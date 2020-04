Jimmy Fallon, Lady Gaga, Maluma et d’autres dans le programme international spécial “One World: Together At Home”

Tout est prêt pour la diffusion internationale de l’émission spéciale “Un monde: ensemble à la maison”, ce samedi 18 avril, en hommage et en aide aux agents de santé et comprendra des expériences de médecins, d’infirmières et de familles du monde entier qui ont lutté contre Covid-19.

Cet événement est présenté par l’Organisation mondiale de la santé et Global Citizen et promu par le soutien de particuliers et d’entreprises partenaires au profit du Covid-19 Solidarity Response Fund. Il est également organisé en collaboration avec la chanteuse et actrice Lady Gaga.

L’émission de “One World: Together At Home” sera présentée par Jimmy Fallon, Stephen Colbert et les acteurs de Sesame Street, qui chercheront à unifier et à inspirer toutes les personnes dans le monde à mener des activités qui augmentent l’aide contre l’expansion du coronavirus, selon un communiqué de presse.

L’événement sera en direct sur ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media et les réseaux et plateformes de Bell Media au Canada. Au Nicaragua, il est visible par E! Divertissement, à 21 h 00

De grandes célébrités réunies

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder participeront à l’émission.

“Alors que nous honorons et soutenons les efforts héroïques des travailleurs de la santé, One World: Together At Home cherche à servir de source d’unité et de motivation dans la lutte mondiale contre Covid-19. Grâce à la musique, au divertissement et à l’impact, cette distribution en direct rendra hommage à ceux qui risquent leur propre santé pour protéger celle des autres “, a déclaré Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen.

One World: Together At Home sera également une diffusion numérique de plusieurs heures sur diverses plateformes internationales, notamment: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter , Yahoo et YouTube. Ce programme numérique spécial comprendra des artistes et des performances supplémentaires, ainsi que des histoires exclusives de héros de la santé du monde entier.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que «nous pouvons être physiquement séparés pendant un certain temps, mais nous pouvons toujours nous réunir virtuellement pour profiter de la bonne musique. Le concert One World: Together At Home est une puissante manifestation de solidarité contre une menace commune. »

Pour sa part, António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré qu ‘”il n’y a pas de justification plus importante pour une action collective que notre réponse commune à Covid-19: nous sommes dans le même bateau et nous le ferons ensemble”.