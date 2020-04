La participation directe de Sánchez aux buts de Santos chute en 2020

Autant elle a montré des signes d’évolution, la Saints de Jesualdo Ferreira n’est pas encore passé à la vitesse supérieure en 2020. L’irrégularité de l’équipe sur le terrain passe par une grande partie des performances irrégulières de Carlos Sánchez, qui était essentiel pour Peixe la saison dernière.

Jusqu’à présent, le milieu de terrain uruguayen a joué 11 matchs avec Alvinegro Praiano cette année. Sánchez a marqué un but dans la victoire sur Botafogo-SP, pour le championnat Paulista, et a aidé Lucas Veríssimo à diriger le but qui a assuré le triomphe de l’équipe sur Delfín, pour Libertadores.

Sánchez cherche toujours à trouver son meilleur football en 2020

Par rapport aux statistiques de 2019, les données des joueurs cette saison déçoivent. Lors de ses onze premiers matchs l’an dernier, Sánchez a secoué le filet à quatre reprises et a collaboré avec deux passes. Ainsi, le nombre d’apparitions directes au but est passé de six à deux, soit une baisse de près de 70%.

Compte tenu du nombre total de buts marqués par Santos au cours des deux saisons dans cette section de 11 matchs, il y a toujours une diminution de la participation de Sánchez. En 2019, le milieu de terrain était directement impliqué dans six des 24 buts de Peixe dans cet échantillon, soit une influence de 25%. Cette année, dans le même nombre de matches, le joueur inscrit deux participations directes à 13 buts, abaissant ce taux à 15,3%.

Jorge Sampaoli ayant adopté la stratégie de rotation de l’équipe de départ et le schéma tactique basé sur les caractéristiques de l’adversaire, Sánchez a agi à plusieurs postes en 2019. L’Uruguayen est venu exercer des fonctions plus arrières, en tant que deuxième milieu de terrain, en plus d’être un meneur de jeu et même aile droite.

Cette saison, Jesualdo choisit de faire évoluer son équipe dans une formation 4-3-3 dans tous les matches. Dans cette formation, Sánchez partage avec Pituca la responsabilité d’armer l’équipe, appuyée contre le trio de tête, qui agit de manière moins positionnelle que le Peixe de Sampaoli.



