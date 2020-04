La famille nicaraguayenne pleure la mort d’un couple marié et de leur fils pour Covid-19 à Miami

Trois membres d’une famille originaire de Masaya sont morts d’un coronavirus à Miami. Les parents du mariage Mario Mayorga Túkler et Esperanza Tapia sont dévastés d’apprendre que leur fils, Mario Mayorga Tapia, n’a pas non plus survécu à Covid-19.

Le père, Mario Mayorga, a été le premier à mourir le vendredi saint dernier et une semaine plus tard, sa femme s’est rendue à mort dans un hôpital de Miami, où ils vivaient depuis 15 ans.

Le fils du couple est décédé ce dimanche, a confirmé Masaya Yuri Ortega Túkler, neveu du mariage. Ortega a assuré que l’autre fille du couple est également dans un état grave et que si elle ne peut survivre, le virus aura emporté toute la famille. “Elle est infectée, elle est le quatrième membre de notre famille affectée, elle est malade”, a déclaré Ortega au journal LA PRENSA.

“Nous savions que les quatre étaient bloqués (infectés) par le virus”, a-t-il déclaré. Il a dit que ses oncles sont morts entre la semaine du 10 avril et le 26 avril. “Ce fut un coup après l’autre, terrible et maintenant mon cousin et mon cousin, je pense que personne ne sait ni ne sait quoi de ce qui est arrivé à l’autre parce que tous les quatre ont été hospitalisés”, a-t-il dit.

Lire aussi: Minsa cache les détails de la situation du Covid-19 au Nicaragua

Le couple nicaraguayen a vécu plus de 15 ans à Miami. LA PRESSE / Courtoisie

Crémeux

Ortega a précisé qu’à cette époque, l’état clinique de sa cousine Violeta Mayorga Tapia, qui est le seul membre survivant de la famille, est inconnu. «Cela a été une chose très triste; d’abord mon oncle est mort; puis tante Esperanza et hier (dimanche) le cousin Mario “, a-t-il dit.

Róger Castaño, directeur de l’entreprise pour laquelle Mario Mayorga Tapia, 41 ans, travaillait, a déclaré à Radio Corporación que les corps de Mario Mayorga Túkler et de son épouse Esperanza Tapia seraient incinérés.

A Masaya, la famille Tukler entretient discrètement la tragédie qui les entoure et évite tout contact avec les médias. La même position a été adoptée par la famille Tapia, originaire de Masatepe, municipalité de Masaya.

Lire aussi: Le coronavirus dépasse 3 millions de personnes infectées dans le monde

Le 22 mars, le fils du couple a demandé à leurs amis via Facebook de se joindre à la prière pour son état et les messages d’encouragement ont été immédiats. Ce dimanche, les messages de ses amis sur les réseaux sociaux ont fait part de sa consternation.

Le Nicaraguayen travaillait comme superviseur du nettoyage pour une entreprise qui fournissait des services à l’hôpital Monte Sinaí de Miami.