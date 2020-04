La consommation de vin ne vous protégera pas du COVID-19

Vous nous avez envoyé via notre service de vérification WhatsApp (+34 682 58 96 64) par une déclaration émise par le Fédération espagnole d’oenologie dans lequel il a fait référence à cette “Une consommation modérée de vin peut contribuer à une meilleure hygiène buccale et pharyngée, un domaine où les virus nichent lors des infections”.

L’Organisation mondiale de la santé Vous avez déjà averti que la consommation d’alcool ne protège pas du COVID-19 et qu’elle pourrait être dangereuse car une consommation fréquente ou excessive d’alcool peut augmenter le risque de problèmes de santé.

Qu’a dit la déclaration de la FEAE?

Le 23 mars, la Fédération espagnole d’œnologie (FEAE) a publié une déclaration concernant l’urgence du COVID-19 dans laquelle elle notait, entre autres, que “une consommation modérée de vin peut contribuer à une meilleure hygiène buccale et pharyngée, une zone où les virus nichent pendant les infections. »

Ces déclarations ont eu des répercussions sur les réseaux sociaux et autres médias où la consommation de vin était liée à la prévention du coronavirus. Ainsi, le 3 avril, la FEAE a précisé que la nature de la déclaration était de transférer les informations convenues entre les pays en tant que recommandation. “En aucun cas, dans la déclaration initiale, il n’a été affirmé ou affirmé qu’il existe une relation directe entre la consommation modérée de vin et la prévention de la contagion par les coronavirus”, ont-ils expliqué à travers une nouvelle déclaration.

La consommation modérée de vin est-elle liée à une meilleure hygiène buccale?

De Newtral.es, nous avons parlé avec Natalia Villar, une technologue alimentaire, et elle explique que le vin a des composés polyphénoliques – un groupe de substances chimiques que nous pouvons trouver dans les plantes et les fruits – qui, à des concentrations élevées, peuvent être bactéricides. Mais dans le vin, il n’a pas une concentration suffisante pour éliminer les bactéries.

Cela signifie que pendant une courte période de temps, après avoir ingéré cette boisson, le vin peut avoir un effet modérateur sur l’évolution des bactéries buccales, mais il n’empêchera pas les bactéries et les micro-organismes de se reproduire ni les éliminera. Natalia Villar réitère qu’aucune étude ne montre que la consommation de boissons alcoolisées permet à la cavité buccale d’être exempte de virus

L’OMS met en garde contre la consommation d’alcool pendant l’accouchement

L’Organisation mondiale de la santé avertit que la consommation d’alcool augmente le risque de blessures et de violence, y compris la violence entre partenaires intimes, et peut provoquer un empoisonnement. De plus, dans ces moments confinés de la pandémie de COVID-19, la consommation d’alcool peut exacerber la vulnérabilité sanitaire, les comportements à risque, les problèmes de santé mentale et la violence.

Rappelez donc aux gens que la consommation d’alcool ne les protège pas du coronavirus et encourage les gouvernements à appliquer des mesures qui limitent la consommation d’alcool pendant l’accouchement..

«Les règles et réglementations existantes pour protéger la santé et réduire les dommages causés par l’alcool, telles que la restriction d’accès, doivent être maintenues et même renforcées pendant la pandémie de COVID-19 et les situations d’urgence; tout assouplissement de la réglementation ou de son application doit être évité. “

La consommation fréquente ou excessive d’alcool peut augmenter le risque de problèmes de santé / La consommation d’alcool ne vous protège pas contre le COVID-19 et peut être dangereuse

En Espagne, le Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition (AESAN) a également fait écho à des messages et des vidéos dans lesquels la consommation d’alcool est liée à la prévention du COVID-19 et d’autres maladies telles que la maladie d’Alzheimer, et a expliqué que le cadre réglementaire de l’Union européenne ne nous permet pas d’affirmer Cela ne signifie pas non plus que les aliments préviennent, traitent ou guérissent une maladie humaine, car cet aspect relève du domaine des médicaments.

En outre, il rejette la diffusion de ces types de messages qui peuvent profiter de l’inquiétude existante dans la société espagnole car ils ne contribuent pas à améliorer l’état de santé et ne créent pas de confusion pour le consommateur.

Sources