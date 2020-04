JetBlue sera la première grande compagnie aérienne américaine. en exigeant l’utilisation de masques pour les passagers

De l’industrie de l’aviation aux masques contre Covid-19 2:24

(Entreprise .) – La compagnie aérienne américaine JetBlue exigera que tous ses passagers portent des masques faciaux lors des vols à partir du 4 mai, selon un communiqué de la compagnie aérienne.

C’est la première grande compagnie aérienne américaine. dans cette démarche, selon un important syndicat des agents de bord.

“Porter un masque n’est pas pour vous protéger: il s’agit de protéger ceux qui vous entourent”, a déclaré Joanna Geraghty, présidente et chef de l’exploitation de JetBlue.

«Ceci est la nouvelle étiquette de vol. À bord, l’air de la cabine circule bien et est nettoyé à travers des filtres en quelques minutes, mais c’est un espace partagé où nous devons être attentifs aux autres. Nous demandons également à nos clients de suivre également les directives des Centers for Disease Control and Prevention à l’aéroport », a insisté Geraghty.

La politique intervient après que la compagnie aérienne a commencé à demander à tous les membres d’équipage de porter des écrans faciaux lorsqu’ils travaillent.

Lundi, American Airlines a annoncé qu’elle obligerait ses agents à porter des masques faciaux lors de chaque vol majeur et régional débutant le 1er mai.

