du télétravail, ainsi que le droit des travailleurs ayant des obligations adapter ou réduire votre journée de travail, Comme annoncé par le troisième vice-président du gouvernement et ministre de l’économie et de la transformation numérique, Nadia Calviño.

15:10 ARGENTINE | Le Ministre argentin de la Santé, Ginés González, a annoncé que le quarantaine imposée par le coronavirus restera au-delà du 27 avril, Bien qu’il ait qualifié ceet il le fera avec des “caractéristiques différentes” revenir progressivement à la normalité dans la mesure du possible.

15:05 ESPAGNE | La ministre de la Consommation et coordinatrice fédérale d’Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, Il est monté ce mardi matin dans une voiture officielle arrêtée dans un place pour les personnes à mobilité réduite, en particulier, sur le domaine d’approche de la même chose. Ceci est démontré par des images exclusives auxquelles OKDIARIO a eu accès.

15h00 ESPAGNE | Le Plénière du Congrès débat et voter ce mercredi la validation du décret-loi csur laquelle le gouvernement a rendre l’embauche sur le terrain plus flexible compte tenu du manque de main-d’œuvre dû à la crise des coronavirus, et qui permet l’embauche de sans emploi qu’ils continueront à percevoir des allocations de chômage et auprès de groupes de les immigrants.

14:55 ESPAGNE | Le Le Sénat distribuera du matériel de protection à ses travailleurs et parlementaires pour la session de suivi qui s’est tenue cet après-midi à 16h00 et au cours des prochains jours, elle soumettra ses employés à des tests de dépistage du coronavirus. Cela a été annoncé par le premier vice-président du Sénat, Cristina Narbona, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué le “plan d’urgence” mis en œuvre dans cette Assemblée pour lutter contre le coronavirus.

14:51 ESPAGNE | La porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, a veillé à ce que, grâce à “l’énorme effort” de la société espagnole la phase “la plus difficile” de la pandémie commence à être “laissée pour compte” du nouveau coronavirus et qu’une lueur d’espoir commence à émerger.

14:45 MADRID | Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a assuré ce mardi que le conseil municipal de la capitale a “suffisamment de fournitures” contre la pandémie faire face à un “court terme” de temps avec une “tranquillité raisonnable”. «Nous avons déjà obtenu des fournitures pour faire face au court terme avec des tests, des masques, des gants … mais il faut s’attaquer à la désescalade économique et il faut le faire rapidement. Il y a une passerelle qui relie la question économique avec la question sanitaire, masques, gants et tests », a-t-il déclaré dans un entretien avec Telecinco recueilli par Europa Press.

José Luis Martínez-Almeida s’entretenant avec le personnel de la protection civile de Samur. (Photo: Madrid)

14:36 ​​ESPAGNE | Le Premier ministre, Pedro Sánchez, ira au Sénat en session de contrôle qui se tiendra ensuite Mardi 5 mai, qu’est-ce que ea première session plénière de la Chambre haute à laquelle a assisté le directeur général depuis que je saiscréer l’état d’alarme dans le pays en raison du coronavirus. Il a également promis de comparaître dans cette Assemblée à sa propre demande pour rendre compte de sa gestion avant août, comme l’a annoncé la vice-présidente du Sénat, Cristina Narbona.

14:22 MADRID | Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayusoa annoncé aujourd’hui la achat de 14 millions de masques FFP2 afin que tous les habitants de Madrid en aient au moins un, à partir du 9 mai prochain. L’objectif est de “protéger les Madrilènes et de s’assurer qu’ils peuvent sortir dans la rue en toute sécurité”. Le président de Madrid a expliqué que demain le Conseil des gouverneurs approuvera un premier de deux jeux pour acquérir le matériel et le mettre à la disposition des citoyens le 9 mai. «Les masques sont de qualité supérieure et durables. Nous voulons que les citoyens soient protégés lorsqu’ils sortent dans la rue et reprennent leurs activités normalement et en toute sécurité », a-t-il indiqué.

