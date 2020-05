La pandémie de coronavirus fait déjà plus de 231 000 morts dans le monde

Les États-Unis, l’Espagne, l’Italie et la France représentent plus de 50% des cas dans le monde, avec plus de 1,6 million de cas positifs.

La nouvelle pandémie de coronavirus a dépassé 231 000 décès après avoir dépassé 3,2 millions de cas dans le monde, les États-Unis enregistrant à nouveau plus de 27 000 infections en une seule journée, selon les données compilées par l’Université Johns. Hopkins.

Selon le bilan mondial mis à jour ce jeudi, la pandémie fait déjà 3 millions 195 mille 316 personnes infectées et 227 mille 705 morts. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 980 000 761, l’Espagne étant en tête de ce tableau avec 132 000 929 personnes récupérées, devant les États-Unis, avec 124 000 023, et l’Allemagne, avec 123 000 500.

Les États-Unis restent le pays le plus touché par le coronavirus, tant par le nombre de cas que par le nombre de décès, avec 1 040 488 personnes infectées et 60 999 décès. L’État de New York reste l’épicentre de la pandémie, avec 299 691 personnes infectées et 23 477 décès.

Au cours des dernières 24 heures, les États-Unis ont de nouveau dépassé le seuil de 25 000 000 infections en une seule journée, accumulant spécifiquement 27 300 cas positifs, deux jours après avoir abaissé cet équilibre à 22 000 000 de personnes atteintes de coronavirus chiffre le plus bas depuis fin mars.

L’Espagne reste un jour de plus comme le deuxième pays le plus touché par la pandémie et le plus touché en Europe par nombre d’infections, avec un total de 236 mille 899 personnes infectées et 24 mille 275 décès, suivi de l’Italie, qui compte moins de personnes infectées, 203 mille 591, mais plus de morts, 27 mille 682.

Le Royaume-Uni, avec plus de 166 000 cas, est proche de dépasser la France

La France continue à la quatrième place mondiale, avec 166 000 543 cas et 24 000 121 décès, à une courte distance du Royaume-Uni qui, après avoir dépassé l’Allemagne mercredi, accumule 166 000 441 positifs et 26 000 166 décès, le plus élevé de décès après ceux des États-Unis et de l’Italie.

L’Allemagne reste en sixième position, avec 161 000 539 personnes infectées et 6 000 467 morts. Les quatre premiers pays (États-Unis, Espagne, Italie et France) totalisent plus de 50% des cas dans le monde, avec plus de 1,6 million de cas positifs.

La Turquie reste à la septième place du classement avec 117 000 589 cas avec un total de 3 000 081 décès, devant la Russie, qui compte déjà 99 000 399 personnes infectées et 972 décès, dépassant l’Iran et la Chine, pays d’origine de la pandémie.

La République islamique accumule 93 000 367 positifs et 5 000 957 décès, suivie de la Chine, qui reste avec 83 000 944 infections et 4 000 637 décès. Le Brésil vient ensuite, avec 79 mille 685 cas et 5 mille 513 décès, après avoir ajouté le dernier jour plus de 6 mille 500 cas.

Le Canada, pour sa part, dépasse le seuil de 50 mille infections, avec 52 mille 865 personnes infectées et 3 mille 155 décès, tandis que la Belgique accumule 47 mille 859 personnes infectées et 7 mille 501 décès. Les Pays-Bas placent le bilan à 38 998 personnes atteintes de coronavirus et 4 727 décès, devant le Pérou et l’Inde, tous deux avec plus de 33 000 positifs.

La Suisse, l’Équateur, le Portugal, l’Arabie saoudite, la Suède et l’Irlande dépassent les 20 000 points positifs, tandis que Le Mexique, Israël, le Pakistan, Singapour, l’Autriche, le Chili, le Japon, la Biélorussie, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud dépassent 10 000 infections.

L’Ukraine, l’Indonésie et le Danemark ont ​​déjà plus de 9 000 positifs, devant les Philippines, avec plus de 8 000, et la Norvège, la République tchèque et le Bangladesh, qui dépassent 7 000 infections.

L’Australie, la République dominicaine, la Serbie, le Panama et la Colombie comptent plus de 6 000 personnes infectées et plus de 5 000 cas sont la Malaisie, l’Afrique du Sud et l’Égypte.

Pour sa part, La Finlande, le Maroc et l’Argentine comptent plus de 4 000 cas et plus de 3 000 infections s’accumulent en Algérie, en Moldavie, au Luxembourg, au Koweït et au Kazakhstan.

Plus de 2000 cas se trouvent en Thaïlande, à Bahreïn, en Hongrie, en Grèce, à Oman, en Croatie, en Ouzbékistan et en Irak, tandis que l’Afghanistan, l’Arménie, le Cameroun, l’Islande, l’Azerbaïdjan, le Nigéria, la Bosnie-Herzégovine, le Ghana et l’Estonie ont plus de 1000 infections. , Bulgarie, Nouvelle-Zélande, Cuba, Macédoine du Nord, Slovénie, Slovaquie, Lituanie, Guinée, Côte d’Ivoire, Bolivie et Djibouti.

