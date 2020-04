La mort subite d’une femme apparemment en bonne santé est désormais la première liée au coronavirus aux États-Unis, rapporte le LA Times

Le Missouri poursuit la Chine pour son rôle dans la pandémie et plus 1:30

(.) – Une femme de 57 ans de la région de la baie de San Francisco, apparemment en bonne santé, qui est “décédée subitement” début février est devenue le premier décès lié à un coronavirus aux États-Unis, a rapporté mercredi le Los Angeles Times.

Patricia Dowd, qui travaillait en tant que gestionnaire pour une entreprise technologique, “faisait régulièrement de l’exercice, surveillait son régime alimentaire et ne prenait pas de médicaments”, a rapporté le journal.

Le frère aîné de Dow Cabello, Rick Cabello, a déclaré à . qu’il ne fumait pas et qu’il était en bonne santé.

“Elle était une athlète à l’école secondaire, elle était toujours active”, a déclaré Cabello. Sa mort soudaine a été un choc pour les membres de la famille. Tout le monde croyait que c’était une crise cardiaque, a déclaré Cabello.

Le rapport est intervenu après que le comté de Santa Clara a annoncé mardi que des échantillons de tissus avaient confirmé que deux personnes décédées début février avaient été testées positives pour le coronavirus. L’une des victimes, dont le comté est décédé le 6 février, était décrite comme une femme de 57 ans, tandis que l’autre était un homme de 67 ans décédé le 17 février. Le comté n’a pas fourni plus de détails.

Lors d’une conférence de presse ce mercredi, le Dr Sara Cody, directrice du Département de la santé publique du comté de Santa Clara, a déclaré qu’aucun des cas n’avait des antécédents de voyage récents qui les auraient exposés au virus, et les autorités supposent que les deux cas représentent une transmission communautaire.

“Elle avait des symptômes pseudo-grippaux”

Avant que Dowd ne soit retrouvée morte le 6 février, “elle a eu des symptômes pseudo-grippaux pendant quelques jours et a ensuite semblé se remettre”, a rapporté le Los Angeles Times.

Cinq jours avant sa mort, Dowd a appelé son frère pour lui dire qu’il n’avait pas pu assister à une visite familiale à Stockton, en Californie.

“Elle ne se sentait pas bien, ce qui était très inhabituel pour elle”, a déclaré Cabello. “Je me souviens qu’elle a dit spécifiquement:” Je ne me sens pas bien “”, a-t-il ajouté.

Le Los Angeles Times a annoncé qu’il avait annulé son intention d’aller à des funérailles le week-end.

Dowd a commencé à travailler à domicile à mesure que son état s’améliorait et avait été en contact avec un collègue vers 8 heures du matin. le jour de sa mort. Elle a été retrouvée morte environ deux heures plus tard, selon le journal.

Un voyageur et «le soutien de tous»

Dowd voyageait fréquemment dans le monde, a déclaré son frère.

Un membre de la famille a déclaré au Los Angeles Times qu’elle avait prévu de se rendre en Chine plus tard cette année et qu’elle se rendrait à l’étranger “plusieurs fois par an dans différentes parties du monde”. Le Los Angeles Times a également rapporté que Dowd avait des antécédents de voyages à l’étranger, tout comme ses collègues de Lam Research.

Dowd était “travailleur, loyal et attentionné”, a déclaré Cabello au Los Angeles Times.

“Elle était la personne énergique de son vaste réseau d’amis”, a expliqué son frère. “Elle était le soutien de tous.”

Dans un mur d’hommage créé pour Patricia Dowd avec la morgue coloniale de la famille Cusimano, un collègue a écrit: «Je me souviendrai toujours de la gentillesse et de la générosité de son esprit. Elle aimait vraiment et avait une énergie incroyable. “

Au fur et à mesure que plus de décès sont étudiés, davantage de positifs peuvent émerger

Aucune des victimes décédées en février n’avait été dépistée pour le virus au moment de son décès car la capacité de test était limitée, a indiqué mardi le comté de Santa Clara dans un communiqué.

Les preuves n’étaient disponibles que par l’intermédiaire des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA et ils étaient réservés aux personnes ayant des antécédents de voyage connus et présentant certains symptômes.

Les deux victimes décédées en février présentaient des symptômes pseudo-grippaux avant leur mort, ont indiqué des responsables du comté.

“Parce que le coroner soupçonnait que ces décès étaient dus à Covid-19, il a envoyé le tissu d’autopsie au CDC pour un test final”, a déclaré le service médico-légal dans un communiqué.

Alors que le comté enquête sur plus de décès, plus de personnes sont probablement liées au virus, ont déclaré les autorités. Et cela s’ajoute aux preuves suggérant que le nombre actuel de cas et de décès à travers le pays peut être considérablement inférieur à la réalité.