14:13 ESPAGNE | L’opposition veut centrer dans la session de contrôle au gouvernement au Congrès ce mercredi dans le vice-président des droits sociaux, Pablo Iglesias, pour lesquels le PP, le Vox et le PNV ont déposé un total de quatre questions, mais qui est également objectif indirect d’autres questions.

14:10 TEST COVID-19 | Le porte-parole du Gouvernement basque, Josu Erkoreka, a indiqué que l’Exécutif continue d’augmenter le nombre de tests de diagnostic pour les coronavirus et Il prévoit d’atteindre 20 000 tests par million d’habitants ce mois-ci. Lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des gouverneurs, il a indiqué que le pouvoir exécutif «Renversé» dans le plan de transition pour le retour à la “nouvelle normalité” et tous les services travaillent sur les différentes “phases de désescalade”.

14:04 ESPAGNE | Journaliste et écrivain José María Calleja est mort d’un coronavirus après être entré le 29 mars dernier dans un hôpital de Madrid. Le journaliste basque est devenu célèbre pour être le visage visible du journal télévisé de la télévision régionale basque pendant les années les plus dures et les plus sanglantes du groupe terroriste ETA.

14:00 CATALOGNE | Le Registre d’état civil de Barcelone ne s’est pas enregistré aucun décès depuis le 23 mars jusqu’à la clôture des chiffres de la semaine dernière car elle s’est effondrée et les prestations minimales ne suffisent pas.

13:55 MAISON ROYALE | Les Rois Felipe VI et Letizia Ils se sont réunis ce mardi par visioconférence avec le président de Pharmaindustry, Martín Sellés et le directeur général, Humberto Arnés, qui ont transféré leur participation à la pandémie de Covid-19; en particulier le travail de l’industrie pharmaceutique à souligner lors de la réunion garantir l’approvisionnement quotidien en médicaments pendant la crise sanitaire et trouver un vaccin bientôt.

13:50 SAN FERMÍN 2020 | Pampelune est triste. La nouvelle de l’annulation du Sanfermines 2020, bien qu’elle ait été presque assimilée par tous les habitants de Pampelune, est tombée comme un maillet dans la capitale navarraise. Les hôteliers craignent qu’en perdant les grands revenus que cette célébration représente pour le secteur, l’entreprise s’engage dans une voie dangereuse au cours de la prochaine année. Mais l’un des des impressions plus impressionnantes, historique et unique, que cette nouvelle a laissé est liée à la célèbre compte à rebours de la rue Estafeta à Pampelune: pour la première fois depuis que la marque a installé plus de 365 jours.

Le célèbre compte à rebours des Sanfermines dans la rue Estafeta de Pampelune qui marque, pour la première fois, plus de 365 jours. Photo: Twitter @ Vers l’extinction1

13:42 MADRID | Le président de la communauté, Isabel Díaz Ayuso, a soutenu qu’il est «une fierté »de penser à« toutes les vies qui ont été sauvées » grâce au lancement du pcrash lan des résidences. Cela a été indiqué, dans des déclarations distribuées aux médias, lors de sa visite au siège de l’Agence de sécurité et d’urgence 112 Madrid, à Pozuelo de Alarcón, où il a remercié le travail des services d’urgence de Madrid dans ce plan, avec le qui a été réalisée dans 460 résidences.

13:37 VALENCIA | Professionnels de la santé de cinq services de santé de la Communauté de Valence ils ont utilisé les 1063 masques défectueux distribué par le Ministère de la Santé et qui ont été retirés pour non-respect des réglementations européennes requises pour traiter Covid-19. Le ministère de la Santé a commencé à tester ces personnes et, à l’heure actuelle, aucun résultat positif n’a été détecté.

13:30 ESPAGNE | La Police nationale a détecté une nouvelle modalité de arnaquer l’application de messagerie instantanée WhatsApp, par lequel les criminels se faisant passer pour des agents de la police nationale pour vol de justificatifs d’identité de leurs victimes. Cela a été expliqué ce mardi par le commissaire principal de la police nationale, José García Molina, lors de la conférence de presse télématique de La Moncloa après la réunion quotidienne du comité de gestion technique du coronavirus.

