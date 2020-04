La distanciation sociale se poursuivra cet été aux États-Unis, selon un expert de la Maison Blanche – . Dallas (39)

La docteure Deborah Birx, coordinatrice du groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche, a souligné ce dimanche que les mesures de distanciation sociale dureront tout l’été aux États-Unis, le pays le plus touché par la pandémie, malgré le fait que certains États Ils ont commencé à relancer leur économie.

“Nous continuons à suivre cela de très près, mais c’est là que les projections nous mènent, c’est très basé sur (ce qui se passe à) Detroit et la Louisiane et d’autres groupes, et puis vous regardez Seattle qui n’a jamais atteint son apogée et n’a jamais eu de épidémie et nous essayons de comprendre ce que nous pouvons faire en tant que public, la distanciation sociale sera avec nous tout au long de l’été pour nous assurer de nous protéger “, a déclaré Birx à la télévision NBC.

En ce sens, il a expliqué que pour faire ses modèles, le groupe de travail de la Maison Blanche a cessé d’utiliser des projections faites avec des données au niveau mondial pour se concentrer davantage sur les informations qui leur viennent de chaque épidémie séparément aux États-Unis.

Les enfants sont autorisés à sortir dans la rue à partir de ce dimanche, mais avec des restrictions: seulement une heure par jour, accompagné d’un adulte, à moins d’un kilomètre du domicile et uniquement pour les enfants de moins de 14 ans.

Ces derniers jours, plusieurs États du pays, comme la Géorgie, ont commencé à assouplir les mesures de distanciation sociale et à relancer leur économie, et il est prévu que plus d’une douzaine reprendront leurs activités au cours de la semaine prochaine.

En réponse à une question de savoir s’il n’avait pas peur de perdre ce qu’il a gagné au cours des six dernières semaines de détention avec la réouverture de certains États, Birx a indiqué qu’il avait eu de “bonnes conversations” avec les gouverneurs et assuré qu’ils comprenaient les risques.

“Ils parlent de cela non pas comme un allumage de la lumière mais comme une augmentation graduelle de l’intensité de la lumière, très lentement, et c’est pourquoi elle est progressive”, a souligné le médecin.

Interrogé par la controverse suscitée par les commentaires du président Donald Trump selon lesquels le COVID-19 pourrait être traité par injection de désinfectant ou de lumière solaire, Birx a noté qu’elle et d’autres experts du groupe de travail de la Maison Blanche avaient clairement indiqué que ” ce n’est pas un traitement “, bien qu’il ait évité de critiquer le président.

“Ce qui a été perdu et j’espère que le public américain comprend que c’est la raison de l’étude du Department of Homeland Security”, a déclaré Birx, qui a expliqué que l’analyse visait à découvrir s’il y a quelque chose qui diminue la force du virus.

“J’ai été personnellement rassuré de voir l’impact de la lumière du soleil, mais nous devons toujours pratiquer la distance sociale et porter des masques faciaux, bien qu’il soit important de voir que la lumière du soleil pourrait tuer le coronavirus”, a-t-il déclaré.

Jeudi, Trump a provoqué une grande controverse dans le pays après avoir proposé lors de la conférence de presse à la Maison Blanche du groupe de travail sur les coronavirus, dans lequel Birx se trouvait, d’étudier la possibilité de traiter la maladie en “injectant du désinfectant” dans le corps. humain, même si un jour plus tard, il a affirmé qu’il avait fait ces déclarations “avec sarcasme”.

Samedi, le président a laissé entendre qu’il pourrait annuler ses conférences de presse quotidiennes sur COVID-19 après cette controverse, et pour l’instant il n’a pas organisé un tel événement ce week-end, comme cela s’est produit dans les précédents.

Les États-Unis sont le pays du monde le plus touché par la pandémie avec 952,451 des cas confirmés et 53 958 décès, selon le décompte de NBC News.

