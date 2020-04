La finale de la Coupe du Portugal pourrait ne pas se produire à cause de la pandémie

Selon le journal ‘Record’, la Fédération portugaise de football ne tient pas pour acquis la décision entre Porto et Benfica et les matchs qui définissent qui monte en 2e Ligue

Après avoir conclu toutes les compétitions dans lesquelles elle organise, la Fédération portugaise de football (FPF) a admis, début avril, que la finale de la Coupe du Portugal, ainsi que les matchs qui définissent qui ira à la 2e Ligue, pourraient être joués lorsque il y avait une condition. Cependant, l’organisation ne garantit plus que les matches auront lieu en raison de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus.

Selon le journal portugais ‘Record’, la décision entre Porto et Benfica dépend de l’approbation de la direction générale de la santé, qui examinera s’il existe des conditions de sécurité et de santé publique pour les matches de football dans le pays. En outre, l’entité a souligné qu’elle ne prendrait aucune décision avant de s’entretenir avec les finalistes.

Toujours selon la fédération, jusqu’à présent, aucune date n’est fixée pour le match. Il est à noter que, initialement, le match décisif se jouerait le 24 mai. Cependant, il a été suspendu début mars en raison de la propagation et des risques de propagation de la maladie.

Actuellement, l’entité dispose d’un groupe de travail coordonné par la Health and Performance Unit et avec la participation d’une équipe de spécialistes des hôpitaux (São João do Porto et Curry Cabral de Lisboa), des universités (School of Public Health à Univ. Nova et Instituto de Saúde Pública de l’Univ. Porto), ainsi que du réseau hospitalier CUF, afin de préparer un plan de retour des activités sportives dans le pays (compétitions, arbitres et équipes).

