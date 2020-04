Jusqu’à 15 ans de prison seraient accordés à ceux qui s’en prennent au personnel de santé au Mexique

MEXIQUE – Sandra et Antuán ont été le premier couple à être emprisonné à Mexico pour avoir agressé une infirmière.

Selon le dossier, ils l’ont interceptée dans la rue, l’ont insultée et battue, ce pour quoi le parquet a assuré qu ‘”elle agira sans relâche et avec toute la rigueur de la loi” dans cette affaire et “contre quiconque met l’intégrité du personnel en danger. docteur ».

“Il est nécessaire de garantir la sécurité et les droits de tout le personnel”, a déclaré la députée Mónica Almeida.

Avec la même intention de stopper les agressions croissantes envers ce secteur, Almeida et des dizaines de législateurs font pression cette semaine pour durcir les sanctions pour ce type de délits.

“Qu’ils appliquent de 5 à 15 ans de prison, ainsi que des amendes de 500 et jusqu’à 5 000, ce qui équivaut à 147 000 pesos d’amendes”, explique Almeida.

Et c’est qu’à l’heure actuelle, a expliqué le député, la peine maximale est de 6 ans de prison et les accusés ont une forte probabilité d’être libérés sous caution, ce qui semble encourager ceux qui sont en colère contre ceux qui sont en première ligne de bataille dans ce pandémie.

“Je viens d’être agressé avec du chlore, ils m’ont jeté dans toute ma Philippine.”

Sans pouvoir ajouter le cri d’impuissance, l’infirmière Paulina Solorio a dénoncé sur les réseaux sociaux qu’ils lui ont jeté du chlore lorsqu’elle est allée travailler à Jalisco.

“Ce ne sont pas seulement les dommages à mes vêtements, ce sont les dommages à ma personne, ça m’est tombé aux yeux, et ça n’en vaut pas la peine, nous sommes attaqués”, explique Solorio.

Uziel a également eu des larmes après que le conducteur d’un camion à Monterrey ne l’a pas laissé monter à bord, au motif qu’il pourrait infecter tout le monde à partir de COVID-19.

“Il m’a dit haut et fort. Vous ne montez pas! Et je me sentais vraiment moche parce que tout le monde me regardait », raconte l’infirmière.

Les agressions contre le personnel médical depuis le début de la pandémie sont déjà des centaines, mais dans 3 cas seulement dans tout le pays, les auteurs ont été poursuivis pour discrimination et tentative de meurtre.

Les détenus seront jugés en vertu de la loi actuelle, mais les législateurs espèrent qu’avec les modifications prévues aux attaques, ils diminueront.