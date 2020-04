La planète est moins bruyante en raison de la contingence sanitaire du coronavirus: UNAM

Les scientifiques de l’UNAM ont également détecté une augmentation du bruit sur la côte Pacifique, qui pourrait être due à la visite de vacanciers sur les plages.

Suite aux déclarations de contingence sanitaire dans plusieurs pays du monde, le bruit produit par l’activité humaine a été réduit dans le monde, a rapporté le Service national de sismologie (SSN), rattaché à l’Institut de géophysique (IGf) de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Il a été détecté que lLes niveaux de bruit anthropique, comme on appelle le bruit d’origine humaine, ont diminué progressivement dans la vallée du Mexique et dans d’autres villes comme Querétaro, surtout la semaine dernière, a rapporté le service sismologique.

Le bruit est mesuré par des capteurs appelés sismomètres, les mêmes qui sont utilisés pour enregistrer l’activité sismique, et qui sont situés partout dans le monde.

Dans notre pays, les données de ces mesures sont concentrées dans le SSN et d’autres réseaux de surveillance sismique exploités par l’Université nationale, et sont analysées par des sismologues de divers centres et instituts de cette université.

“Les stations de surveillance que le SSN a dans divers établissements d’enseignement à travers le pays enregistrent une diminution spectaculaire du bruit anthropique”, a rapporté l’UNAM dans un communiqué.

Une constatation intéressante a été l’augmentation du bruit sur la côte du Pacifique. “Cette augmentation pourrait être due à la visite de vacanciers dans les zones où le bruit est généralement faible, ou dû à l’activité météorologique, entre autres possibilités ».

Pour les scientifiques, la réduction du bruit anthropique est inestimable pour les études géophysiques, en raison de la qualité des informations qu’ils collectent quotidiennement pour analyser le comportement de la planète.

“La réduction du bruit permet, par exemple, à ceux qui analysent les données des stations sismiques de le faire dans des conditions exceptionnellement bonnes.”