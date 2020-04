La baisse du PIB devrait conduire le pays à un nouveau record de recouvrements judiciaires

La difficulté de récupérer de l’argent dans les prochains mois, reflétant le fort ralentissement économique provoqué par le coronavirus, devrait conduire un plus grand nombre d’entreprises à demander la protection des tribunaux afin de ne pas faire faillite. Selon les prévisions des spécialistes, le volume des demandes de réorganisation judiciaire pourrait atteindre un niveau record. L’enquête du cabinet de conseil Alvares & Marsal, basée sur l’historique des commandes de ces dernières années, s’adresse à plus de 2500 entreprises dans cette situation.

“De l’histoire vérifiée en 2007 jusqu’à maintenant, nous avons vu une grande corrélation entre la baisse du PIB et l’augmentation des recouvrements judiciaires”, explique Leonardo Coelho, directeur de la restructuration d’A & M. L’estimation du consultant considère une projection d’une baisse de 5% du produit intérieur brut (PIB) faite par le Fonds monétaire international (FMI).

S’il est confirmé, le résultat sera presque 40% de plus que le record enregistré en 2016, lorsque 1 800 entreprises se sont rendues devant les tribunaux. Cette année-là, l’économie avait chuté de 3,6%, après avoir chuté de 3,5% l’année précédente. Selon Coelho, plus l’impact sur le PIB est important, plus le nombre de secteurs touchés et les chances de se propager à travers les chaînes de production sont importants.

Même si la baisse de l’économie cette année est inférieure à 5%, l’escalade des reprises judiciaires sera plus intense que le pic de 2016. En effet, le scénario part déjà d’une base fortement dégradée par la récession économique et la faible croissance des cinq dernières années.

Selon l’enquête, une baisse de 1,5% du PIB entraînerait la mise en faillite de 2 100 entreprises entre le troisième trimestre de cette année et le troisième trimestre de 2021; si 3% tombent, 2,2 mille commanderaient. “Les entreprises qui ont survécu à la dernière crise ont réussi à se réinventer, mais n’ont toujours pas les liquidités nécessaires pour endurer une longue période d’indisponibilité”, explique Coelho, ajoutant que, contrairement aux autres années, la crise actuelle est généralisée parmi les secteurs.

Requêtes commerciales

Coelho dit qu’il a reçu des consultations de plusieurs sociétés pour savoir comment procéder à ce stade, qu’elles déposent pour récupération ou attendent. L’orientation est d’attendre. “Personne ne force le paiement; il est maintenant temps de préparer le retour.”

L’avocat Sergio Emerenciano, du cabinet Emerenciano, Baggio & Associados, confirme la forte demande. “Nous travaillons pour évaluer les comptes et la partie financière des entreprises.” Selon lui, le scénario encore obscur de Covid-19 et l’intense problème de trésorerie des entreprises augmenteront le niveau des défauts de paiement, du redressement judiciaire et des faillites.

Pour lui, aujourd’hui le secteur le plus touché et qui a un besoin urgent de résoudre les problèmes est le commerce, surtout le plus petit. “En ce moment, ces entreprises nous recherchent; ce sont des entreprises qui facturent le matin pour payer la facture l’après-midi.”

