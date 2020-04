La baisse du PIB chinois remet en cause la reprise mondiale

BEIJING – L’épidémie de coronavirus a mis un terme à l’extraordinaire cycle de croissance d’un demi-siècle de la Chine – et déclenche un avertissement concernant l’énorme défi auquel sont confrontés les dirigeants mondiaux qui tenteront de relancer l’économie mondiale.

Vendredi 17, les autorités chinoises ont déclaré que la deuxième économie mondiale avait diminué de 6,8% au cours des trois premiers mois de l’année, par rapport à l’année dernière, mettant ainsi fin à une série de croissance qui avait survécu à la violence de la Place Tiananmen, l’épidémie de SRAS et même la crise financière mondiale. Les données reflètent les efforts spectaculaires de la Chine pour contenir le coronavirus, ce qui comprenait la fermeture d’usines et de bureaux en janvier et février, lorsque l’épidémie a fait des milliers de patients.

Les chiffres alarmants montrent clairement à quel point le défi de la reprise de l’économie mondiale sera monumental. Depuis qu’elle a quitté l’isolement et l’extrême pauvreté il y a plus de 40 ans, la Chine a peut-être été le moteur de croissance le plus important au monde – générer des fortunes en d’autres temps troublés, comme la crise financière.

Maintenant, le pays tente de redémarrer sa vaste économie de 14 billions de dollars, un effort qui pourrait donner au reste du monde un coup de cœur nécessaire. La propagation du coronavirus aux États-Unis et en Europe, gelant les économies locales, a donné à penser que la production mondiale pourrait diminuer beaucoup plus cette année que pendant la crise financière.

Cette perturbation mondiale, d’autre part, sapera les efforts chinois pour se remettre sur la bonne voie, créant un casse-tête économique difficile pour les principaux dirigeants de Pékin. La pandémie et les tentatives de la contenir ont considérablement réduit l’appétit du monde pour les produits chinois, ce qui peut conduire à des fermetures d’usines et à des licenciements, alors même que le pays tente de reprendre ses activités.

La Chine a progressivement supprimé bon nombre de ses restrictions sur le travail et les voyages ces dernières semaines. Mais les gens d’affaires à travers le pays disent que les temps sont encore durs. Les familles disent avoir perdu leur revenu.

“L’année est difficile – beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup d’autres ne trouvent pas de travail”, a-t-il déclaré. Liu Xia, vendeuse de fruits d’un village à l’extérieur de Pékin. “Qui a toujours un emploi, qui a encore une entreprise est très affecté.”

La contraction, annoncée hier matin à Pékin par Service national des statistiques de Chine, est la première contraction économique reconnue par les statistiques officielles depuis 1976, quand le pays a vécu les derniers jours de la révolution culturelle, un bouleversement national de la torture et de la violence urbaine.

La stratégie

La série historique de croissance a été alimentée par la création d’un réseau étendu et moderne d’autoroutes et de chemins de fer, par le fort esprit d’entreprise de sa population, par sa main-d’œuvre qualifiée et par un gouvernement qui était disposé à mettre de côté les préoccupations environnementales et de travail dans nom de la croissance éternelle de la production économique. Mais ces facteurs n’étaient pas à la hauteur du covid-19, qui, après son apparition dans la ville de Wuhan fin décembre, a paralysé l’énorme mécanisme industriel du pays.

Les options de Pékin sont limitées. Jusqu’à présent, ses dirigeants ont évité de formuler un énorme paquet de dépenses, comme l’ont fait des responsables gouvernementaux aux États-Unis et en Europe. Son économie est devenue trop grande et complexe pour redémarrer facilement, comme en 2008, lorsque le gouvernement a proposé un plan pour dépenser plus d’un demi-billion de dollars. Des années de prêts faciles ont également endetté les gouvernements locaux et les entreprises publiques.

Cependant, les dirigeants chinois subissent des pressions pour agir. La baisse des revenus a contraint les familles à réduire leurs dépenses. Han Xiaojuan, 35 ans, a une petite boutique vendant des vestes et des pantoufles. Il a dit que de nos jours, les gens n’achètent que des produits de première nécessité. “C’est le pire moment de ma vie.”

L’effet continu de l’épidémie est apparu dans d’autres données publiées hier. Ces données, ainsi que les chiffres des importations et des exportations publiés mardi, ont montré que l’économie avait commencé à se redresser, mais qu’il lui restait encore un long chemin à parcourir.

La production industrielle a reculé de 1,1% en mars par rapport à la même période l’an dernier, et les ventes au détail ont chuté de 15,8%. Investissement en immobilisations baisse de 16,1% au cours des trois premiers mois de l’année, par rapport à l’année précédente.

Le prochain coup porté à l’économie chinoise pourrait venir de l’affaiblissement de la demande mondiale pour ses exportations. Les entrepreneurs disent que la fermeture presque complète des frontières de la Chine, pour limiter une deuxième vague potentielle d’infections, a nui aux commandes à l’exportation.

Une autre préoccupation est de savoir combien de petites et moyennes entreprises pourront survivre aux adversités actuelles. Même avant la pandémie, bon nombre de ces entreprises étaient en difficulté, car les entreprises d’État dotées de meilleures relations politiques avaient de plus en plus monopolisé les prêts offerts par le secteur bancaire contrôlé par l’État./TRADUCTION DE RENATO PRELORENTZOU

