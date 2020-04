La course des taureaux a fait de TikTok un moyen amusant de se réunir en famille

Ils deviennent célèbres pour leurs conseils sur le covid-19 sur TikTok 1:28

(.) – Des familles du monde entier ont été enfermées pendant des semaines entières … et ont été ensemble cette fois. Se sont-ils déjà déchirés? Les liens familiaux d’amour se brisent-ils et cèdent-ils la place à l’anarchie domestique?

Sur TikTok, la plateforme mondiale de partage de vidéos, la réponse est (heureusement) négative.

En fait, le contenu de l’application est plein de mamans, de papas, de sœurs, de frères, de tantes et de cousins ​​et même de chiens de famille – tous unis pour créer un contenu de quarantaine amusant, créatif et souvent vraiment sain.

Le résultat est la preuve que les familles qui restent ensemble peuvent… créer du contenu ensemble, même s’il semble que le reste de la vie est beaucoup plus difficile qu’il ne devrait l’être.

Une soirée dansante en famille

Jusqu’à récemment, TikTok était considéré principalement comme un jeu pour les jeunes. L’application a atteint une popularité mondiale grâce à des millions d’adolescents et de jeunes qui ont afflué vers son contenu vidéo court sans fin et addictif créé par ses propres utilisateurs. En quelques clics, les utilisateurs peuvent participer à des défis de danse ou à d’autres tendances créatives qui se répandent sur la plate-forme et ont transformé des adolescents ordinaires en noms célèbres.

En plus de cela, la musique d’artistes hyper célèbres comme Doja Cat, Bazzi, Mighty Bay et Dua Lipa jette les bases de routines et de mèmes souvent indéchiffrables pour quiconque se souvient de la vie avant les iPhones.

Mais, comme cela se produit sur toutes les plateformes de médias sociaux pour les jeunes, les personnes âgées et les adultes parviennent toujours à se faufiler. Les mères, les pères et les grands-parents naïfs sont devenus des stars de TikTok, souvent sans même s’en rendre compte. Et même si une vidéo ne devient pas virale, c’est toujours une façon amusante de passer une soirée.

Ken Schwartz est isolé avec sa femme et ses jumeaux de 17 ans à Arlington, en Virginie. Comme de nombreuses familles, ils ont planifié des soirées cinéma, regardé chapitre après chapitre de “The Crown” et nettoyé deux fois l’abri de jardin. Le beau-fils de Schwartz, Ian, a même écrit un court-métrage pour la famille intitulé “Quarantaine!”

“Nous étions si mauvais à jouer que nous avons plutôt essayé de faire une vidéo de danse”, a déclaré Schwartz.

Le signal d’entrée retentit pour la tentative de TikTok, puis ils ont accompli une routine de danse multi-générationnelle pour «Say So» de Doja Cat.

Schwartz et sa femme continuent de travailler isolés, ce qui peut compliquer les choses. “Nous avons définitivement notre temps à part”, a-t-il expliqué. “Mais oui, nous trouvons également des moyens d’être créatifs et d’être ensemble”, a-t-il ajouté.

C’est l’endroit où il faut être maintenant

Les gens peuvent gérer l’isolement physique de différentes manières. Certains le croient. Certaines personnes regardent les séries de manière compulsive. D’autres recherchent n’importe quelle plateforme où ils peuvent se connecter avec leur équipe. Et certains, eh bien, ils veulent juste s’évader.

TikTok a un peu de tout.

Clés pour faire face à la dynamique familiale 4:23

Les utilisateurs passent presque autant de temps sur l’application par jour que pour regarder un épisode de votre drame préféré – 45 minutes en 2019, selon Fast Company. Et parce que la plate-forme offre quelque chose de nouveau à découvrir toutes les quelques secondes, elle peut être tout aussi addictive et agréable que le jeu populaire Nintendo Switch Animal Crossing.

L’interface présente moins d’interruptions que YouTube, où les publicités et les algorithmes rendent difficile l’accès à un rythme vidéo multiple. De plus, le contenu a tendance à avoir un sentiment plus authentique et propre, quelque chose de plus proche de l’application vidéo Vine, aujourd’hui disparue, que du monde esthétique d’Instagram.

