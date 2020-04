Jô n’exclut pas de retourner dans les Corinthiens, mais dit qu’il n’y aura qu’une chance en 2021

Isolé socialement à sa résidence de Rio, Jô a participé ce samedi à un “live” d’une page liée à Manchester City sur Instagram. Mais il a fait des commentaires sur Corinthiens. À l’âge de 33 ans, il a évoqué la possibilité de retourner au club de São Paulo, se souvenant qu’il était lié à Nagoya Grampus, du Japon.

“J’ai toujours un contrat avec le club au Japon, comme je le dis clairement dans les interviews. Je n’ai aucun moyen de tamponner quoi que ce soit maintenant, personne ne sait quand le football reviendra. Nous devons attendre, voir ce qui se passera plus tard. Il n’y a pas moyen”, a-t-il déclaré. , pendant la transmission.

Jô a cependant reconnu qu’un scénario différent pour 2021 est possible, car son contrat avec le club japonais prendra fin fin 2020. Mais il a estimé qu’il était hâtif de faire des commentaires à ce moment-là.

“L’année prochaine, il y a déjà une chance de réfléchir, mais nous devons attendre, voir comment la situation des coronavirus se déroule, ce qui retarde la vie de tous ceux qui aiment le football. Pas seulement dans le football, bien sûr, dans le monde”, at-il ajouté.

Formé dans les divisions de base des Corinthians, Jô compte 43 buts marqués en 179 matches joués par le club. L’attaquant a quitté le club en 2005, faisant son retour en 2017, lorsqu’il s’est distingué dans les conquêtes du Campeonato Paulista et du Brasileirão, un tournoi qu’il avait déjà remporté en 2003 et 2005, respectivement.

Récemment, le directeur du football des Corinthiens, Duílio Monteiro Alves, en niant la possibilité d’embaucher Keno et Roger Guedes, a déclaré que le club ne prévoyait pas l’arrivée de nouveaux renforts pour 2020. Le scénario pourrait cependant être différent en 2021, toujours plus parce que les liens des deux attaquants de l’équipe, Boselli et Vagner Love, se terminent à la fin de cette saison – Gustavo est prêté à Internacional.

.