Intoxications en hausse pour avoir tenté d’éviter le coronavirus

Coïncidant avec la proclamation de l’état d’urgence il y a un mois, des alarmes se sont déclenchées au Service d’information toxicologique. Des consultations pour empoisonnement ont augmenté de 15% entre le 9 mars et le 12 avril, par rapport à la même période l’an dernier, selon les données recueillies par ce service.

“L’augmentation des appels n’est pas normale, c’est la raison de la réalisation d’une étude épidémiologique dans notre service”, explique-t-il à Newtral.es José Luis Conejo, chef du service d’information toxicologique de l’Institut national de toxicologie.

«Il y a eu un certain nombre de requêtes et d’expositions toxiques à des produits de nettoyage au-delà de ce qui était naturel», explique Conejo, «très précisément à l’eau de Javel ou au mélange de produits».

Obsession à éradiquer le virus

Les vingt médecins de ce service de l’Institut National de Toxicologie ont suivi 1 655 appels supplémentaires que l’année précédente, 11 337 au total. Beaucoup d’entre eux proviennent de personnes en état d’ébriété en train de nettoyer leur maison.

Dans ce service, ils ont détecté un réel “Désir de propreté et obsession pour que le bug ne pénètre en aucune façon par la porte, les boutons ou les tables “, explique le chef de ce groupe de médecins.

Qui travaille à la maison

Du service d’information toxicologique, ils admettent que leur étude est biaisée en raison de la situation actuelle de confinement et d’arrêt d’activité. Ils n’ont pas pu inclure dans ces données le personnel de nettoyage des centres de travail ou des enseignants, par exemple, parce que ils n’ont reçu que des appels de maisons.

Edith Espínola prévient que ce type d’empoisonnement est absolument courant chez les travailleurs domestiques. Le porte-parole de l’Active Domestic Service (SEDOAC) voit un problème supplémentaire: la majorité des femmes avec lesquelles elles sont en contact dans l’association sont des migrantes, ce qui peut poser des problèmes de langue lors de la lecture des instructions de nettoyage.

“Il n’y a pas de protocole ou un enseignement spécifique qui dit à ces femmes qu’elles ne peuvent pas mélanger de l’eau de javel avec de l’ammoniac », a déclaré Espínola lors d’une conversation téléphonique avec Newtral.es. En outre, il ajoute que “ces produits sont appelés différemment dans leur pays d’origine, ou ne sont même pas utilisés pour le nettoyage”.

Effets à long terme

De Active Domestic Service, ils ont détecté que, après des années de travail, certains travailleurs domestiques “perdre son odorat ou avoir des problèmes pulmonaires ou gastriques” Les effets nocifs, dit Espínola, “fatigue, étourdissements ou sensation de répulsion en sentant de l’eau de Javel, même en petites quantités”.

Pour votre protection, SEDOAC recommande aux employés de maison de se couvrir gants et masques pendant le service de nettoyage. S’ils n’ont pas de masque, on leur demande de se couvrir le visage avec un vêtement pour éviter toute exposition à ces produits.

Selon le Toxicological Information Service, il n’y a pas d’effets négatifs d’une exposition à long terme si les produits sont bien utilisés. Un cas différent serait celui d’une exposition continue à de grandes quantités d’eau de Javel ou de produits mixtes, par exemple. “Une personne qui travaille huit heures ne pouvait pas continuer à travailler lorsque la troisième heure avait ces symptômes”, explique Conejo.

Vous intoxiquer en ne le comprenant pas

Plus précisément, ils ont été 1846 requêtes appels téléphoniques pour empoisonnement liés à l’utilisation d’eau de javel et d’autres désinfectants de surface.

Dans le 26% des cas blanchissent il a été mélangé avec d’autres produits (ammoniaque 53,6%, salfumán 11,2%, vinaigre 3,5%, alcool 2,9%, antitartre 3,1%, nettoyant domestique 2,1% ou lave-vaisselle 4,3%).

La surconsommation d’eau de javel est toxique et, lors du mélange de ces produits, ce n’est pas qu’ils ajoutent des effets toxiques mais ils se multiplient. Dans ce cas, Rabbit prévient: «3 + 4 n’est pas la même chose que 3 × 4. Les effets pernicieux deviennent plus évidents ».

Effets possibles de la désinfection du zèle

Ces empoisonnements produisent des effets pernicieux aux niveaux respiratoire, oculaire et dermatologique.

Les effets respiratoires qui se produisent sont la rhinite, la laryngite, la bronchite ou l’essoufflement (dyspnée). D’autre part, une mauvaise utilisation des produits de nettoyage peut provoquer une irritation des yeux, des démangeaisons, des rougeurs ou des déchirures, causées par la suspension de produits de nettoyage dans l’air.

Et au niveau dermatologiqueCes empoisonnements provoquent des rougeurs (rougeur de la peau), une inflammation, une dermatite ou des gerçures des mains. “Nous obtenons des photos de personnes qui, après s’être lavé les mains avec de l’eau de javel, ont eu un blanchiment de la peau”, explique le chef du service d’information toxicologique.

Ne pas attraper ni devenir intoxiqué

En cas de détection d’intoxication, les professionnels de ce service téléphonique recommandent à ceux qui en ont souffert de ventiler la maison et de provoquer des courants, de prendre une douche, de se laver les cheveux et de nettoyer leurs vêtements.

Les professionnels du nettoyage et de la toxicologie demandent aux utilisateurs de ces produits de réduire la quantité d’eau de Javel et de ne pas la mélanger avec d’autres produits. En plus de conseils de professionnels, le ministère de la Santé a publié quelques recommandations pour ceux qui envisagent de nettoyer la maison comme mesure de lutte contre le coronavirus.

Les risques d’un nouveau nettoyage

Espínola s’inquiète du retour à l’activité des travailleurs des services non essentiels depuis le lundi 13 avril: “les domestiques sont rentrées sans aucune protection ni aucune mesure spécifique ».

«Travailler dans une entreprise n’est pas la même chose que travailler dans une maison. Les gens qui travaillent dans une maison sont ceux qui ont vraiment ils sont en danger parce qu’ils travaillent en vase clos»Prévient le porte-parole de SEDOAC.

Plus d’effets secondaires sur les travailleurs domestiques

En plus de l’intoxication, un autre risque auquel ils sont exposés, selon l’organisation, est de perdre leur emploi. “Il y a de nombreux employeurs qui ont licencié les compagnons par téléphone, ou directement ou même obtenu leur téléphone portable”, explique Espínola, “il y en a peu qui maintiennent le salaire ou l’estime de ceux qui travaillent à domicile”.

Active Domestic Service, avec d’autres associations, dénonce le fait que les travailleurs domestiques attendent toujours la perception de l’allocation chômage exceptionnelle annoncée par le gouvernement le 1er avril.

Les organisations de domestiques calculent qu’il y a environ 630 000 domestiques en Espagne, dont seulement 396,626 sont affiliés, selon les données de la sécurité sociale.

“Il est difficile de compter, beaucoup n’ont pas de papiers ou nous ne pouvons pas y accéder, mais nous calculons qu’ils seraient laissés de côté 250 000 personnesEspínola conclut. En dehors de l’extraordinaire avantage et de toute protection destinée à ceux dont le travail consiste à nettoyer, parfois du coronavirus, la maison.