13:25 ESPAGNE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, a souligné que “les mesures à appliquer, le mécanisme et les formulaires” pour la phase de désescalade de Covid-19 “doivent être clairement définis. homogène “entre les communautés autonomes, bien qu’il ait souligné qu’il existe des domaines dans lesquels” peut-être que la demande ne devrait pas être présentée en même temps “.

13:15 ESPAGNE | Le chef du Parti populaire, Pablo Casado, a accusé ce mardi le gouvernement d’avoir situation des toilettes en Espagne, puisque, comme il l’a dit, «Ils souffrent du taux de contagion le plus élevé du monde» par coronavirus. A votre avis, “Cela ne peut pas arriver.” “Un jour de plus, nous honorons aujourd’hui les 430 décès dus aux coronavirus, 21 282 au total”, a déclaré Casado.

13:10 SAN FERMÍN 2020 | Les habitants de Pampelune, tous les Navarrais et une grande partie du monde ressentent de la tristesse, ce mardi, avant la confirmation de ce que beaucoup craignaient déjà: les festivités de San Fermín 2020 sont annulés. Le coronavirus est ainsi accusé, comme une victime de plus qui s’ajoute aux chiffres déjà effrayants de l’Espagne, l’une des célébrations les plus nombreuses qui soit célébrée dans le monde entier. Face à cette triste nouvelle, la ville de Pampelune s’est propagée une vidéo dans laquelle il encourage les habitants de Pampelune à découvrir ces Sanfermines d’une petite manière, car «on ne peut pas dire que nous ne vivons pas ce que nous ressentons», mais en pensant à une future fête de San Fermín avec style.

13:05 ESPAGNE | Le président de Ciudadanos et porte-parole du Congrès des députés, Inés Arrimadas, a affirmé que la commission parlementaire chargée de convenir de la reconstruction économique et sociale de l’Espagne face à la crise des coronavirus devrait servir à convenir de mesures sanitaires, économiques et sociales, mais aussi à superviser l’action du gouvernement.

12:59 REVENU VITAL MINIMUM | Le ministre de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, José Luis Escrivá, a veillé à ce que le revenu vital minimum que le gouvernement élabore pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les familles avec peu de ressources “non envisagées” pour les personnes en situation administrative irrégulière.

12:50 ESPAGNE | Le chef général de l’état-major général de la garde civile, José Manuel Santiago, a justifié ce mardi que a demandé de recueillir des canulars clarifiant qu’il faisait référence à ceux qu’elles affectent les “institutions de l’Etat” et que “à aucun moment il n’a parlé de critiques politiques ou de citoyens protégés par leurs droits à la liberté d’expression ou d’information”.

12:43 MATÉRIEL SANITAIRE | Un avion de l’Air Force atterrit ce mardi à Saragosse chargé avec du matériel médical offert par l’Estonie, selon le directeur du cabinet du chef d’état-major de la défense (JEMAD), Carlos Pérez Martínez.

12:33 MADRID | Les services de prévention de la Communauté de Madrid surveilleront et contrôle des éventuels travailleurs concernés pour le départ des masques défectueux distribués par le gouvernement central. La Direction Générale des Ressources Humaines du Service de Santé de Madrid (SERMAS) a ordonné le retrait “immédiat” de ce lot de masques lorsqu’ils ont reçu communication du gouvernement central qu’ils étaient défectueux.

12:25 LOS SANFERMINES ANNULÉ | Le conseil municipal de Pampelune a annoncé ce mardi l’annulation du Sanfermines 2020. La célébration massive et internationale, qui a lieu chaque année du 7 au 14 juillet, cet été est annulée en raison du risque qu’elle puisse devenir un centre de contagion pour Covid-19 gigantesque. Depuis le consistoire de la capitale navarraise, ils ont montré leur “tristesse” face à cette décision et ont transféré les personnes affectées qui “feront tout leur possible” pour aider à atténuer les effets négatifs de cette annulation.

12:20 PP | Le secrétaire adjoint à la communication du PP, Pablo Montesinos, a prévenu que l’instruction connue ce mardi de la Garde civile au siège sur les campagnes de désinformation et a demandé au gouvernement de fournir des explications “urgentes” à cet égard.

