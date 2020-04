Irene Lozano insiste sur les joueurs de football: elle s’entraînera et jouera à nouveau lorsque la santé le dira

La présidente du Conseil supérieur du sport (CSD), Irene Lozano, a réitéré à l’Association des joueurs de football espagnols (AFE) que le retour éventuel à l’entraînement et à la compétition des joueurs professionnels en raison de la crise COVID-19 entraînera effectuée avec l’autorisation du ministère de la Santé.

Le président de la CSD a tenu ce lundi une réunion télématique avec le président de l’AFE, David Aganzo, dans le but d’expliquer au syndicat des joueurs l’accord signé par le Conseil avec la Liga et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pour un éventuel retour de la compétition professionnelle.

De même, Irene Lozano a écouté les principales préoccupations et préoccupations de l’équipe de football. “Vous êtes un acteur essentiel dans le domaine du football et votre rôle, selon vous, va être fondamental. Nous écrivons une page blanche, et nous devons l’écrire ensemble”, a-t-il transmis à David Aganzo.

Lozano a proposé au syndicat de participer aux réunions du groupe des sportifs créé sous le commandement du Groupe de travail pour la promotion du sport (GTID), où le syndicat est déjà présent aux réunions hebdomadaires.

Lors de la réunion, le président du Conseil a écouté les inquiétudes des footballeurs à un moment où ils travaillent pour un futur retour à l’entraînement, mais pour lequel il n’y a pas encore de date.

Lozano a expliqué à l’AFE que ce sera la Santé qui déterminera le moment précis du retour à l’entraînement et, le cas échéant, à la compétition dans le cas des ligues professionnelles.

De la même manière, les autorités sanitaires détermineront le moment où les clubs pourront tester leurs joueurs pour savoir s’ils sont infectés par le coronavirus, étant donné que le cadre actuel détermine que le test PCR n’est accessible qu’avec une prescription médicale antérieure et toujours en contact avec les autorités médicales régionales.

De même, le CSD a transféré à l’AFE qui, à la fin de la semaine dernière, le projet de protocole de retour à l’entraînement des activités sportives a été envoyé au département du ministre Salvador Illa, “étant Santé qui déterminera ses critères en fonction de l’évolution de la pandémie COVID-19”.