La CIDH s’inquiète du licenciement de professionnels de la santé lors de la pandémie de Covid-19 au Nicaragua

(. espagnol) – La Commission interaméricaine des droits de l’homme, par le biais du mécanisme de suivi au Nicaragua, a exprimé dans un tweet ce mardi son inquiétude concernant ce qu’elle a appelé des “licenciements arbitraires de personnel médical et de santé, pour avoir fourni des informations et / ou critiqué la réponse du gouvernement”. face à la pandémie de Covid-19. “

Selon le message de la CIDH, une secrétaire de l’hôpital Humberto Alvarado Vásquez, le médecin Luz Indiana Talavera et le directeur du Centre de recherche et d’études sanitaires, Miguel Ángel Orozco, ainsi que trois membres de son équipe, ont été licenciés.

La CIDH considère que “ces actions mettent en danger ou violent les droits des plaignants et de leurs familles et nuisent aux intérêts de la communauté”.

. a consulté le ministère de la Santé à ce sujet, par l’intermédiaire du Conseil de la communication et de la citoyenneté coordonné par le vice-président Rosario Murillo, mais il n’a pas encore répondu à notre demande.

Nous avons également consulté l’UNAN Managua, une institution à laquelle appartient le Centre de recherche et d’études en santé, mais il n’y a pas de réponse non plus.

La Dre Luz Indiana Talavera, oncologue avec plus de 25 ans de service à l’hôpital Bertha Calderón, a informé . mardi qu’elle avait reçu sa lettre de licenciement la semaine dernière.

Talavera considère que la raison de son licenciement est sa position critique contre le gouvernement de Daniel Ortega et sa participation aux marches de l’opposition en 2018.

Il a également commenté qu’il avait enregistré une vidéo qu’il avait partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle il demandait à ses patients de ne pas aller à l’hôpital pour prévenir les infections par Covid-19.

Pour sa part, le Centre nicaraguayen des droits de l’homme (CENIDH), par une déclaration publiée le 23 avril sur ses réseaux sociaux, a condamné ce qu’il considérait comme le licenciement arbitraire du directeur du Centre de recherche et d’études en santé, Miguel Ángel Orozco et 3 autres professionnels qui, selon l’institution, ont formé des épidémiologistes et des professionnels de santé depuis 30 ans.

L’agence a averti que “le peuple nicaraguayen est privé des critères scientifiques qui ont aujourd’hui plus que jamais besoin de professionnels pour contribuer à la lutte du Covid-19”.