12:13 BRUXELLES | Le poste de police de la santé et de la sécurité alimentaire, Stella Kuriakides, a mis en garde contre risque de rebond des affaires Covid-19 dans l’Union européenne si les mesures de confinement adoptées sont levées “trop ​​rapidement” et si les pays ne se coordonnent pas entre eux ou “échouent” dans leur communication aux citoyens.

12:07 NAVARRA | La Mairie de Pampelune annule le Sanfermines 2020.

12:00 COMITÉ TECHNIQUE | Le secrétaire général des transports et de la mobilité, Maria José Rallomontrer photographies de l’intérieur des trains de banlieue. Il met en évidence l’utilisation répandue des masques parmi les utilisateurs et la recherche d’une distance sociale entre eux. Râpé Il affirme qu ‘”une légère augmentation a été détectée dans tous les modes de transport”.

11:56 ALLEMAGNE | Le gouvernement allemand a décidé ce mardi annuler la célébration traditionnelle et massive de l’Oktoberfest, fête de la bière exportée dans le monde entier, prévue du 19 septembre au 4 octobre. “Le risque est tout simplement trop grand, nou vous pouvez travailler à distance et avec des masques dans la prairie, cela ne fonctionne tout simplement pas “, a déclaré le chef du gouvernement bavarois, Markus Söder, lors d’une comparution devant la presse, en se référant au lieu où se déroule la fête.

L’Oktoberfest est le célèbre festival de la bière en Allemagne.

11:54 CONFINEMENT | La La chanteuse israélienne Noa Samedi prochain, le 25 avril, consacrera un concert de solidarité avec la Communauté de Madrid de sa maison dans le pays du Moyen-Orient, où des artistes tels que virtuel Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Jorge Drexler pour amasser des fonds pour la santé à Madrid dans la crise COVID-19. Le concert sera présenté à 21h00 par Anne Igartiburu, explique ce mercredi la Communauté de Madrid dans un communiqué listant que le récital peut être suivi sur Facebook, Twitter et Instagram du chanteur, en plus de Radio 5 de RNE, Radio Exterior et La Otra de Telemadrid à à partir de 21h30.

11:47 GLOBAL LAST MINUTE | La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan dépasse déjà 2,48 millions de cas et fait plus de 170 000 morts dans 185 pays du monde, avec États Unis dépassant les 787 000 positifs après avoir enregistré plus de 25 000 infections en une seule journée. Selon l’équilibre global de la Université Johns Hopkins Mis à jour ce mardi à 10h00, la pandémie fait déjà 2 480 749 personnes infectées et 170 507 morts. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 653 798, dont Allemagne en tête de ce tableau avec 95 200 personnes récupérées, suivies par Espagne, avec 80 587 personnes sauvées.

11:45 ESPAGNE | Vox Mardi, il a exigé que le gouvernement élabore “immédiatement” des “Budgets d’urgence” qu’en plus de garantir l’achat d’équipement médical et de permettre aux PME et aux travailleurs indépendants de survivre à la pandémie, indemnisation des familles des travailleurs essentiels tués par un coronavirus. Tous les travailleurs des services essentiels qui décèdent d’un coronavirus doivent être considérés comme “décédés dans l’acte de service”, affirme la formation de Santiago Abascal dans un communiqué.

11:40 ESPAGNE | Isabel Celaá, Ministre de l’éducation et de la formation professionnelle, a défendu le bâillon que le gouvernement de Pedro Sánchez contre ceux qui critiquent sa mauvaise gestion du coronavirus. “Nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait des messages négatifs, de faux messages en bref”, a déclaré Celaá dans une interview accordée à “Los Desayunos de TVE” mardi.

Isabel Celaá dans une interview à TVE: “Nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait des messages négatifs, de faux messages en bref.”

11:36 COMITÉ TECHNIQUE | La conférence de presse quotidienne commence après la réunion du comité technique pour faire le suivi de l’état d’alarme. L’intervention commence, comme d’habitude, Fernando Simón. Simón déclare que les “tendances restent à la baisse” par rapport à la diminution des nouveaux cas et des décès quotidiens que connaissent les communautés autonomes. “Nous continuons de maintenir une tendance à la baisse.”

