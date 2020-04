Jouer: Production en quarantaine

Même les producteurs de podcasts professionnels, qui enregistrent généralement dans des studios et avec un équipement professionnel, ont dû s’adapter à la quarantaine et porter avec eux la responsabilité de maintenir un programme à l’antenne sans accès illimité aux outils techniques et au personnel qualifié.

Pour essayer de mesurer la température de cette transformation sur place, j’ai parlé aux producteurs du problème et rassemblé quelques conseils de base, énumérés à la fin de ce texte.

Lucas Patrício, du producteur de podcasts Half Deaf (qui fait un travail de conseil pour que les producteurs continuent d’enregistrer leurs programmes), partage avec les lecteurs que les défis que la distance physique apporte sont similaires à tout projet: planification, alignement des stratégies, organisation et exécution. Avec une liste diversifiée de clients, il dit que la demande pour ses services n’a pas diminué, mais a changé. “La qualité du travail ne peut être atteinte que lorsque les gens ont de l’espace pour travailler sur leurs problèmes personnels au milieu de tant de défis”, a-t-il déclaré à la colonne.

Voici quelques conseils:

Son. La qualité d’enregistrement est très importante, car elle définit essentiellement si l’auditeur écoutera la fin ou partira dans les premières secondes.

Tarif. Mais le contenu est encore plus important, car les auditeurs se soucient plus de lui que des sifflements ou des interruptions de l’enregistrement.

Environnement d’enregistrement. C’est aussi très important. Une grande pièce vide provoque beaucoup d’écho, ce qui la rend plus difficile à entendre. Même chose pour un environnement extérieur bruyant – le vent est un grand ennemi.

Demandes à la personne interrogée. Dans le cas d’un entretien à distance, il est légal de demander à l’interviewé d’y prêter également attention (environnement silencieux, évitant les très grandes pièces sans mobilier par exemple). Privilégiez les appels fixes.

Maniérismes. L’idéal est donc d’éviter les expressions comme “ahams”, “oui”, “je l’ai”, “c’est tout”. Bien sûr, la conversation doit se produire naturellement, mais essayez d’éviter autant que possible ces manières.

Opinion personnelle. J’ai toujours pensé que le podcasteur n’avait pas besoin de dire quelque chose comme “nous sommes ici avec Fernanda Monténégro en ligne pour le podcast, etc., etc.”. Il plaît et a l’air ennuyeux. Le gars a déjà cliqué sur le podcast et sait ce qu’il va entendre. Une atmosphère plus détendue (juste “glisser” directement dans la conversation), à mon avis, est une invitation plus attrayante pour l’auditeur.

