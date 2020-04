La campagne de la FIFA rassemble de grands noms du football mondial pour remercier les professionnels de la santé

Pendant la nouvelle pandémie de coronavirus, plusieurs professionnels de la santé ont risqué leur vie quotidiennement pour lutter contre la maladie. Dans cet esprit, la FIFA a réuni cinquante grandes personnalités du football mondial pour applaudir les efforts et les risques auxquels sont confrontés les agents de santé.

Cinquante noms du football mondial ont applaudi les efforts des professionnels de la santé lors de la pandémie de coronavirus (Photo: Disclosure / FIFA)

Photo: Gazeta Esportiva

“Nous voulions envoyer un message qui montre que le football est uni et soutient les médecins, les infirmières et les autres travailleurs clés qui nous aident tous à traverser le coronavirus en ces temps difficiles. De même, le coronavirus ne disparaîtra pas sans combat et chacun de nous devons également respecter les règles établies par chaque autorité sanitaire nationale. Ensemble et unis, nous gagnerons “, a déclaré Marta dans un communiqué à l’entité.

«Je suis fier de montrer mon soutien à toutes les personnes qui travaillent sans relâche pour défendre notre mode de vie contre le coronavirus. C’est un ennemi invisible qui a attaqué nos vies, mais grâce au courage et au dévouement des professionnels de la santé partout dans le monde, nous aurons la chance de surmonter cela et de progresser. J’envoie un infini de remerciement à chacun de vous “, a ajouté Pelé.

La campagne a également des noms comme Diego Maradona, Zinadine Zidane, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo et Kaká. La vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux de la FIFA.

À tous les travailleurs de la santé et autres professionnels qui continuent à travailler comme de vrais héros, un applaudissement infini. #HumanitysHéros prenant le combat pour # COVID19 #WeWillWin #FIFA ℹ️👉 https://t.co/7ubVCNHvvJ pic.twitter.com/jsHyorFJDJ – FIFA.com (@FIFAcom) 18 avril 2020



Gazette du sport

.