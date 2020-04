La FNEID demande au gouvernement d’exempter les baux des gymnases pour survivre

Depuis la déclaration de l’état d’alarme, Les installations sportives et les gymnases sont fermés au public et leur compte de revenu est à zéro. Il s’agit d’une situation insoutenable et incompatible avec l’obligation de payer le loyer mensuel des locaux. La Fédération nationale des entrepreneurs d’installations sportives (FNEID) estime que, si des mesures urgentes ne sont pas prises, de nombreuses entreprises du secteur seront contraintes de fermer. Conséquence d’une gravité particulière tenant compte de la double fonction du secteur: revitalisation de l’économie et de l’emploi d’une part, et promoteur fondamental du bien-être physique de la population d’autre part, ce qui contribue à économiser des coûts de santé importants et surtout à améliorer la santé des personnes grâce aux effets positifs de l’exercice physique.

L’activité des sociétés représentées par la FNEID a été expressément suspendue depuis le 14 mars sous le R.D. 463/2020, déclarant l’état d’alarme pour la gestion de la situation de crise sanitaire causée par Covid-19. Depuis cette date, les revenus sont nuls mais l’obligation de payer le loyer des locaux dans lesquels ils exerçaient auparavant leur activité demeure, en plus d’avoir à faire face aux frais de fournitures, de remboursement de crédits et de paiement de taxes.

Pour sa part, le gouvernement n’a pas encore établi de mesure concernant l’exonération du paiement mensuel du loyer pour les contrats de location pour une utilisation autre que le logement, ce qui signifie que les sociétés locataires des installations, qu’elles soient fermées et ne puissent pas être utilisées pour l’utilisation convenue contractuellement, sont obligées de payer le loyer mensuel.

À cet égard, “il est important de souligner que la situation provoquée par le Covid 19 ordonnant la fermeture des installations est constitutive d’un hypothèse de force majeure car il s’agit d’un événement imprévisible, inattendu, grave, involontaire et non coupable, mais dont les conséquences sont à l’origine d’un déséquilibre évident dans le cadre de la relation contractuelle du bail formalisée par les parties », explique Alberto García Chápuli, directeur de la FNEID

Depuis FNEID est considéré l’adoption urgente de diverses mesures contribuant à la survie du secteur est absolument nécessaire, minimiser la disparition des entreprises qui le composent et leur permettre de conserver leur emploi, tout en assurant la survie du service fondamental que ce secteur offre à la société et à son bien-être en termes de promotion de l’activité physique et d’un mode de vie sain . Pour cette raison, l’entité a demandé au Ministère de l’industrie, du commerce et du tourisme d’adopter d’urgence les mesures suivantes:

L’exonération par les entreprises du paiement du montant mensuel du loyer convenu, ainsi que celui des montants assimilés, dans les baux à usage autre que le logement pour la durée de la déclaration de l’état d’alarme.

En cas de reprise échelonnée de l’activité, avec limitation temporaire de la capacité autorisée de l’installation, l’exonération proportionnelle du montant du loyer en fonction du pourcentage de capacité soumis à réduction, donc du montant mensuel à payer par ces concept par le locataire sera égal au pourcentage de capacité autorisé.