11:35 ANDALOUSIE | Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a estimé ce mardi que le Congrès des députés va être mis en place, au sein de une commission, un contact “direct et fluide” entre toutes les parties, avec «Lumière et sténographes» pour aborder la reconstruction de l’Espagne après la crise sanitaire des coronavirus.

11:30 ESPAGNE | Vox va profiter de la session plénière du gouvernement ce mercredi au Congrès pour le tenir responsable de sess mesures pour détecter les canulars et les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux et forcera un vote à ce sujet plus tard. À cette fin, le parti Santiago Abascal Il a enregistré une interpellation, à laquelle devra répondre le ministre choisi par l’exécutif, lors de ce qui sera la deuxième séance de contrôle depuis le début de la crise des coronavirus.

11:25 MADRID | Le parc des expositions de IFEMA reprendra ses activités normales en septembre après avoir consacré l’été à entreprendre des projets programmés de amélioration et maintenance de vos installations et introduire de nouvelles fonctionnalités comme surveillance de la température corporelle. L’hôpital du parc des expositions sera démantelé en mai, ainsi que les ressources mises à la disposition des sans-abri lors de la crise des coronavirus, a rapporté l’Ifema dans un communiqué, qui indique que les salons Intergift, Bisutex et Madridjoya reprendront en septembre, face à la campagne de Noël et des rois.

11:20 ESPAGNE | Sept Espagnols sur dix affirment que le après 8-M, une journée de manifestations féministes massives dans le pays, a fait exploser le nombre d’infections coronavirus, comme en témoigne la première vague de l’enquête préparée par Hamalgama Métrica pour OKDIARIO.

11:15 MADRID | Le Bulletin officiel de la mairie de Madrid (BOAM) a publié ce mardi le décret du 17 avril 2020 du délégué du gouvernement de l’environnement et de la mobilité, Borja Carabante, qui est disponible «Le retour à l’exploitation du service public de vélos BiciMAD» para este miércoles a las 6 horas. Se recuerda que el 15 de marzo de 2020 se acordó la suspensión del régimen general de funcionamiento del servicio de bicicleta pública desde las 00 horas del lunes 16 de marzo de 2020, con motivo del coronavirus SARS-CoV-2.

11:10 ESPAÑA ÚLTIMA HORA | Le Ministerio de Sanidad ha facilitado los datos de incidencia oficiales sobre el coronavirus en España. así, a día de hoy, y según el recuento oficial que elabora el Gobierno, el coronavirus Covid-19 ha dejado un total de 21.282 personas fallecidas, 204.178 casos confirmados de contagio y 82.514 pacientes han recibido el alta.

11:05 ITALIA | El primer ministro de Italia, Guiseppe Conte, ha informado de que tiene la «previsión razonable» de aplicar a partir del 4 de mayo un plan para rebajar las restricciones impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan. «Antes del fin de semana confío en comunicarles este paso e explicarles los detalles de este programa articulado. Una previsión razonable es que lo apliquemos a partir del próximo 4 de mayo», ha avanzado el ‘premier’ italiano, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook para explicar los planes de su Gobierno de rebajar las restricciones por el coronavirus.

11:00 ESTADO DE ALARMA | Comienza la desescalada del estado de alarma y los primeros en notarlo serán los más pequeños. El Gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros que los niños de hasta 12 años puedan, a partir del 27 de abril, salir a la calle acompañados de un adulto para dar «un paseo corto». La propia ministra de Educación, Isabel Celaá, lo ha avanzado horas antes de la reunión de los ministros en una entrevista en TVE. Además, ha detallado que se deberá tener un cuidado esmerado para evitar los contagios y que no estará permitido ir a parques.

10:55 ESPAÑA | La portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este martes que la orden a la Guardia Civil de identificar bulos y desinformaciones susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno no es «aceptable»: «Es ilegal». En una entrevista en ‘Las mañanas de RNE’, recogida por Europa Press, la portavoz ‘popular’ ha asegurado que esta no es «la misión» de los agentes del Instituto Armado. «No es la misión de un Gobierno dedicarse a la persecución de la crítica y de lo más elemental de la democracia, que son el debate y la discrepancia«, ha añadido.

