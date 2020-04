“J’espère que c’est la dernière semaine de quarantaine”, déclare Bolsonaro

Le président Jair Bolsonaro a déclaré lundi (20) qu’il espérait mettre fin à la quarantaine en raison du nouveau coronavirus cette semaine. Le président a de nouveau cité les mesures d’isolement social adoptées par les gouverneurs et les maires comme des actions “excessives” dans certains Etats qui “n’ont pas atteint leur objectif”.

La semaine dernière, le gouvernement de São Paulo, l’État le plus touché par la maladie, a prolongé les restrictions commerciales jusqu’au 10 mai. La détermination s’applique à l’ensemble des 645 municipalités de l’État. Pernambuco a également prolongé les mesures de distance jusqu’au 30 avril. Le gouvernement du District fédéral, en revanche, envisage une réouverture du commerce à partir du 3 mai, mais devrait garder les écoles fermées jusqu’au 31 mai.

“Vous pouvez toujours récupérer le Brésil. J’espère que c’est la dernière semaine de cette quarantaine, cette façon de lutter contre le virus, tout le monde à la maison. La pâte ne peut pas être laissée à la maison, car le réfrigérateur est vide”, a déclaré le président. .

Comme il l’a répété ces derniers jours, Bolsonaro a souligné que 70% de la population sera infectée par le virus. Il a également souligné les effets de la pandémie sur l’économie brésilienne.

“La situation économique du Brésil empire, chaque point de pourcentage de baisse pour le Brésil, ou chaque point de pourcentage de chômage en plus, la conséquence est la violence, le chaos, les décès, la faim, la honte, tout ce qui existe” , a déclaré lundi matin en quittant le palais d’Alvorada.

Le président a également déclaré qu’il dirigeait le pays selon les intérêts de la population et a évoqué le limogeage de Luiz Henrique Mandetta, ancien ministre de la Santé, qui a défendu les actions d’isolement. “Si je dois renvoyer un ministre, je le ferai”, a-t-il dit. Et il a ajouté que le discours n’était pas une menace: “il n’y a pas de menace de ma part, mais s’il s’écarte de ce que j’avais promis lors de la pré-campagne et de la campagne, malheureusement, il est dans le mauvais gouvernement, va dans un autre bateau, va essayer en 22 (2022, année électorale). “

Bolsonaro a déclaré qu’il était opposé à la promulgation d’un décret prévoyant une amende pour toute personne se trouvant dans la rue, contrairement aux directives sanitaires. Selon lui, les gens sont toujours dans la rue parce qu’ils cherchent du travail. Le Directeur général a également souligné qu’il était favorable à la liberté du peuple brésilien et à la liberté d’expression.

