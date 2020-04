Juan Carlos Monedero à la télévision au Mexique: “A Madrid, il y a plus de morts de 20 ans de gouvernements de droite”

Le co-fondateur de Podemos Juan Carlos Monedero a défendu à la télévision publique mexicaine que la mortalité la plus élevée à Madrid due aux coronavirus est liée à “20 ans que la droite règne”.

L’ancien membre de Podemos était l’invité vedette de «Chamuco TV», l’une des émissions de Channel 22, la chaîne publique financée par le gouvernement mexicain de Andrés Manuel López Obrador. “Chamuco TV” a interviewé Monedero pour en savoir plus sur la situation que traverse l’Espagne en raison de la pandémie de coronavirus, où la podemita a évalué positivement les actions du gouvernement et a attribué le grand nombre de décès à Madrid à la gestion du Parti populaire.

Monedero, qui a voyagé à plusieurs reprises en Amérique latine pour présenter sa vision des avantages de la gauche et du communisme, a été présenté comme “l’une des figures les plus importantes de la gauche dans le monde”.

“Quelle est la situation en Espagne?”, Demande l’un des présentateurs.

Après avoir énuméré le peu fiable données officielles Du gouvernement de Pedro Sánchez, Juan Carlos Monedero déclare que “sur les 22 500 personnes décédées, pratiquement la moitié sont des personnes âgées décédées dans des maisons de retraite privées ou privées”. Selon le podemita, l’Espagne peut désormais apprendre et mener une “grande réflexion” dont la conclusion est que “Transformer la santé en une marchandise meurtrière”.

“Nous avons la chance d’un gouvernement de coalition entre le Parti socialiste et le Podemos uni qui a mis en place des mesures pour atténuer d’urgence ce type de problème”, mentionne ci-dessous Juan Carlos Monedero, sans faire une once de critique du gouvernement dont son parti est issu. fait partie.

Non content de vanter les performances de l’exécutif, Monedero décide de placer sur le PP le poids du grand nombre de morts à Madrid. «Madrid est l’un des centres où il y a le plus de décès précisément parce que le maillage de la santé publique a été touché. Ça tue », défend-il en ajoutant Monedero, qui ajoute que la région est« gouvernée par la droite depuis 20 ans ».

Le co-fondateur de Podemos accuse le Parti populaire du fait que le foyer principal du défunt se trouve à Madrid, malgré les dénonciations continues par les groupes sociaux médicaux et les citoyens de la mauvaise gestion du gouvernement espagnol.

Le programme, financé par le gouvernement du président de gauche Andrés Manuel López Obrador, se déroule dans une atmosphère de conversation détendue dans laquelle il est commenté la politique espagnole actuelle. “La coalition de l’Espagne entre le PSOE et Podemos est une nouveauté et je vois que la droite espagnole est furieuse”, explique le présentateur lui-même. “La droite profite de la question du coronavirus en Espagne pour attaquer le gouvernement de manière scandaleuse et immorale”, ajoute-t-il.

Sans hésitation, Monedero en profite pour critiquer l’opposition espagnole et donner l’exemple, une fois de plus, de la gestion du dictateur Hugo Chavez au Vénézuela. «Cela a déjà été vécu par l’Amérique latine au Venezuela. La part du capital dans le PIB a augmenté sous le gouvernement Chávez et les capitalistes ont gagné plus d’argent. Même si cela ne leur importait pas, car ils ne gouvernaient pas », affirme-t-il pour le comparer à la situation actuelle en Espagne.