10:45 MADRID | El hospital provisional de Ifema estará operativo hasta finales del mes de mayo y la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se plantea habilitar infraestructuras alternativas para que el coronavirus no vuelva a «congestionar los hospitales», tal y como avanzó la presidenta regional.

LA presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mirando al hospital de campaña instalado en Ifema para paliar los efectos del coronavirus en la región. Foto: Twitter

10:40 MADRID | Desde su puesta en marcha, el hospital de Ifema ha contabilizado 3.758 ingresos totales y 3.316 altas, lo que supone el 88 por ciento de los pacientes. Ayer, según ha desgranado Zapatero, hubo 14 ingresos y 89 altas. El domingo, el director médico en Ifema detalló que había 557 camas ocupadas en el recito. La Comunidad de Madrid inició el pasado viernes el repliegue del hospital provisional al cerrar el pabellón 7, que se abrió el pasado 30 de marzo, al bajar la presión asistencial.

10:36 MADRID | Le hospital provisional de Ifema, específico para pacientes de coronavirus, sigue acumulando altas, con 89 registradas ayer, y mantiene 428 hospitalizados y ocho personas en UCI, según ha desgranado su director médico, Antonio Zapatero, en redes sociales. Précisément este martes se cumple un mes de la apertura de esta instalación, cuyo objetivo es aliviar la presión asistencial en los hospitales generada por la pandemia.

10:30 ESPAÑA | Facebook, la poderosa red social que dirige Mark Zuckerberg, ha abierto una investigación sobre las decenas de miles de cuentas falsas que ensalzan la polémica gestión del Gobierno en la pandemia del coronavirus. La decisión de la empresa estadounidense coloca al Ejecutivo de Pedro Sánchez en una difícil situación: el adalid en la persecución de supuestos bulos pillado en la trampa de fomentar usuarios falsos en las redes sociales para multiplicar el efecto de sus mensajes.

10:25 ESPAÑA | El Ministerio de Sanidad de Japón ha informado de 25 fallecidos en las últimas 24 horas, un récord de decesos en un solo día, con lo que el país suma ya 276 muertos. En cuanto a contagios, el Gobierno ha dado cuenta de 347 nuevos positivos, 102 de ellos en Tokio, y cuenta ya con 11.154 casos confirmados, sin contar con los 712 casos del crucero ‘Diamond Princess’.

10:15 ESPAÑA ÚLTIMA HORA | La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado negativo por coronavirus después de más de un mes contagiada. La pareja de Pablo Iglesias ha dado positivo en los test de Covid-19 hasta en tres ocasiones durante el último mes y medio. Tras haber dado negativo, Montero participará en el Consejo de Ministros de este martes. Lo ha anunciado con un mensaje en Twitter:

Récupéré de COVID-19 et heureux de terminer l’isolement. Il est temps de continuer à travailler pour un grand accord de reconstruction qui place les soins au centre et digne et protège le travail de ceux qui prennent soin de tous. – Irene Montero (@IreneMontero) 21 avril 2020

10:05 ESPAÑA | Las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, en las que aseguraba que trabajaba para «minimizar» las críticas al Gobierno en las redes sociales han escandalizado a Eduardo Inda. «La situación para la libertad en general y para la libertad de expresión en particular es, en estos momentos, terrible», afirma el director de OKDIARIO.

Eduardo Inda

10:00 JAPÓN | El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha enviado una ofrenda tradicional al polémico santuario militar de Yasukuni, donde se rinde homenaje a más de 2,5 millones de japoneses muertos en las guerras de la primera mitad del siglo XX, incluidos catorce criminales de guerra, ha informado la agencia de noticias Kiodo. La ofrenda ha consistido en un masakaki, una rama del árbol sakaki, sagrado para el sintoísmo. Abe ha realizado esta ofrenda coincidiendo con el comienzo este martes del festival de primavera, en plena vigencia del estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

9:50 ESPAÑA | La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido la necesidad de crear un fondo de hasta 1,5 billones de euros para relanzar la economía comunitaria tras la pandemia de Covid-19, tal como ha propuesto España, ayudando así al mismo tiempo a preservar el mercado interno del bloque de la competencia desleal por parte de aquellos miembros en mejor posición para financiar rescates de empresas y paquetes de estímulo.

