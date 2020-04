La Commission des droits de l’homme de Basse-Californie maintient une garde permanente devant COVID-19

La Commission des droits de l’homme de l’État de Basse-Californie a indiqué qu’elle maintenait un gardien permanent de la citoyenneté pendant l’éventualité du COVID-19.

La Commission des droits de l’homme de l’État de Basse-Californie (CEDHBC) a indiqué que parmi les dossiers ouverts pendant l’éventualité, un était lié à la fuite réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle le personnel du Garde d’État et la Secrétaire de Santé, informant une personne infectée des mesures d’isolement qui lui ont été imposées, faisant connaître Informations personnelles tels que le nom et l’adresse, violant vraisemblablement les droits à l’intimité et à la vie privée de ladite personne.

Par une déclaration, il a informé que le mesures de précaution aux deux autorités afin de prendre des précautions garantir les droits susmentionnés aux personnes infectées et aux cas suspects et avec lui la non-répétition d’actes similaires.

En outre, elle a indiqué qu’elle garde permanente attention aux citoyens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la contingence sanitaire contre la propagation du virus SARS-CoV-2.

Le médiateur, Miguel Mora, a indiqué que depuis la déclaration d’une pandémie, l’Agence a mené des 55 orientations; six renvois au Secrétaire du travail pour d’éventuelles violations des droits du travail liées à l’éventualité actuelle; une saisine de la CNDH, car il s’agit de la niveau fédéral; ainsi que l’ouverture de six Dossiers de plainte pour enquêter sur d’éventuelles violations des droits de l’homme.

De plus, le CEDHBC a ouvert un dossier à la demande de la partie violation alléguée des droits de l’homme au accès à la santé d’une personne qui était un cas suspect de COVID-19, famille de personnes infectées avec qui il vivait en permanence, mais qui n’était pas Je faisais l’étude et il n’a pas été autorisé à quitter son domicile sans autre explication.

En revanche, l’agence a demandé mesures de protection en faveur des professionnels de la santé qui contingence actuelle, car le risque auquel ils sont confrontés est indéniable et compte tenu du devoir de respecter, de protéger et de garantir les droits de tous. Par conséquent, il a été demandé que le personnel de santé reçoive le fournitures de protection nécessaires pour leur sauvegarde et ils peuvent efficacement mener des activités d’examen et de soins dans les filtres établis par le Secrétariat, ainsi que dans les hôpitaux et les centres de santé où les personnes sont prises en charge, avec lesquels il est prévu d’atténuer dans la mesure du risques de contagion possibles.

Cette mesure de précaution, a-t-il indiqué, a été prise en compte par le Sénat de la République pour une proposition de Point d’accord se référant à la protection du personnel de santé dans le pays.

En plus de cela, le CEDHBC a appelé les citoyens à ne pas discriminer ni tentative contre les gens professionnels de la santé, agissant à partir des principes de coresponsabilité des citoyens, conformément aux dispositions de la autorités sanitaires.

Étant donné l’inquiétude des proches de Personnes privées de liberté (PPL), avant les mesures d’isolement mises en œuvre par la Système pénitentiaire, suspension des visites à Ceresos Pour éviter les contagions, le CEDHBC a mené des interventions pour leur fournir des informations, en demandant également mesures de précaution au système pénitentiaire afin de garantir leurs droits fondamentaux.

En outre, une réunion a eu lieu avec le sous-secrétaire du système pénitentiaire et les proches des PPL, au cours de laquelle des informations ont été fournies sur le statut de leurs proches et la situation dans laquelle se trouvait ce centre.

Outre les visites effectuées dans l’État de Ceresos, l’Agence a effectué des inspections et des visites auprès du procureur général de l’État et du pouvoir judiciaire de Basse-Californie, dans le cadre de négociations avec les autorités pour garantir le respect des mesures. les services de santé afin d’éviter, dans la mesure du possible, la propagation et la propagation du virus du SRAS-CoV-2.

De même, le Fédération mexicaine des organisations publiques des droits de l’homme (FMOPDH), à laquelle appartient la CEDHBC, a appelé toutes les autorités fédérales, étatiques et municipales, afin que, conformément aux réglementations nationales et internationales, les droits de l’homme soient garantis lors des actions entreprises pour faire face à l’éventualité actuelle.

En matière de éducation, CEDHBC a lancé une stratégie à domicile, s’adaptant aux actions de prévention à l’occasion de la déclaration de pandémie délivré par l’OMS. Depuis le mardi 24 mars, l’Agence publie, via ses différentes plateformes, des vidéos contenant des informations générales et introductives sur les droits de l’homme, où un contenu accessible et abordable pour tous les publics est présenté, y compris une traduction en langue des signes Mexicain et sous-titres.

Parallèlement, le CEDHBC a invité les enfants à rejoindre le campagne internationale “Tout va bien se passer», Afin de rappeler à la société que les circonstances actuelles finiront par enduré et, également, de reconnaître que l’enfance est capable de commenter les événements récents perspective d’espoir.

De même, le CEDHBC a maintenu une communication constante et permanente avec les autorités gouvernementales pour suivre les actions mises en œuvre pour faire face à l’éventualité actuelle. De plus, le 17 avril, l’Agence a appelé le Mairies d’Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate et Tijuana pour intensifier les actions visant à empêcher la propagation de la contagion de Covid-19, surveiller la non-tenue des réunions et des rassemblements sociaux dans les zones résidentielles, réitérant l’appel à la population à assister de manière responsable aux dispositions de la autorités sanitaires, en préservant, autant que possible, une distanciation sociale rigoureuse, ce qui implique de ne pas réunions ni visiter d’autres adresses.

Enfin, le médiateur a mis le numéro de téléphone du CEDHBC à la disposition de tous en Basse-Californie, 6644503534, les différentes plateformes de médias sociaux et e-mails institutionnels, [email protected], de déposer des plaintes concernant d’éventuelles violations des droits de l’homme.

Avec des informations de López-Dóriga Digital