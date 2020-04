Irene Montero surmonte le coronavirus près d’un mois et demi plus tard et après avoir subi quatre tests

Irene Montero, Ministre de l’égalité, a surmonté le coronavirus après près d’un mois et demi depuis la confirmation de son résultat positif, quelques jours après Démonstration 8M. Cela a été assuré sur les réseaux sociaux. La dirigeante de Podemos est également isolée dans son chalet à Galapagar depuis plus d’un mois et a subi quatre tests de coronavorirus.

«Récupéré de COVID-19 et heureux de terminer l’isolement. Il est temps de continuer à travailler pour un grand accord de reconstruction qui place les soins au centre et digne et protège le travail de ceux qui prennent soin de tout le monde “, a déclaré Montero dans un message publié sur son profil Twitter.

Récupéré de COVID-19 et heureux de terminer l’isolement. Il est temps de continuer à travailler pour un grand accord de reconstruction qui place les soins au centre et digne et protège le travail de ceux qui prennent soin de tous. – Irene Montero (@IreneMontero) 21 avril 2020

Irene Montero est en quarantaine depuis 42 jours depuis qu’elle a été testée positive le 11 mars. La ministre de l’Égalité a assisté à la manifestation féministe 8M avec le reste de la délégation Podemos au cours de cette marche. Carolina Darias, Ministre de la Politique territoriale, a également été testé positif pour le coronavirus après avoir assisté à 8M, menant la bannière PSOE dans cette mobilisation. Begoña Gómez, épouse de Pedro Sánchez, et Magdalena Pérez-Castejón, la mère du Premier ministre, a également donné des jours positifs après avoir dirigé la manifestation.

La dirigeante de Podemos a effectué un total de quatre tests pour le coronavirus jusqu’à ce qu’elle soit enfin en mesure de surmonter la pandémie. Ce mardi, il participera télématiquement au Conseil des ministres. C’est la première fois qu’il rejoint cet acte depuis Pedro Sánchez l’état d’alarme a été décrété le 14 mars.

Bien que cette fois-ci, elle travaille à distance et par voie électronique depuis son chalet à Galapagar, la ministre n’a pas pu participer aux Conseils des ministres depuis plus d’un mois. La raison en est que même pour y assister par télématique, il faut se rendre au siège du ministère pour garantir la sécurité des communications, comme vous l’avez fait ce mardi.

Des sources de Moncloa ont fait valoir que “les visioconférences pour le Conseil des ministres doivent se faire par le biais de lignes et de mailles strictement vérifiées par le National Intelligence Center”, de sorte qu’il n’a pas été possible de se connecter depuis son domicile.