9:45 ESPAÑA | Mientras la pandemia de coronavirus ya se ha cobrado la vida de más de 25.000 compatriotas y más de 200.000 están contagiados, TVE se niega a incorporar un crespón negro en la pantalla de cada canal de la Corporación pública «para no preocupar más a la población». Ése es el argumento que esgrime el actual director de TVE, David Valcarce, en un escrito remitido a José Carlos López, secretario general de la Sección Sindical Estatal de Radiotelevisión Española de USO.

9:35 ECONOMÍA | Le Trésor public espera captar este martes entre 1.500 y 2.500 millones de euros dans une nueva subasta de letras a 3 y 9 meses en plena escalada de los tipos de interés ofrecidos como consecuencia de la inestabilidad de los mercados por la crisis del coronavirus. En fait, el pasado jueves el Tesoro colocó 6.500 millones en una subasta de deuda a largo plazo, pero volvió a aumentar los costes, llegando incluso a duplicar la rentabilidad en algunos bonos.

9:30 ESPAÑA | El general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, se limitó a leer las instrucciones recibidas desde el Ministerio del Interior sobre el papel desempeñado por sus funcionarios en la labor de “minimizar el clima contrario al Gobierno”, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del instituto armado.

Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago (EFE).

9:25 TURQUÍA | Turquía impondrá, desde este jueves y durante cuatro días, un toque de queda como medida de contención de la pandemia del coronavirus, tras registrar más de 4.670 casos positivos en las últimas 24 horas. La medida regirá en 31 provincias del país, incluida en la capital, Ankara, según una circular del Ministerio del Interior de Turquía recogida por la agencia de noticias turca, Anatolia.

9:20 MERCADOS | Le Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una caída del 1,32%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.744,20 enteros a las 9.01 horas, en una jornada en la que el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abandona el terreno negativo después de tocarlo ayer por primera vez en su historia y llegar a caer hasta situarse en -40,08 dólares por barril.

9:15 MERCADOS | El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, cotizaba este martes en terreno positivo, después del histórico desplome registrado en la sesión del lunes, que llevó a cerrar los contratos para entrega en mayo, que vencen hoy, a un precio negativo de 37,6 dólares. En el caso del petróleo Brent, de referencia para Europa, el barril de crudo para entrega en mayo se situaba en 25,26 dólares, un 1,21% por debajo del precio registrado al cierre de la sesión de ayer.

9:10 MADRID | La empresa de Servicios Funerarios de Madrid (SFM) ofrece ceremonias a distancia, por videoconferencia, que pueden ser laicas o religiosas, para que las familias puedan despedirse de algún modo de sus seres queridos ante la pandemia de coronavorus, han recordado fuentes de la empresa a Europa Press. Es una de las respuestas, totalmente gratuitas, que la empresa pone a disposición de la ciudadanía ante las emociones «confusas y difíciles de aceptar» que pueden llegar a sentir los familiares y allegados de las víctimas mortales del Covid-19, unido al dolor por el fallecimiento.

9:05 COLOMBIA | El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este lunes que la cuarentena decretada para frenar el avance del nuevo coronavirus se prolongará hasta el 11 de mayo, con la excepción de algunos sectores económicos que, siguiendo las pautas marcadas por el Ministerio de Salud, podrán volver a retomar sus actividades. Duque ha explicado que la decisión se ha tomado en base a la protección de la vida y de la salud, «pero dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad».

8:56 ALEMANIA | La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania a más de 143.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 4.500, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Les 1.785 casos nuevos de coronavirus es una cifra ligeramente superior a la del día anterior (diez contagios más) pero sigue por debajo del umbral de los 2.000 positivos, situando el balance a 143.457 positivos. El número total de muertos asciende a 4.598, con 194 decesos registrados en las últimas 24 horas.

