La France atténue ses plans pour mettre fin à l’isolement de peur d’une nouvelle vague de coronavirus

La France a offert un certain soulagement aux détaillants du pays jeudi, affirmant qu’elle souhaitait qu’ils rouvrent à la fin de l’isolement national le 11 mai, mais certaines restrictions pourraient rester en place pour retarder une deuxième vague de coronavirus.

Le gouvernement a exclu la réouverture des restaurants, bars et cafés peu de temps après la levée de l’isolement, et le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a indiqué que des restrictions devraient être maintenues dans les régions les plus touchées par le virus.

“Nous voulons que tous les détaillants puissent rouvrir le 11 mai de la même manière pour des raisons d’équité”, a déclaré Le Maire à la radio France Info, mais soulignant qu’il serait d’abord nécessaire d’établir des protocoles pour protéger à la fois les clients et les travailleurs.

La France compte plus de 20 000 décès dus au coronavirus, le quatrième plus grand nombre au monde, et plus de 158 000 infections.

Le président Emmanuel Macron a ordonné l’isolement à la mi-mars pour ralentir la propagation du virus, mais le gouvernement a travaillé sur un plan qui minimiserait les risques de victimisation du pays par une deuxième vague de cas de coronavirus à la fin.

Le gouvernement subit des pressions pour réactiver l’économie dès que possible, même par le propre parti du président Emmanuel Macron, mais a précisé que les restrictions sur les déplacements entre les régions resteront après le 11 mai.

