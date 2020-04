La Mairie de Tarragone n’a pas envoyé de lettre expliquant la répartition des plages à partir du mois d’août

Vous nous avez demandé via notre système de vérification WhatsApp une image qui est partagée via cette application de messagerie avec une supposée lettre du conseil municipal de Tarragone expliquant la répartition des plages à partir du mois d’août. C’est faux.

Selon la lettre en cours de diffusion, signée par le maire, Pau Ricomà, avec le logo de la mairie, à partir d’août, il y aurait une distribution supposée des citoyens de Tarragone par les trois plages de la ville, le Miracle, l’Arrabassada et la Long Beach.

Dans ce document, il est détaillé comment les citoyens seraient répartis sur ces trois plages, avec des parcelles de 4 mètres carrés par maison durant le mois d’août. De plus, il était également recommandé de porter des vêtements en néoprène, des lunettes de plongée et d’utiliser le bus municipal. “N’oubliez pas de prendre cette lettre pour accéder à la plage“, On peut le lire, et ils préviennent que” si le temps est mauvais, ils ne pourront pas aller protester “.

La mairie a démenti cette déclaration sur son site Internet et ses réseaux sociaux:

En outre, le consistoire a rappelé à tous les habitants de Tarragone “d’être très prudents lorsqu’il s’agit de donner de bonnes informations, qu’ils ne quittent en aucun cas sources officielles du conseil municipal, ainsi que pour étendre sa reproduction ». De plus, le conseil municipal informe qu’il étudie si des responsabilités criminelles se posent et agira en conséquence.

Ce mardi, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a présenté le calendrier du plan de transition vers la nouvelle normalité et qui, comme précisé, sera appliqué “par les provinces ou les îles”.