Gloria Gaynor rejoint la lutte contre le coronavirus 0:30

Il n’est pas surprenant que TikTok ait récemment été le théâtre de moments culturels importants. Des millions de personnes ont vu des TikToks créés par des professionnels de la santé qui diffusent des informations clés sur la covid-19, démystifient les mythes et révèlent les réalités – et l’humanité – de leurs batailles quotidiennes. Lorsque Gloria Gaynor est dans votre flux TikTok et vous montre comment vous laver les mains correctement en chantant “I Will Survive”, vous savez que vous vivez à une époque assez inhabituelle.

Propose d’autres façons de créer

Bien que l’application soit célèbre principalement pour ses aspects musicaux, elle est également un trésor de tutoriels, de vidéos d’exercices, de routines comiques, d’images provocantes, de blagues internes, de narrations de style journal et de toutes sortes de divertissements pour passer des heures devant l’écran.

Sophia Kianni, 18 ans, et sa sœur Sabrina, 16 ans, sont en quarantaine avec leur famille à McClean, en Virginie. Sabrina est très populaire sur TikTok, avec près de 54 000 abonnés et plusieurs vidéos accumulant des vues à sept chiffres. Les sœurs ont passé du temps isolément à penser à de nouvelles idées pour leur compte (Sophia n’a même pas de profil TikTok), qui se concentrent généralement sur les mèmes intelligents et le contenu de la vie quotidienne pour les adolescents.

“Cette mise en quarantaine nous a donné l’occasion de refaire ces choses amusantes ensemble”, a expliqué Sophia. “Quelque chose que j’apprécie particulièrement parce que je vais à l’université l’année prochaine et qu’elle est ma meilleure amie, elle me manquera donc beaucoup.”

Les sœurs ont également utilisé TikTok pour tester des recettes et s’inspirer des routines d’exercice – deux intérêts communs pour les personnes essayant de rester actives et raisonnablement nourries pendant l’isolement.

“Nous avons préparé une crème brûlée à trois ingrédients avec notre mère à l’aide d’un TikTok, et nous avons également fait du poulet teriyaki à trois ingrédients”, a expliqué Sophia.

Ils ont également essayé des raisins congelés avec du jus de citron, des bouchées de fraise et de banane, et un plat persan appelé Faloudeh, dont Sophia a rappelé qu’elle lui rappelle son enfance.

C’est un moyen de créer des liens

Naturellement, toutes les familles ne sont pas en mesure de disposer des ressources – ou de l’énergie mentale – pour collaborer sur des vidéos de danse ou essayer quelque chose de nouveau à partir du contenu TikTok. Mais les avantages généraux de ces passe-temps vont plus loin, en plus de simplement «passer du temps».

5 clés pour prendre soin de votre santé mentale pendant la pandémie 2:56

“Lorsque nous sommes confrontés à des temps vraiment sombres, nous nous tournons vers la culture pour y faire face ou trouver un sens, et aussi pour rire et nous connecter”, a déclaré le Dr Jenny Radesky, pédiatre du développement comportemental et membre de l’American Academy of Pediatrics, qui se spécialise dans l’utilisation des médias.

De cette façon, les surprises ou les moments de bonheur dans TikTok ne sont pas simplement une évasion ou une distraction. Ils sont quelque chose que les gens cherchent à comprendre ce qui se passe autour d’eux et se sentent moins seuls.

Lorsque Radesky entend des familles danser ou collaborer ensemble sur l’application, il voit le pouvoir social de la chorégraphie et de la synchronisation y fonctionner: des divisions générationnelles qui se rejoignent à travers un objectif créatif commun.

“Cette technologie soutient la capacité d’une famille à travailler ensemble, et c’est amusant, mais elle agit également comme un catalyseur pour passer du temps ensemble”, a-t-il déclaré.

Conseils rapides TikTok

Voulez-vous faire votre propre tradition de tendance sur TikTok? Téléchargez l’application et suivez ces conseils:

Explorez la vidéo: cliquez sur «J’aime», commentez et renseignez-vous dans l’application pour voir quelles autres choses intéressantes les gens font

Utilisez les effets: le mode d’enregistrement vous permet d’accélérer ou de ralentir votre vidéo et d’ajouter des filtres ou de la musique

Essayez un défi: les vidéos qui sont des défis auront des balises comme #FlipTheSwitch ou #YourTurnChallenge. Ce contenu apparaîtra sur la page d’accueil des applications. Lorsque vous voyez quelque chose que vous aimez, donnez-lui une touche unique et enregistrez-vous!

