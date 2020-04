La lettre émotionnelle du père d’un élève enfermé à l’académie Juan Carlos Ferrero

Le confinement causé par la pandémie de coronavirus en Espagne est une période difficile pour les citoyens. Surtout pour ceux qui le dépensent loin de leur famille. L’un des nombreux exemples est celui des étudiants du Juan Carlos Ferrero Equelite Academy Sport situé à Alicante. Ils y sont confinés depuis près de deux mois et cette semaine un père a souhaité transmettre ses remerciements à la direction au moyen d’une lettre qu’ils ont rendue publique par l’académie elle-même.

Je suis le père d’un garçon qui est entré dans votre ACADÉMIE avec le maximum d’enthousiasme en septembre. Dans la sacoche, il portait tous les rêves et les illusions qu’un jeune joueur de tennis peut avoir en entrant dans l’une des académies les plus prestigieuses de ce sport au niveau international.

Malheureusement, au début du mois de mars, en raison de la pandémie mondiale de covid19, une partie de ces objectifs, voyages, tournois et succès sportifs, ont été partiellement réduits.

Mais toutes les choses de la vie ont leurs points positifs, après plus de deux mois sans avoir pu voir notre fils, nous sommes certains que la décision que nous avons prise au début de l’année scolaire, de rejoindre l’EQUELITE, a été assez frapper. Malgré l’incertitude, nous sommes convaincus qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de meilleur endroit où nos enfants peuvent être.

Cette ACADÉMIE n’est pas seulement un lieu d’apprentissage du tennis, c’est un mode de vie, une usine de valeurs, un lieu où les garçons et les filles grandissent de manière intégrale, saine et dans un esprit de sacrifice.

Depuis le jour où l’état d’alarme a été décrété, vous n’avez pas hésité à vous enfermer avec cette marchandise si précieuse pour nous tous et à faire votre propre famille.

Ces quelques mots méritent de remercier tous ceux qui composent ce magnifique groupe de travail, les remerciements de moi et de ma famille et qui partagent sûrement le reste d’entre eux.

À Juan Carlos Ferrero lui-même, Toni Cascales, Iñaki; Lola, Amelia, Carmelo, tous les entraîneurs, entraîneur physique, cuisiniers, gardiens, jardiniers, enseignants, etc., nous vous serons éternellement reconnaissants, et malgré les difficultés qui sont envisagées dans un avenir immédiat, nous continuerons de parier sur cette merveilleuse famille et façon de comprendre la vie.

MILLE MERCI. Manuel N.