La défense affirme qu’elle n’a jusqu’à présent pas reçu de notification officielle d’Embraer et Boeing

Dans une note, le ministère indique que «tout impact économique juridique et politique» sera évalué

BRASÍLIA – Le ministère de la Défense a indiqué qu’il n’avait reçu “aucune notification officielle” concernant la violation de l’accord d’achat de la zone d’aviation commerciale d’Embraer par Boeing. Dans une note, le ministère indique également que “tous les impacts économiques, juridiques et politiques, en plus des répercussions sur la base de défense industrielle, résultant de la décision de Boeing de mettre fin au Global Operation Agreement (MTA), seront évalués car plus de détails sont disponible “.

La Défense souligne également qu’Embraer est considérée comme une “entreprise stratégique, fondamentale pour le pays et ayant une longue expérience de succès”. Dans une autre section, la déclaration de la Défense souligne que “l’opération impliquant les deux sociétés ne comprenait pas la division défense d’Embraer, qui est restée une société indépendante pour le développement de produits dans le secteur”.

La résiliation du contrat entre les deux sociétés a été annoncée hier. En vertu de l’accord, signé en 2018, Boeing aurait le contrôle de l’aviation commerciale d’Embraer.

Dans la note, la Défense déclare que le ministère et le Commandement de l’armée de l’air surveillent étroitement “tous les aspects liés au thème”. Il rappelle également que le “partenariat historique” entre l’armée de l’air brésilienne et Embraer a permis au Brésil “un grand développement technologique, avec la conception et la production d’avions de très haut niveau international”.

Enfin, la déclaration mentionne que des informations sur les projets du ministère de la Défense et de l’armée de l’air brésilienne (FAB) avec Embraer “seront publiées, en temps voulu, lorsque les institutions seront officiellement informées des conditions qui restent valables”

.