Balisez vos vidéos: n’oubliez pas de baliser vos vidéos avec des sujets connexes, tels que les tags de défi, afin que d’autres puissent les trouver et les regarder.

TikTok: un défi à utiliser dans la consommation de nouvelles 8:15

Combler le fossé des générations

Ce n’était même pas l’idée de Robert Jimison de publier un TikTok de toute sa famille en quarantaine en faisant le défi #HitEveryBeat pour un remix de “Can’t Touch This”. La personne qui l’a proposé était sa mère, qui a vu une vidéo de Jennifer Lopez relever le défi et a insisté pour qu’ils essaient.

Jimison, 27 ans, est journaliste au New York Times, mais s’est rendu à Atlanta pour mettre son coronavirus en quarantaine avec sa famille. Il dit que ces pauses dansantes font partie de la nouvelle normalité chez lui.

«Avant, nous avions des soirées de jeux spontanées et des dîners en famille. Mais nous avons mangé ensemble presque tous les soirs et regardé des émissions de télévision. »

Et bien sûr, faire des TikToks.

“Ma mère a vu toutes ses célébrités préférées faire des TikToks en famille et voulait rejoindre la tendance”, a-t-elle expliqué.

Il va de soi que lorsque cette période d’isolement social sera terminée, il y aura beaucoup, beaucoup plus d’adultes dans la famille qui connaîtront TikTok par rapport à quand tout a commencé. Et cela, a déclaré Radesky, est un autre avantage.

“C’est une formidable opportunité pour les familles de développer la culture numérique”, a-t-il déclaré. «Les parents peuvent avoir des conversations sur ce que leurs enfants aiment. Ils peuvent dire «Montrez-moi des TikToks qui sont amusants», «Montrez-moi des vidéos YouTube», puis écoutez et demandez et ayez des conversations ouvertes », a-t-il ajouté.

Cette dernière partie est cruciale car, soyons honnêtes: de nombreuses personnes âgées ne comprendront jamais l’attrait de TikTok. Mais quand ils participent (ou du moins l’apprécient) avec un esprit ouvert, cela rend l’expérience encore plus agréable.

Il s’agit de survivre

TikTok n’ignore pas la façon dont les gens utilisent la plateforme à l’heure actuelle. Les personnes qui animent les tendances dans l’application promeuvent et sélectionnent régulièrement des thèmes populaires, et la réalité de la vie pendant le coronavirus se reflète dans leurs efforts actuels.

La société propose plusieurs ressources sur les coronavirus aux utilisateurs et à leurs familles pour participer de manière positive. Une série de programmation en soirée intitulée #HappyAtHome présente des célébrités et des créateurs en vedette qui partagent des conseils, des motivations et des idées. Des émissions éducatives en direct et des possibilités de dons apparaissent également dans l’application. Dans un e-mail envoyé à ., un porte-parole de TikTok a également mis en évidence un contenu sain à la maison qui a attiré l’attention de l’entreprise, comme une vidéo de soins de routine mère-fille et l’inspiration d’une soirée. cinéma familial.

Comment survivre à l’isolement familial? 2:03

“La communauté TikTok se soutient mutuellement, prend soin les uns des autres et se serre la main”, a écrit le président de TikTok, Alex Zhou, dans un communiqué décrivant les efforts de l’entreprise contre le coronavirus. “Cela peut être un moment sérieux, mais sur TikTok, cela peut toujours être joyeux et profondément inspirant”, a-t-il ajouté,

À ce moment étrange de l’histoire, alors que tant de personnes souffrent, sont à risque, isolées ou vivent dans une profonde incertitude, toute méthode qui fonctionne est généralement bien comprise. S’il s’agit de survivre jour après jour, c’est bien. Si vous le gardez à peine sur vos pieds, très bien.

Si cela fait des vidéos stupides dans une application musicale, ça va. Lorsque les rythmes de base de la vie sont si profondément modifiés, même la plus petite création peut sembler une œuvre d’art nécessaire.

