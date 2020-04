La chloroquine augmente le risque de décès par Covid-19

Après expérience dans le Brésil. avec des doses élevées de médicaments contre le paludisme se terminant par la mort de 11 patients, la recherche américaine suggère également l’inefficacité de chloroquine contre les maladies et une mortalité plus élevée. Parallèlement au développement d’un vaccin, les scientifiques du monde entier recherchent si les médicaments existants sont également efficaces contre le virus Sars-Cov-2. Au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup de fanfare autour de Resochin, dont les ingrédients actifs, la chloroquine et son dérivé d’hydroxychloroquine, sont utilisés depuis des décennies dans la prévention et le traitement du paludisme.

Des chercheurs brésiliens ont déclaré qu’un dosage élevé de chloroquine est très toxique

Dans des expériences de laboratoire et deux études cliniques en Chine et en France – bien que impliquant un petit nombre de cas – la chloroquine aurait inhibé la multiplication du nouveau coronavirus dans les cultures cellulaires. Ainsi, la substance pourrait théoriquement être utilisée comme antiviral dans les cas graves de covid-19.

Cependant, selon une enquête plus récente aux États-Unis – non encore soumise à une évaluation indépendante (examen par les pairs) -, le médicament antipaludique serait non seulement largement inefficace dans la lutte contre le coronavirus. En comparaison directe, le taux de mortalité chez les patients covid-19 était significativement plus élevé après le traitement à l’hydroxychloroquine: 28%, contre 11%, chez les patients ayant reçu un traitement standard. Au total, des chercheurs américains ont étudié les dossiers médicaux de 368 hospitalisés pour des vétérans militaires.

Lorsque l’hydroxychloroquine a été prise avec l’antibiotique azithromycine – une combinaison privilégiée par le scientifique français Didier Raoult, dont l’étude sur le sujet en mars a déclenché une vague d’intérêt mondial pour le médicament, le taux de mortalité trouvé était de 22%. L’hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, était plus susceptible d’être prescrite aux patients atteints de maladies plus graves, mais les auteurs ont constaté que l’augmentation de la mortalité persistait même après avoir ajusté les taux d’utilisation plus élevés.

Des experts tués au Brésil

Malgré les réserves concernant la performance et la pertinence des expériences, ainsi que les effets secondaires possibles, des tests ont été effectués avec le médicament antipaludique traditionnel dans plusieurs endroits.

Une petite étude de phase 2 au Brésil a montré à quel point le traitement à la chloroquine des patients de covid-19 est dangereux, en particulier en combinaison avec l’antibiotique azithromycine ou d’autres médicaments, aboutissant à la mort de 11 participants, en raison d’arythmies ou de lésions des muscles cardiaques. .

Dans l’étude financée par l’État brésilien, dont les résultats provisoires ont été publiés par le portail scientifique MedRxiv, 81 patients hospitalisés ont participé. En réalité, 440 participants étaient attendus.

L’équipe dirigée par Marcus Lacerda, de la Fondation de médecine tropicale de Manaus, a donné à environ la moitié des participants une dose totale de 12 grammes de chloroquine sur dix jours. Les autres ont reçu 2,7 grammes sur cinq jours. Il n’y avait pas de groupe témoin, traité uniquement avec un placebo.

L’équipe de Lacerda a enregistré, en deux à trois jours, des perturbations du rythme cardiaque chez les patients à forte dose. Le sixième jour, 11 d’entre eux sont morts et l’étude a été suspendue.

Faute professionnelle médicale à Manaus?

Habituellement, les médicaments contre le paludisme ne sont appliqués qu’à des doses plus faibles et pendant quelques jours seulement. Dans l’expérience brésilienne, la posologie était même supérieure aux recommandations des autorités chinoises (dose totale de 10 grammes sur dix jours) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis (3,3 grammes cinq jours).

La plupart des patients de Covid-19 sont plus âgés que ceux atteints de paludisme et ont des maladies préexistantes. Dans un tel groupe à risque, le traitement avec des doses élevées de chloroquine est beaucoup plus susceptible de provoquer des lésions du muscle cardiaque et des troubles rythmiques sévères.

Comme il n’y avait pas de groupe témoin dans l’étude de Manaus, il est difficile de déterminer le rôle exact de la chloroquine dans les décès. Comme facteur aggravant, tous les participants ont également été traités avec l’antibiotique azithromycine, également responsable de la modification de la fréquence cardiaque. De plus, certains avaient également pris de l’oseltamivir (Tamiflu), avec un effet secondaire similaire.

En principe, la chloroquine et l’hydroxychloroquine sont des ingrédients actifs sûrs et bien tolérés. Le médicament Resochin, produit par le conglomérat allemand Bayer, est utilisé avec succès depuis les années 1930 en thérapie ou en prophylaxie contre le paludisme.

D’autre part, ses risques et effets secondaires sont également connus. À des doses extrêmement élevées, dans une mauvaise automédication ou chez certains groupes de patients, les médicaments établis peuvent également causer de graves dommages. Maintenant, il sera nécessaire de rechercher si dans les études cliniques de la Fondation de médecine tropicale Manaus il y avait une dose excessive due à la négligence ou si les avertissements étaient ignorés.

Des êtres humains comme les cobayes?

Le développement fatal de l’étude de phase 2 au Brésil coïncide avec un débat à la télévision française – considéré comme profondément raciste – entre les médecins Jean-Paul Mira et Camille Locht, qui ont proposé de transformer l’Afrique en un gigantesque laboratoire de tests pour un vaccin Covid-19. .

Comme justification “provocatrice”, le spécialiste des soins intensifs Mira a cité la rareté des ressources sur le continent, et le manque de protection qui en résulte contre le virus, par rapport à la recherche sur le sida menée auprès des prostituées. Les déclarations ont déclenché l’indignation dans le monde entier.

Malgré tous les risques, les tests cliniques sont indispensables pour développer un vaccin ou un médicament. Ce n’est qu’en coopération entre les fabricants, les cliniques et les établissements médicaux qu’il est possible de savoir si les composés ont vraiment l’effet thérapeutique prévu (efficacité), s’ils sont sûrs ou ont des effets secondaires (tolérance), comment ils doivent être administrés (posologie) et si, après tout, l’avantage justifie vraiment les risques.

Dans les études de phase 2, il est d’usage d’appeler de 100 à 500 patients volontaires pour participer aux examens. Dans la plupart des pays, des directives légales strictes réglementent la conduite des études cliniques afin de limiter les risques pour les participants, qui doivent généralement confirmer leur accord par écrit, après avoir été informés en détail par les médecins des risques et des éventuels effets secondaires.

Deutsche Welle est le diffuseur international d’Allemagne et produit un journalisme indépendant en 30 langues.