8:53 ESPAÑA | El Ministerio de Sanidad dará a conocer las «condiciones» relativas a la salida de los niños este martes, tras la celebración del Consejo de Ministros, después del anuncio del presidente del Gobierno sobre la relajación de las medidas de confinamiento para los menores desde el 27 de abril.

8:45 ESPAÑA | El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar más medidas económicas, complementarias a las ya puestas en marcha, para limitar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus. En concreto, el Gobierno está estudiando prorrogar durante dos meses que el teletrabajo sea prioritario, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.

8:40 ESPAÑA | En plena polémica por la ocultación de muertes por coronavirus en las estadísticas oficiales del Gobierno, los datos de recuento de fallecidos por el conjunto de causas que ofrecen los Registros Civiles aportan otro dato chocante que pone aún más en tela de juicio la credibilidad de la información oficial. Según el sistema Momo de cómputo oficial de estos registros, hay en estos momentos una escalada de 4.191 fallecimientos que, según el Gobierno no son por coronavirus, pero que han aflorado en plena pandemia. Traducido: o hay otras causas ocultas de mortalidad que se han colado en el panorama sin que nadie se haya percatado, o esos más de 4.000 muertos podrían encajar con víctimas del coronavirus, pero han sido inscritas con otra causa de muerte directa.

8:35 ESPAÑA | El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, preguntará en la sesión de control al Gobierno de este martes 21 de abril a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, por las medidas económicas que está tomando el Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus. Los ‘populares’ también han presentado una última pregunta de urgencia acerca de si el Ministerio del Interior trabaja para «evitar opiniones contrarias» en redes sociales a la gestión del Ejecutivo.

8:30 ESPAÑA | Los mayores de 80 años han sido apeados de las UCI. Pese a que el Gobierno insiste en que no se ha hecho cribado por edad para asignar las UCI a los pacientes, lo cierto es que los datos estadísticos son reveladores. À partir de 17.084 personas de más de 80 años que han sido hospitalizadas por coronavirus, sólo el 1,4% ha accedido a una unidad de cuidados intensivos, según los propios datos del Ministerio de Sanidad. Y, todo ello, mientras el Ministerio ha emitido por el camino un documento donde marca cinco pautas para asignar los medios escasos, como las UCI o los respiradores. Y esos cinco criterios coinciden en uno central: concentrar los recursos escasos en aquellos pacientes con más esperanzas de recuperación.

8:25 CHINA | El Ministerio de Salud de China ha registrado este martes siete nuevos casos de coronavirus de transmisión local, seis de ellos en la provincia de Heilongjiang y otro en la de Cantón, además de cuatro positivos importados. Durante el lunes no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra total se mantiene en 4.632, después de confirmarse la corrección de los datos de las autoridades de Wuhan, origen del virus, mientras que el número de contagios se ha elevado a 82.758.

8:20 EEUU | Trump ha decidido suspender «temporalmente» la inmigración al país norteamericano, aludiendo al «ataque» que supone la pandemia del coronavirus. «A la luz del ataque del enemigo invisible, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos», ha anunciado Trump a través de su cuenta en la red social Twitter.

8:15 EEUU | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebajado este lunes la estimación de fallecimientos por coronavirus en el país norteamericano realizada por su Administración y ha vaticinado que morirán entre 50.000 y 60.000 personas. Según indicó a finales del mes pasado el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, unas 100.000 personas morirían por el Covid-19 en el país. Hasta el momento, Estados Unidos ha registrado un total de 41.872 víctimas mortales, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

Buenos días, bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de todas las noticias relacionadas con el nuevo Coronavirus Covid-19 y su incidencia en España y en el resto del mundo. Mientras Espagne continúa a la cabeza de las listas de territorios más afectados por el SARS-CoV-2 como el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, Estado Unidos también sigue siendo el país con mayor número de muertos totales desde que comenzó la pandemia. Le estado de Nueva York, epicentro de la epidemia en EEUU, logró este lunes contener las muertes diarias con el menor número desde el 2 de abril, superando la barrera de los 14.300, solamente en el estado de Nueva York. España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez y su Gobierno socialcomunista, ha superado ya la barrera de los 25.000 fallecidos oficiales