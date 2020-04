La Garde nationale protège les hôpitaux IMSS et Insabi par COVID-19

Photo de la garde nationale

Plus de quatre mille éléments de la Garde nationale garantissent la sécurité du personnel médical, des fournitures et des patients atteints de COVID-19

La Secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens ont signalé que depuis le 18 avril, ils étaient détachés plus de quatre mille éléments du Garde nationale (GN) dans les hôpitaux qui servent exclusivement des patients atteints de COVID-19, afin de garantir la sécurité du personnel médical, des fournitures et des patients eux-mêmes.

À la coupe, ils sont 184 hôpitaux IMSS gardé par la Garde nationale; tandis que pour l’Insabi, il y a environ 700 soldats pour garantir la protection des citoyens et des installations qui en ont besoin.

Nous avons renforcé le déploiement pour assurer la sécurité de 184 hôpitaux dans @Tu_IMSS et 145 hôpitaux et 15 entrepôts dans @INSABI_mx. Environ 4 500 éléments participent à cette opération, qui protégera également le personnel médical et le transfert des fournitures. pic.twitter.com/6Ypuz1Cuc1 – Garde nationale (@GN_MEXICO_) 20 avril 2020

Dans un communiqué, l’agence a indiqué que des agents fédéraux 145 hôpitaux y 15 entrepôts de l’Institut de la santé pour le bien-être (Insabi).

“Une présence physique sera maintenue en dehors du unités médicales et selon leurs capacités opérationnelles, les patrouilles en périphérie seront renforcées. Pour ce faire, nous travaillons en coordination avec la sécurité privée des hôpitaux, qui sont en charge de la sécurité intérieure », précise le document.

La Garde nationale entretient une étroite collaboration avec les autorités de la santé, de la protection civile et de la sécurité publique 32 entités par des actions de prévention du crime et de diffusion de mesures sanitaires, sans pour autant négliger leurs tâches habituelles de sécurité sur les routes, les aéroports, les terminaux de bus, les passages à niveau internationaux, ainsi que la lutte contre l’extorsion et la fraude, entre autres actions.

Avec des informations de Notimex