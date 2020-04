La pandémie de coronavirus fait déjà 34 418 morts en Espagne, 325 en 24 heures

La pandémie de coronavirus totalise désormais 34 418 décès en Espagne. Le ministère de la Santé en enregistre cependant 24 275, car il ne recueille pas de données complètes auprès de la Communauté de Madrid et de la Catalogne. Selon Health, au cours des dernières 24 heures, 325 personnes sont mortes.

La La communauté de Madrid a signalé 13 080 décès au total. Selon les données du ministère régional de la Santé, 7 958 décès sont survenus dans les hôpitaux, 4 295 dans les centres de santé sociale, 806 dans les foyers et 21 dans «d’autres lieux».

Dans Catalogne, selon les données proposées par le service de santé de la Generalitat, 10073 personnes sont décédés depuis le début de l’épidémie, dont 2 902 dans une résidence, 568 à domicile et 120 dans un centre de santé sociale.

Plan de déconfusion

Pedro Sánchez Il a présenté ce mardi le plan de déconflation, qui est divisé en quatre phases et prendra jusqu’à fin juin.

Sánchez a insisté sur le fait que la désescalade sera progressive, asymétrique et coordonnée et que toutes les activités et la mobilité ne seront pas récupérées en même temps, mais se feront par étapes.

La transition d’une phase à l’autre dans chaque endroit sera déterminée en fonction des capacités stratégiques de votre système de soins de santé primaires et hospitaliers; sa situation épidémiologique; la mise en place de mesures de protection collective dans les commerces, transports, centres de travail et dans tout espace public, ainsi que dans les données de mobilité et économiques.

«Le processus ce ne sera pas uniforme, mais asymétrique et avec des vitesses différentes, mais coordonnées, de sorte qu’il soit régi par les mêmes règles “, a déclaré Sánchez.

Dans la phase préparatoire actuelle ou phase zéro, le président socialiste a annoncé qu’en plus des mesures prévues pour que les mineurs sortent pendant une heure dans la rue et que les adultes exercent, l’ouverture de locaux et d’établissements sur rendez-vous pour la Service client individuel, ainsi que des restaurants avec service à emporter, sans consommation sur place. Les athlètes professionnels et fédérés pourront commencer l’entraînement individuellement.

Dans la phase un ou initiale, le commerce sera autorisé à ouvrir dans des conditions de sécurité strictes, sauf pour les centres commerciaux, où les foules sont plus susceptibles.

En restauration, des terrasses avec une limitation d’occupation de 30% peuvent être ouvertes et, dans les hôtels, hôtels et hébergements touristiques, hors espaces communs. Le secteur agroalimentaire et de la pêche reprendra les activités qu’il a maintenues avec des restrictions. Les lieux de culte peuvent s’ouvrir en limitant leur capacité à un tiers de leur capacité.

Dans le domaine sportif, l’ouverture de centres performants avec des mesures d’hygiène et de protection renforcées et l’autorisation de formation moyenne dans les ligues professionnelles seront autorisées. Pour les citoyens utilisant les transports en commun, l’utilisation du masque sera “fortement recommandée”.

En phase deux ou intermédiaire, l’espace intérieur des locaux ne sera ouvert que pour le service à table, avec une séparation entre eux et une troisième capacité.

Sánchez a avancé que l’année scolaire commencerait en septembre avec un caractère général. De plus, les cinémas, les théâtres et les auditoriums rouvriront un tiers de leur capacité avec des sièges pré-attribués. Des salles d’exposition, des conférences et des visites de monuments s’ouvriront également avec un tiers de leur occupation habituelle. Les spectacles et spectacles en plein air seront autorisés lorsque moins de 400 personnes sont assises. Les lieux de culte doivent limiter leur capacité à 50%.

Dans la phase trois ou avancée, la mobilité générale sera assouplie, bien que la recommandation d’utiliser le masque à l’extérieur du domicile et dans les transports publics sera maintenue. Le commerce limitera la capacité à 50% et une distance minimale de 2 mètres entre les personnes sera fixée. En restauration, les restrictions de capacité et d’occupation seront un peu plus assouplies, bien que des conditions strictes de séparation entre le public soient maintenues.

La durée minimale de chacune des phases de désescalade a été fixée à deux semaines. Dans le meilleur des cas, a souligné Sánchez, la durée du processus sera d’un mois et demi et, tout au plus, huit semaines sont prévues “, donc fin juin nous serions dans le nouvel état normal si l’évolution de l’épidémie était maîtrisée dans tous les territoires ».